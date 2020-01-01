0.4% زيادة في عدد المنشآت الرياضية خلال عام 2018

تحرير:رنا عبد الصادق ٠١ يناير ٢٠٢٠ - ١٢:٤٩ م

مركز شباب- صورة أرشيفية

أعلن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، عن ارتفاع عدد المنشآت الرياضية خلال عام 2018، حيث بلغ عددها 5148 منشأة رياضية، مقابل 5128 منشأة عام 2017 محققة زيادة قدرها 0.4 %. وأوضح جهاز الإحصاء في بيان له اليوم، الأربعاء، أن عدد الأندية الرياضية بلغ 774 نادياً عام 2018 مقابل 787 ناديا عام 2017 بانخفاض قدره 1.7%، مرجعا ذلك الانخفاض إلى توقف أو هدم أو استبعاد أو تصفية النشاط لبعض الأندية، مشيرا إلى أن عدد الفرق بلغ 18879 فريقا عام 2018 مقابل 15937 فريقا عام 2017 بزيادة قدرها 18.5 %

وأوضح جهاز الإحصاء، أن عدد اللاعبين بلغ 232 ألف لاعب تقريباً عام 2018 مقابل 219 ألف لاعب عام 2017 بزيادة قدرها 5.9 %، بينما بلغ عدد المدربين 12316 مدربا عام 2018 مقابل 9614 مدربا عام 2017 بزيادة قدرها 28.1 %، لافتا إلى أن عدد المباريات بلغ 89 ألف مباراة عام 2018 مقابل 81 ألف مباراة عام 2017 بزيادة قدرها