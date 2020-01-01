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توقعات بتثبيت أسعار الوقود حتى مارس المقبل

أسعار البنزين ستحدد كل 3 أشهر على مدار العام الجديد 2020، بحسب آلية التسعير التلقائي، ومن المتوقع أن يتم تثبيت الأسعار حتى شهر مارس المقبل، بحسب الخبراء والمحللين
تحرير:رنا عبد الصادق ٠١ يناير ٢٠٢٠ - ١٢:٥٨ م
بنزين
بنزين
تبدأ الحكومة غدا، الخميس، في تحديد أسعار الوقود حتى شهر مارس المقبل، بحسب آلية التسعر التلقائي للمواد البترولية، والتي بموجبها من الممكن أن يزيد أو يقل أو يثبت سعر البنزين كل 3 أشهر وفقا لتغير عوامل التكلفة. وقال مصدر حكومي، إنه من المرجح أن تعلن اللجنة تثبيت أسعار الوقود لثلاثة أشهر أخرى. وتستهدف الحكومة من تطبيق هذه الآلية الجديدة الوصول بأسعار الوقود إلى سعر التكلفة لكل منتجات البترول والحفاظ على الموازنة العامة للدولة من تغيرات سعر الصرف وأسعار الوقود العالمية.
خبراء: الدولار وبرميل النفط عوامل تحدد سعر البنزين في مصر قال الدكتور إبراهيم عبد الله أستاذ الاقتصاد، إن من أهم العوامل التي تحدد أسعار الوقود سعر صرف الدولار الأمريكي، إلى جانب سعر برميل النفط. وأضاف عبد الله، أن خفض أسعار البنزين أو رفعه يأتى كنتيجة للتغيرات التي تطرأ على سعر صرف الدولار الأمريكي
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وزير-الشباب-والرياضة-يفتتح-فرع-للبنك-الأهلي-في-نادي-بني-عبيد (1)

0.4% زيادة في عدد المنشآت الرياضية خلال عام 2018

أعلن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، عن ارتفاع عدد المنشآت الرياضية خلال عام 2018، حيث بلغ عددها 5148 منشأة رياضية، مقابل 5128 منشأة عام 2017 محققة زيادة قدرها 0.4 %. وأوضح جهاز الإحصاء في بيان له اليوم، الأربعاء، أن عدد الأندية الرياضية بلغ 774 نادياً عام 2018 مقابل 787 ناديا عام 2017 بانخفاض قدره 1.7%، مرجعا ذلك الانخفاض إلى توقف أو هدم أو استبعاد أو تصفية النشاط لبعض الأندية، مشيرا إلى أن عدد الفرق بلغ 18879 فريقا عام 2018 مقابل 15937 فريقا عام 2017 بزيادة قدرها 18.5 %
البنك-المركزى

21 مليار جنيه زيادة بحجم الاحتياطي النقدي في 4 شهور

أعلن البنك المركزي، ارتفاع حجم نقود الاحتياطي النقدي بقيمة بلغت 21.9 مليار جنيه بمعدل3.2% خلال الفترة يوليو إلى أكتوبر من العام المالي 2019-2020، لتصل إلى 705.9 مليار جنيه في نهاية أكتوبر 2019. وأشار المركزي في تقرير له اليوم، الأربعاء، إلى ارتفاع ودائع البنوك بالعملة المحلية لديه بـ 20.3 مليار جنيه، بـمعدل13.7%، بالإضافة إلى ارتفاع قيمة النقد المتداول خارج خزائنه بقيمة 1.6 مليار جنيه بمعدل 0.3%. وأوضح البنك أن ارتفاع نقود الاحتياطي ترجع إلى تصاعد صافي المطلوبات من الحكومة بمقدار 42.8 مليار جنيه، وصافي الأصول الأجنبية بما يعادل 4.6 مليار جنيه.
وزيرة-التخطيط-فى-مؤتمر-المصارف-العربية

تفاصيل الاكتتاب بصندوق الاستثمار الخيري للتعليم

أعلنت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية إرشادات الاكتتاب فى صندوق الاستثمار القومى الخيري للتعليم من خلال بنك القاهرة، وهي خاصة بالتحويلات من خارج مصر للصندوق؛ والتي يجب أن تتم عن طريق بنك القاهرة. وأشارت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية إلى أن الاكتتاب مستمر حتى منتصف فبراير القادم، وتديره شركة “إن آي كابيتال” إحدى شركات بنك الاستثمار القومي، موضحة أن قيمة الاكتتاب 100 جنيه قيمة أسمية للوثيقة وذلك لدعم مساهمة الأفراد والمؤسسات والبنوك والقطاع الخاص.
تعاملات بنكية (3)

