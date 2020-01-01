أبطال "الفلوس" لـ«التحرير»: جماهيرية العمل أمر متوقع

بدأ صناع فيلم الفلوس المنافسة على إيرادات موسم منتصف العام مبكرًا، فقد قرروا طرح العمل يوم 25 ديسمبر الماضي من أجل الاستحواذ على الإيرادات مبكرا

تحرير:محمد عبد المنعم ٠١ يناير ٢٠٢٠ - ٠٢:٠٠ م

ينافس الفنان تامر حسني في موسم منتصف العام بفيلم "الفلوس" الذي تم تأجيل طرحه أكثر من مرة، دون إبداء أسباب، وتجاوزت إيرادات العمل 14 مليون جنيه منذ طرحه يوم 25 ديسمبر في دور العرض، ليتصدر شباك الإيرادات مبكرًا قبل طرح باقي أفلام الموسم تزامنًا مع احتفالات رأس السنة الميلادية. تدور أحداث الفيلم حول "سيف"، نصاب محترف، تستعين به الفتاة الجميلة الثرية "حلا"، ليساعدها في استعادة أموالها من نصّاب آخر، وهو قصة تامر حسني، سيناريو وحوار محمد عبد المعطي، إخراج سعيد الماروق، ويشارك في بطولته زينة، خالد الصاوي، عائشة بن أحمد، محمد سلام.

«التحرير» التقت صناع الفيلم للوقوف على أبرز الكواليس، وأسباب إصرارهم على المشاركة في هذا العمل ومعرفة آرائهم عن موعد عرضه في موسم منتصف العام. تامر حسني: تعمدت عدم الغناء بالعمل.. وظهور "السقا" ليس لرد الجميل عبر الفنان تامر حسني عن سعادته الكبيرة بردود الفعل التي حصل عليها بعد عرض الفيلم،

«التحرير» التقت صناع الفيلم للوقوف على أبرز الكواليس، وأسباب إصرارهم على المشاركة في هذا العمل ومعرفة آرائهم عن موعد عرضه في موسم منتصف العام.

تامر حسني: تعمدت عدم الغناء بالعمل.. وظهور "السقا" ليس لرد الجميل

عبر الفنان تامر حسني عن سعادته الكبيرة بردود الفعل التي حصل عليها بعد عرض الفيلم، مشيرا إلى أنه بذل مجهودا كبيرا هو وفريق العمل ليخرج الفيلم بشكل جيد، وأبدى رأيه في طرح العمل بموسم رأس السنة مشددا على أنه لا يعنيه موعد طرح الفيلم، مشيرا إلى أنه يجتهد ويقدم أفضل إمكاناته فى العمل، مؤكدا أن الفيلم مختلف ويحاول من خلاله أن يُكمل مسيرته الناجحة فى الأفلام التي تصدرت شباك الإيرادات في المواسم التي طرحت فيها قائلا: "الجمهور هو الحكم".

الفيلم شهد عودة التعاون بين "تامر" والفنانة زينة بعد غياب دام 15 سنة، في الوقت الذي أشاد فيه الفنان تامر حسني بدورها في الفيلم قائلا: "تقدم دورًا رائعًا، سيكون علامة مميزة في مشوارها وستتلقى عليه ردود فعل كبيرة على مواقع التواصل الاجتماعي، مضيفا: "إحنا أصدقاء منذ فترة كبيرة جدا، وزينة شهدت معي نجاحات كبيرة في الأعمال التي وجدنا فيها معًا".

ويظهر الفنان الكبير أحمد السقا كضيف شرف، وهو ما اعتبره الجمهور رد جميل، خاصة أن "تامر" ظهر مع "السقا" في مسلسل "ولد الغلابة" الذي عُرض في موسم رمضان الماضي، وهو الأمر الذي علق عليه تامر: "الأمر صدفة وليس شرطا أن يظهر معي السقا لأنني وجدت معه فى العمل، الأمر كله محض صدفة، وغير مقصود أو مرتب، وهو صديق عمر، ولا يمكن أن أتأخر عنه في شىء يطلبه منى".

