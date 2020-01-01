21 مليار جنيه زيادة بحجم الاحتياطي النقدي في 4 شهور
تحرير:رنا عبد الصادق
٠١ يناير ٢٠٢٠ - ١٢:٤٠ م
البنك المركزي المصري
أعلن البنك المركزي، ارتفاع حجم نقود الاحتياطي النقدي بقيمة بلغت 21.9 مليار جنيه بمعدل3.2% خلال الفترة يوليو إلى أكتوبر من العام المالي 2019-2020، لتصل إلى 705.9 مليار جنيه في نهاية أكتوبر 2019.
وأشار المركزي في تقرير له اليوم، الأربعاء، إلى ارتفاع ودائع البنوك بالعملة المحلية لديه بـ 20.3 مليار جنيه، بـمعدل13.7%، بالإضافة إلى ارتفاع قيمة النقد المتداول خارج خزائنه بقيمة 1.6 مليار جنيه بمعدل 0.3%.
وأوضح البنك أن ارتفاع نقود الاحتياطي ترجع إلى تصاعد صافي المطلوبات من الحكومة بمقدار 42.8 مليار جنيه، وصافي الأصول الأجنبية بما يعادل 4.6 مليار جنيه.
وكان قد تراجع حجم نقود الاحتياطي في سبتمبر الماضي إلى 711.95 مليار جنيه مقابل 752.6 مليار جينه في أغسطس السابق عليه بفارق 40.65 مليار جنيه، ومقارنة بنحو 701.41 مليار جنيه في يوليو 2019 بفرق 10.54 مليار جنيه.ولفت المركزي إلى أن إجمالي الأصول الأجنبية بلغت قيمتها نحو 270 مليار جنيه في سبتمبر الماضي مقابل
وكان قد تراجع حجم نقود الاحتياطي في سبتمبر الماضي إلى 711.95 مليار جنيه مقابل 752.6 مليار جينه في أغسطس السابق عليه بفارق 40.65 مليار جنيه، ومقارنة بنحو 701.41 مليار جنيه في يوليو 2019 بفرق 10.54 مليار جنيه.
ولفت المركزي إلى أن إجمالي الأصول الأجنبية بلغت قيمتها نحو 270 مليار جنيه في سبتمبر الماضي مقابل 276.11 مليار جنيه في أغسطس السابق عليه، ومقارنة بنحو 271.93 مليار جنيه في يوليو من نفس العام.
وأكد البنك، أن صافي الأصول المحلية ارتفع إلى 441.992 مليار جنيه مقابل 476.5 مليار جنيه في أغسطس الماضي ومقارنة بنحو 429.5 مليار جنيه في يوليو 2019.
وأضاف المركزي، أن حجم صافي المطلوبات من الحكومة ضمن الأصول المحلية بلغ نحو 788.7 مليار جنيه خلال سبتمبر الماضي مقابل 777.5 مليار جنيه في أغسطس السابق عليه، ومقارنة بـ734.401 مليار جنيه في يوليو.