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أبطال "الفلوس" لـ«التحرير»: جماهيرية العمل أمر متوقع

بدأ صناع فيلم الفلوس المنافسة على إيرادات موسم منتصف العام مبكرًا، فقد قرروا طرح العمل يوم 25 ديسمبر الماضي من أجل الاستحواذ على الإيرادات مبكرا
تحرير:محمد عبد المنعم ٠١ يناير ٢٠٢٠ - ٠٢:٠٠ م
تامر حسني
تامر حسني
ينافس الفنان تامر حسني في موسم منتصف العام بفيلم "الفلوس" الذي تم تأجيل طرحه أكثر من مرة، دون إبداء أسباب، وتجاوزت إيرادات العمل 14 مليون جنيه منذ طرحه يوم 25 ديسمبر في دور العرض، ليتصدر شباك الإيرادات مبكرًا قبل طرح باقي أفلام الموسم تزامنًا مع احتفالات رأس السنة الميلادية. تدور أحداث الفيلم حول "سيف"، نصاب محترف، تستعين به الفتاة الجميلة الثرية "حلا"، ليساعدها في استعادة أموالها من نصّاب آخر، وهو قصة تامر حسني، سيناريو وحوار محمد عبد المعطي، إخراج سعيد الماروق، ويشارك في بطولته زينة، خالد الصاوي، عائشة بن أحمد، محمد سلام.
«التحرير» التقت صناع الفيلم للوقوف على أبرز الكواليس، وأسباب إصرارهم على المشاركة في هذا العمل ومعرفة آرائهم عن موعد عرضه في موسم منتصف العام. تامر حسني: تعمدت عدم الغناء بالعمل.. وظهور "السقا" ليس لرد الجميل عبر الفنان تامر حسني عن سعادته الكبيرة بردود الفعل التي حصل عليها بعد عرض الفيلم،
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أروي جودة

أروى جودة: أتمنى تقديم شخصية «نفرتيتي»

نشأت في منزل فني بالدرجة الأولى، راحت تتحسس أولى خطواتها في الثانية عشرة من عمرها كأصغر عارضة أزياء قبل أن تتجه إلى عالم التمثيل عبر بوابة فيلم "الحياة منتهى اللذة" عام 2005، واستطاعت أن تلفت إليها الأنظار لتشق طريقها بسرعة البرق كممثلة واعدة تحظى بخفة ظل وروح دعابة لتقدم الفنانة أروى جودة العديد من الأعمال السينمائية قبل أن تتجه للدراما التليفزيونية تاركة بصمة واضحة بمشاهد ستظل عالقة فى عقول الجمهور خاصة "شيرين" في "أبو عمر المصري"، ومؤخرا "أصداف" فى "أهو ده اللي صار" الذي حقق نجاحًا كبيرًا منحها تكريما بحفل "الدير جيست".
مسلسل La Casa De Papel

مسلسلات 2020.. La casa de papel عائد في أبريل

كما أفصحنا عن أعمال 2020 علي مستوي السينما، لدينا آيضا عدد من الأعمال الهامة علي مستوي الدراما الأجنبية، فالجمهور المحب لسلاسل الأعمال الدرامية، ينتظر بفارغ الصبر الإعلان عن مواسم جديدة لأعماله المفضلة، التي تابع بشغف أجزاءها السابقة، وحتي الآن لم يعلن بعض صناع المسلسلات عن موعد عرض أعمالهم، خاصة أنهم يفرضون سرية علي التصوير، وموعد الطرح، ولكنهم أكدوا علي تواجدهم خلال عام 2020، و توفيرا لعناء البحث، نستعرض في التقرير التالي أبرز المسلسلات المنتظرة هذا العام.
نشوى-مصطفى

نشوى مصطفى في موسم الرياض بـ«عطل فني»

تستعد الفنانة نشوى مصطفى لتقديم مسرحية "عطل فني" ضمن موسم الرياض الترفيهي، وتعرض المسرحية بدءا من 8 يناير وتستمر حتى 12 يناير على مسرح بكر الشدي- البوليفارد، في الرياض بالمملكة العربية السعودية. ونشرت "نشوى" بوستر منفردا على صفحتها الشخصية على "فيسبوك"، وعلقت عليه قائلة "يا رب"، وكان البوستر الرسمي للمسرحية تم طرحه منذ أيام، وتصدره جميع أبطال العمل، نشوى مصطفى، وشيكو، وهشام ماجد، أكرم حسني، أيتن عامر، إسماعيل فرغلي، وأوتاكا، ومن تأليف أمير طعيمة، وإخراج أوتاكا.
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تامر حسني - الفلوس

