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21 مليار جنيه زيادة بحجم الاحتياطي النقدي في 4 شهور

تحرير:رنا عبد الصادق ٠١ يناير ٢٠٢٠ - ١٢:٤٠ م
البنك المركزي المصري
البنك المركزي المصري
أعلن البنك المركزي، ارتفاع حجم نقود الاحتياطي النقدي بقيمة بلغت 21.9 مليار جنيه بمعدل3.2% خلال الفترة يوليو إلى أكتوبر من العام المالي 2019-2020، لتصل إلى 705.9 مليار جنيه في نهاية أكتوبر 2019. وأشار المركزي في تقرير له اليوم، الأربعاء، إلى ارتفاع ودائع البنوك بالعملة المحلية لديه بـ 20.3 مليار جنيه، بـمعدل13.7%، بالإضافة إلى ارتفاع قيمة النقد المتداول خارج خزائنه بقيمة 1.6 مليار جنيه بمعدل 0.3%. وأوضح البنك أن ارتفاع نقود الاحتياطي ترجع إلى تصاعد صافي المطلوبات من الحكومة بمقدار 42.8 مليار جنيه، وصافي الأصول الأجنبية بما يعادل 4.6 مليار جنيه.
وكان قد تراجع حجم نقود الاحتياطي في سبتمبر الماضي إلى 711.95 مليار جنيه مقابل 752.6 مليار جينه في أغسطس السابق عليه بفارق 40.65 مليار جنيه، ومقارنة بنحو 701.41 مليار جنيه في يوليو 2019 بفرق 10.54 مليار جنيه.ولفت المركزي إلى أن إجمالي الأصول الأجنبية بلغت قيمتها نحو 270 مليار جنيه في سبتمبر الماضي مقابل
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0.4% زيادة في عدد المنشآت الرياضية خلال عام 2018

أعلن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، عن ارتفاع عدد المنشآت الرياضية خلال عام 2018، حيث بلغ عددها 5148 منشأة رياضية، مقابل 5128 منشأة عام 2017 محققة زيادة قدرها 0.4 %. وأوضح جهاز الإحصاء في بيان له اليوم، الأربعاء، أن عدد الأندية الرياضية بلغ 774 نادياً عام 2018 مقابل 787 ناديا عام 2017 بانخفاض قدره 1.7%، مرجعا ذلك الانخفاض إلى توقف أو هدم أو استبعاد أو تصفية النشاط لبعض الأندية، مشيرا إلى أن عدد الفرق بلغ 18879 فريقا عام 2018 مقابل 15937 فريقا عام 2017 بزيادة قدرها 18.5 %
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تفاصيل الاكتتاب بصندوق الاستثمار الخيري للتعليم

أعلنت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية إرشادات الاكتتاب فى صندوق الاستثمار القومى الخيري للتعليم من خلال بنك القاهرة، وهي خاصة بالتحويلات من خارج مصر للصندوق؛ والتي يجب أن تتم عن طريق بنك القاهرة. وأشارت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية إلى أن الاكتتاب مستمر حتى منتصف فبراير القادم، وتديره شركة “إن آي كابيتال” إحدى شركات بنك الاستثمار القومي، موضحة أن قيمة الاكتتاب 100 جنيه قيمة أسمية للوثيقة وذلك لدعم مساهمة الأفراد والمؤسسات والبنوك والقطاع الخاص.
تعاملات بنكية (3)

1.8 تريليون جنيه إجمالي أرصدة قروض عملاء البنوك

أعلن البنك المركزي المصري،أن إجمالي أرصدة القروض المقدمة لعملاء البنوك بخلاف البنك المركزي ارتفع خلال أكتوبر الماضي بنحو 6 مليارات جنيه ليبلغ 1.813 تريليون جنيه مقابل 1.807 تريليون جنيه في سبتمبر السابق عليه. وأضاف البنك في تقرير له اليوم، الأربعاء، أن حجم القروض الممنوحة للحكومة بلغ 484 مليار جنيه، منها 241.1 مليار جنيه بالعملة المحلية، و243.2مليار جنيه بالعملة الأجنبية، فيما ارتفع إجمالي القروض غير الحكومية ليصل إلى 1.329 تريليون جنيه، منها 106.5 مليار جنيه بالعملة المحلية.
فلوس

