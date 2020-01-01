ميدو لا يعرف طعم الفوز أمام المارد الأحمر

٠١ يناير ٢٠٢٠ - ١٢:٤٥ م

ميدو

يحتضن استاد السلام، اليوم الأربعاء، في تمام الساعة السابعة والنصف مساءً، لقاء نادي مصر للمقاصة أمام الأهلي، ضمن مواجهات الجولة الحادية عشر من عمر مسابقة الدوري الممتاز لموسم 2019-2020. ويقود المباراة تحكيميا الحكم أمين عمر، ويعاونه الثنائي محمود أبو الرجال وهشام الدسوقى، بينما سيكون محمود دسوقى حكمًا رابعًا، وذلك حسبما أفادت لجنة الحكام باتحاد الكرة برئاسة جمال الغندور، علمًا بأنه تم وقف الاستعانة بالحكم الإضافي (الحكم الخامس) في الدوري، بالاتفاق مع الحكام المختارين لإدارة المسابقة.

ويحتل نادي مصر المقاصة بقيادة مديره الفني أحمد حسام "ميدو"، المركز الخامس عشر بجدول ترتيب الدوري الممتاز، برصيد 9 نقاط، جمعها من فوزين و3 تعادلات و5 هزائم، وسجل الفريق 12 هدفًا فيما استقبلت شباكه 16 هدفًا.من جانبه يتصدر النادي الأهلي بقيادة مديره الفني السويسري ريني فايلر، جدول الترتيب، برصيد 24 نقطة،

ويحتل نادي مصر المقاصة بقيادة مديره الفني أحمد حسام "ميدو"، المركز الخامس عشر بجدول ترتيب الدوري الممتاز، برصيد 9 نقاط، جمعها من فوزين و3 تعادلات و5 هزائم، وسجل الفريق 12 هدفًا فيما استقبلت شباكه 16 هدفًا.



من جانبه يتصدر النادي الأهلي بقيادة مديره الفني السويسري ريني فايلر، جدول الترتيب، برصيد 24 نقطة، (جمعهم من 8 مواجهات، وسجل الفريق 23 هدفًا فيما استقبلت شباكه هدف وحيد).



وتشير الأرقام إلى أن أحمد حسام "ميدو"، واجه فريق الأهلي من قبل 4 مرات، لم يتمكن من تحقيق أي فوز أو أي تعادل، وخسرهم جميعًا، وسجل ميدو في شباك المارد الأحمر هدف فيما استقبلت شباكه 8 أهداف.