أفلام «منتصف العام».. «الفلوس» في مواجهة «لص بغداد»

يسابق صناع أفلام موسم منتصف العام الوقت لخوض غمار السباق المُشتعل، إذ يشهد منافسة قوية بين عدد من النجوم الذين يبحثون عن صدارة إيرادات دور السينما، لا سيما المطرب تامر حسنى والفنانة هيفاء وهبى التى تطل على جمهورها بعد غياب 4 سنوات، إضافة إلى تحد جديد لمحمد إمام من خلال فيلم «لص بغداد»، إلى جانب كوكبة من النجوم الذيد يتواجدون فى أعمال تنوعت ما بين الكوميديا والأكشن والرعب، أيام قليلة وينطلق الماراثون الفنى الذى سيجيب عن السؤال الأبرز "من سيفوز بكعكة الإيرادات؟".
تامر حسني - الفلوس

«اورنچ مصر» ترعى أحدث أفلام النجم تامر حسني «الفلوس»

في إطار حرصها على رعاية الفن والثقافة ودعم الإبداع في مصر، قامت اورنچ مصر برعاية أحدث أفلام النجم الكبير تامر حسني "الفلوس"، يوم الاربعاء 24 ديسمبر الجاري بمول مصر، وسط حضور عدد كبير من مسئولي الشركة والفنانين والمبدعين وممثلي الصحافة والإعلام.وتأتي رعاية اورنچ مصر الحصرية للفيلم في ظل اهتمامها ومساندتها للأعمال التي تحظى بشغف واهتمام الجمهور المصري الذي يترقب بلهفة صدور هذا الفيلم منذ عدة أشهر. فيلم "الفلوس" هو ثاني التجارب السينمائية للمخرج اللبناني سعيد الماروق في مصر.
تامر حسني -1

«صينية بطاطس».. موقف طريف بين تامر حسني ومخرجة «مش أنا»

كشف الفنان تامر حسني عن موقف طريف بينه وبين المخرجة سارة وفيق التي تتولى إخراج فيلمه"مش أنا". وقال"حسني"خلال برنامج عرب وود إنه كان يتناقش مع المخرجة عن أحد المشاهد في الفيلم ولكنه تفاجأ بردها "أنا عاملالك صينية بطاطس النهاردة". وداعب تامر حسني الفنانة سوسن بدر قائلا: "تحبي تاكلي إيه علشان المخرجة محضرلنا صنية بطاطس محمرة". فيلم " مش أنا" قصة وسيناريو وحوار تامر حسنى، وإخراج سارة وفيق، ويشارك في البطولة ماجد الكدواني، سوسن بدر، حلا شيحة، شيرين، ومجموعة من ضيوف الشرف.
تامر حسنى

معي فنانين عمالقة.. تامر حسني يكشف كواليس «الفلوس»

كشف الفنان تامر حسني عن تفاصيل أحدث أعماله السينمائية "مش أنا" بمشاركة عدد كبير من النجوم أبرزهم، ماجد الكداوني وسوسن بدر وحلا شيحة. قال "حسني"، في تصريحات لـ"التحرير"، إنه يحضر للفيلم الجديد من قصته، إلى جانب هو من يقوم بكتابة السيناريو والحوار الخاصين به، مشيرًا إلى أنه يقدم من خلاله مخرجة شابة وهي "سارة وفيق"، لافتا أنها متميزة في عملها ولها مستقبل باهر. وتابع: "يشارك معي عمالقة التمثيل فى مصر وهم ماجد الكدواني وسوسن بدر، والنجمة حلا شيحة التي تظهر لأول في فيلم بعد غياب سنوات طويلة عن جمهورها، بالإضافة لوجود الفنانة شيرين"، وتمنى أن يحقق الفيلم النجاح المطلوب وينال إعجاب الجمهور.
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