4.1 تريليون جنيه إجمالي ودائع العملاء بالبنوك

أعلن البنك المركزي المصري اليوم، الأربعاء، ارتفاع ودائع العملاء بالجهاز المصرفي بنهاية شهر أكتوبر الماضي بنحو 11 مليار جنيه، لتسجل 4.166 تريليون جنيه مقابل 4.155تريليون جنيه في سبتمبر السابق عليه. وأوضح المركزي، أن الودائع الحكومية ارتفعت بقيمة 1.9 مليار جنيه لتبلغ 623.7 مليار جنيه بنهاية أكتوبر الماضي مقابل 621.8 مليار جنيه بنهاية شهر سبتمبر 2019. وأضاف، أن الودائع الحكومية بالعملة المحلية بلغت نحو 545.9 مليار جنيه، في حين بلغت الودائع بالعملة الأجنبية 77.8 مليار جنيه.
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تعاملات بنكية (3)

1.8 تريليون جنيه إجمالي أرصدة قروض عملاء البنوك

أعلن البنك المركزي المصري،أن إجمالي أرصدة القروض المقدمة لعملاء البنوك بخلاف البنك المركزي ارتفع خلال أكتوبر الماضي بنحو 6 مليارات جنيه ليبلغ 1.813 تريليون جنيه مقابل 1.807 تريليون جنيه في سبتمبر السابق عليه. وأضاف البنك في تقرير له اليوم، الأربعاء، أن حجم القروض الممنوحة للحكومة بلغ 484 مليار جنيه، منها 241.1 مليار جنيه بالعملة المحلية، و243.2مليار جنيه بالعملة الأجنبية، فيما ارتفع إجمالي القروض غير الحكومية ليصل إلى 1.329 تريليون جنيه، منها 106.5 مليار جنيه بالعملة المحلية.
فلوس

4.1 تريليون جنيه إجمالي ودائع العملاء بالبنوك

أعلن البنك المركزي المصري اليوم، الأربعاء، ارتفاع ودائع العملاء بالجهاز المصرفي بنهاية شهر أكتوبر الماضي بنحو 11 مليار جنيه، لتسجل 4.166 تريليون جنيه مقابل 4.155تريليون جنيه في سبتمبر السابق عليه. وأوضح المركزي، أن الودائع الحكومية ارتفعت بقيمة 1.9 مليار جنيه لتبلغ 623.7 مليار جنيه بنهاية أكتوبر الماضي مقابل 621.8 مليار جنيه بنهاية شهر سبتمبر 2019. وأضاف، أن الودائع الحكومية بالعملة المحلية بلغت نحو 545.9 مليار جنيه، في حين بلغت الودائع بالعملة الأجنبية 77.8 مليار جنيه.
الريال-والدولار

سعر الدولار اليوم الأربعاء 1 يناير 2020 في البنوك

استقرت أسعار صرف الدولار الأمريكي أمام الجنيه المصرى، خلال التعاملات الصباحية اليوم، الأربعاء، حيث بلغ متوسط سعر الشراء فى البنوك نحو 15.99 جنيه، ونحو 16.09 جنيه للبيع، وفقا لبيانات البنك المركزي. وبلغ أقل سعر للدولار في بنك سئيب ليسجل نحو 16.09 جنيه للبيع، و15 جنيه للشراء، بينما بلغ أعلى سعر للدولار في كل من البنك الأهلي الكويتي، وبنك البركة ليسجل نحو 16.10 جنيه للبيع، و16 جنيه للشراء، وسجل سعر الدولار في كل من البنك الأهلي المصري، وبنك مصر ليسجل نحو 16.09 جنيه للبيع، و15.99 جنيه للشراء.
دولارات

سعر الدولار اليوم الأحد 29 ديسمبر 2019 في البنوك

استقرت أسعار صرف الدولار الأمريكي أمام الجنيه المصرى، خلال التعاملات الصباحية اليوم، الأحد، حيث بلغ متوسط سعر الشراء فى البنوك نحو 15.99 جنيه، ونحو 16.09 جنيه للبيع، وفقا لبيانات البنك المركزي. وبلغ أعلى سعر للدولار في كل من البنك الأهلي الكويتي، وبنك كريدي إجريكول، وبنك التنمية الصناعية، وبنك الاستثمار العربي، وبنك المشرق ليسجل نحو 16.10 جنيه للبيع، و16 جنيه للشراء، بينما بلغ أقل سعر للدولار في بنك قناة السويس ليسجل نحو 16.08 جنيه للبيع، و15.98 جنيه للشراء.
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