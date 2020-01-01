توقعات بتثبيت أسعار الوقود حتى مارس المقبل

أسعار البنزين ستحدد كل 3 أشهر على مدار العام الجديد 2020، بحسب آلية التسعير التلقائي، ومن المتوقع أن يتم تثبيت الأسعار حتى شهر مارس المقبل، بحسب الخبراء والمحللين

تحرير:رنا عبد الصادق ٠١ يناير ٢٠٢٠ - ١٢:٥٨ م

بنزين

تبدأ الحكومة غدا، الخميس، في تحديد أسعار الوقود حتى شهر مارس المقبل، بحسب آلية التسعر التلقائي للمواد البترولية، والتي بموجبها من الممكن أن يزيد أو يقل أو يثبت سعر البنزين كل 3 أشهر وفقا لتغير عوامل التكلفة. وقال مصدر حكومي، إنه من المرجح أن تعلن اللجنة تثبيت أسعار الوقود لثلاثة أشهر أخرى. وتستهدف الحكومة من تطبيق هذه الآلية الجديدة الوصول بأسعار الوقود إلى سعر التكلفة لكل منتجات البترول والحفاظ على الموازنة العامة للدولة من تغيرات سعر الصرف وأسعار الوقود العالمية.

خبراء: الدولار وبرميل النفط عوامل تحدد سعر البنزين في مصر قال الدكتور إبراهيم عبد الله أستاذ الاقتصاد، إن من أهم العوامل التي تحدد أسعار الوقود سعر صرف الدولار الأمريكي، إلى جانب سعر برميل النفط. وأضاف عبد الله، أن خفض أسعار البنزين أو رفعه يأتى كنتيجة للتغيرات التي تطرأ على سعر صرف الدولار الأمريكي