21 مليار جنيه زيادة بحجم الاحتياطي النقدي في 4 شهور

تحرير:رنا عبد الصادق ٠١ يناير ٢٠٢٠ - ١٢:٤٠ م

البنك المركزي المصري

أعلن البنك المركزي، ارتفاع حجم نقود الاحتياطي النقدي بقيمة بلغت 21.9 مليار جنيه بمعدل3.2% خلال الفترة يوليو إلى أكتوبر من العام المالي 2019-2020، لتصل إلى 705.9 مليار جنيه في نهاية أكتوبر 2019. وأشار المركزي في تقرير له اليوم، الأربعاء، إلى ارتفاع ودائع البنوك بالعملة المحلية لديه بـ 20.3 مليار جنيه، بـمعدل13.7%، بالإضافة إلى ارتفاع قيمة النقد المتداول خارج خزائنه بقيمة 1.6 مليار جنيه بمعدل 0.3%. وأوضح البنك أن ارتفاع نقود الاحتياطي ترجع إلى تصاعد صافي المطلوبات من الحكومة بمقدار 42.8 مليار جنيه، وصافي الأصول الأجنبية بما يعادل 4.6 مليار جنيه.

وكان قد تراجع حجم نقود الاحتياطي في سبتمبر الماضي إلى 711.95 مليار جنيه مقابل 752.6 مليار جينه في أغسطس السابق عليه بفارق 40.65 مليار جنيه، ومقارنة بنحو 701.41 مليار جنيه في يوليو 2019 بفرق 10.54 مليار جنيه.ولفت المركزي إلى أن إجمالي الأصول الأجنبية بلغت قيمتها نحو 270 مليار جنيه في سبتمبر الماضي مقابل