1.8 تريليون جنيه إجمالي أرصدة قروض عملاء البنوك

أعلن البنك المركزي المصري،أن إجمالي أرصدة القروض المقدمة لعملاء البنوك بخلاف البنك المركزي ارتفع خلال أكتوبر الماضي بنحو 6 مليارات جنيه ليبلغ 1.813 تريليون جنيه مقابل 1.807 تريليون جنيه في سبتمبر السابق عليه. وأضاف البنك في تقرير له اليوم، الأربعاء، أن حجم القروض الممنوحة للحكومة بلغ 484 مليار جنيه، منها 241.1 مليار جنيه بالعملة المحلية، و243.2مليار جنيه بالعملة الأجنبية، فيما ارتفع إجمالي القروض غير الحكومية ليصل إلى 1.329 تريليون جنيه، منها 106.5 مليار جنيه بالعملة المحلية.
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طارق-الملا-وزير-البترول

البترول: توقيع 99 اتفاقية بـ16 مليار دولار خلال 5 سنوات

? أكد وزير البترول والثروة المعدنية المهندس طارق الملا أن قطاع البترول قام بتحويل التحديات إلى نجاحات من خلال العمل وفق استراتيجية موحدة ورؤية واضحة على مدى السنوات الخمس الماضية، مشيرًا إلى أنه تم توقيع 99 اتفاقية بترولية خلال تلك الفترة بحد أدنى للاستثمارات يبلغ حوالي 16 مليار دولار. جاء ذلك في الكلمة الافتتاحية لوزير البترول أمام مؤتمر "الطاقة آفاق الاستثمار وفرص النمو" الذي تنظمه مؤسسة الأهرام اليوم الأحد تحت رعاية الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء، وبحضور الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة الجديدة والمتجددة، والدكتور محمد العصار وزير الدولة للإنتاج الحربي، وأسامة هيكل وزير الدولة للإعلام، وخالد عبد العال محافظ القاهرة، ومكرم محمد أحمد رئيس المجلس الأعلى للإعلام، وكرم جبر رئيس الهيئة الوطنية للصحافة.
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3 شركات عالمية تفوز بأول مزايدة للتنقيب عن البترول والغاز بالبحر الأحمر

أعلن وزير البترول والثروة المعدنية المهندس طارق الملا نتيجة أول مزايدة عالمية للبحث عن البترول والغاز بالبحر الأحمر، التي طرحتها شركة جنوب الوادي المصرية القابضة للبترول في مارس الماضي. وقال الوزير في بيان اليوم الأحد، إن شركة (شيفرون) الأمريكية فازت بالقطاع رقم (1) بالمزايدة، وفازت شركة (شل) الهولندية بالقطاع رقم (3)، كما فاز تحالف شركتي (شل) و(مبادلة) الإماراتية بالقطاع رقم (4)، بإجمالي مساحة بحث حوالى عشرة آلاف كيلومتر مربع وبحجم استثمارات حدها الأدنى 326 مليون دولار ترتفع إلى عدة مليارات دولار في مراحل التنمية في حالة تحقيق الاكتشافات.
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للاستفادة من الثروات.. السيسي بأمر بالتوسع في البحث عن البترول والغاز

وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي، بالاستمرار في التوسع في خطط البحث والاستكشاف، والتركيز على مشروعات البنية الأساسية للبترول والغاز، لتحقيق الاستفادة الاقتصادية المثلى من كافة الإمكانات والثروات الطبيعية، بما يصب في مساعي تحويل مصر لمركز إقليمي لتجارة وتداول البترول والغاز في المنطقة، جاء ذلك خلال اجتماعه اليوم السبت، مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والدكتور محمد شاكر المرقبي وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، والمهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية، والدكتور محمد معيط وزير المالية، بالإضافة إلى كلٍ من نائب وزير المالية للسياسات المالية، ونائب وزير المالية للخزانة العامة.
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اتفاق بين مصر والمؤسسة الإسلامية بـ1.1 مليار دولار

وقعت الحكومة اتفاقا مع المؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة بقيمة 1.1 مليار دولار، وذلك لدعم سلع أساسية (بترولية وتموينية) خلال العام المقبل 2020. وشهد توقيع الاتفاقية كل من الدكتورة سحر نصر وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي، والمهندس طارق الملا، والدكتور على المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، والمهندس هاني سالم سنبل، الرئيس التنفيذي للمؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة، عضو مجموعة البنك الإسلامي للتنمية، وأحمد يوسف نائب رئيس هيئة السلع التموينية.
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