وعن كواليس الفيلم يروي الفنان تامر حسني أنه تم حذف مشهد جمعه بنجمي "مسرح مصر" علي ربيع و"ويزو" للاحتفاظ به في عمل جديد يتم التحضير له حاليًّا.

وبرر تامر حسني وجود أغنية واحدة فقط في الفيلم برغبته في أن يوجد كممثل بعيدًا عن كونه مطربًا، مشيرا إلى أن أغنية العمل التي تحمل اسم "حلو الكلام" كانت ضرورية وتتماشى مع السياق الدرامي للفيلم.

خالد الصاوي: وافقت على العمل من أجل التواجد مع تامر حسني

"وافقت على الفيلم ورضيت أكون فيه، لأنه مع تامر حسني"، هكذا بدأ الفنان خالد الصاوي حديثه عن العمل، مشيرا إلى أنه يحب "تامر"؛ لأنه فنان شاطر، ويركز كثيرًا في الأعمال التي يقدمها سواء على مستوى الغناء أو التمثيل "تامر محب لكل من حوله ومشجع لهم".

ولفت "الصاوي" إلى أن "تامر" كان يريد منذ بداية الفكرة أن يقدم عملا مختلفا، لذلك قرر الابتعاد عن تقديم أغانٍ ضمن الفيلم، الأمر الذي كان محل اعتراض بالنسبة لي، مشيرا إلى إصراره على الظهور للجمهور بشكل جديد، وأن ينصب تركيزه على التمثيل فقط، مؤكدا أنه يفضل العمل مع "تامر" لأنه يثق في مستوى الأعمال التي يقدمها وجماهيريتها.

زينة: تامر حسني موهوب.. و"الفلوس" سيحقق نجاح أعمالنا السابقة

تجسد الفنانة زينة دور "حلا"، وهي فتاة تحاول أن تستعيد أموالها من الفنان خالد الصاوي، وتستعين بتامر حسني من أجل أن يأتي لها بتلك الأموال، وهو الدور الذي شجع "زينة" للوجود في العمل، إلى جانب قصته التى وصفتها بـ"الظريفة"، مشيرة إلى أن القصة التي اقترحها تامر حسني، جيدة وتجذب أي فنان يقرأ السيناريو، متمنية أن ينال العمل إعجاب الجمهور.

وعن تعاونها مع تامر حسني مرة أخرى، قالت إنه فنان موهوب، تحب العمل معه، خاصة أن جميع الأعمال التي جمعتهما حققت نجاحات كبيرة، ولفتت إلى أنها تتوقع أن يحقق العمل نفس نجاح الأعمال السابقة، كما نوهت بأنها سعيدة لعملها مع المخرج سعيد الماروق، واصفة إياه بالرائع، خاصة أنه كان يستمع إلى التفاصيل التي يريدون إضافتها فى العمل.

عائشة بن أحمد: تعمدت الظهور بلوك " مختلف".. وأحببت زينة لأنها صريحة

الفنانة التونسية عائشة بن أحمد -التي تجسد دور "هايلة"- أكدت أنها تحمست جدا للشخصية عندما قرأت السيناريو، مشيرة إلى أن الدور جديد عليها، وتعمدت الظهور بـ"لوك" لم تقدمه من قبل، إلى جانب وجود مشاهد كوميدية تجمعها مع الفنان تامر حسنى.

وعبرت "عائشة" عن سعادتها بالوجود مع تامر ووصفته بالفنان الذكي، مشيرة إلى أنه يحب مساعدة كل من يوجد معه فى العمل، لإيمانه بأن نجاح الفيلم من نجاح أبطاله.

وأشادت الفنانة التونسية بتجربتها مع المخرج سعيد الماروق، لافتة إلى أنه صاحب مدرسة مختلفة عن باقي المخرجين، ولم تنس أن تعلق على تعاونها مع الفنانة زينة بقولها: "دمها خفيف، وصريحة جدا مع نفسها ومن حولها" لافتة إلى أن وجودهما معًا في لبنان لمدة طويلة وطد العلاقة بينهما.