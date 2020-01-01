رياضة

تشيلسي يتعادل.. وأستون فيلا يفوز على بيرنلي

تحرير:محمد جمال ٠١ يناير ٢٠٢٠ - ٠٤:٣٢ م
جريليش لاعب أستون فيلا بعد الهدف
جريليش لاعب أستون فيلا بعد الهدف
خرج فريق تشيلسي بتعادل صعب أمام نظيره برايتون بنتيجة هدف لكل منهما، في المباراة التي جمعت بينهما، اليوم الأربعاء، على ملعب فالمر (معقل برايتون)، بالجولة الـ21 من عمر بطولة الدوري الإنجليزي (البريميرليج) لموسم 2019- 2020، سجل هدف البلوز أزبيلكوتا في الدقيقة الـ10، بينما جاء هدف برايتون في الدقيقة الـ84 بأٌقدام علي رضا جهانبخش، وبهذا التعادل يحتل رجال لامبارد المركز الـ4 في جدول البريميرليج برصيد 36 نقطة، بينما يقع برايتون في المركز الـ13 برصيد 24 نقطة.
شهدت المباراة سيطرة من البلوز في شوطها الأول، حتى قلبت برايتون الطاولة على تشيلسي في الشوط الثاني، ليخرج برايتون بتعادل غالٍ أمام البلوز. وفي مباراة أخرى من نفس الجولة، خرج أستون فيلا بفوز مهم أمام نظيره بيرنلي في المباراة التي جمعت بين الفريقين على ملعب تورف مور، سجل أهداف الفلاينز مورايس دا سيلفا
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كريستيان إريكسن (2)

إنتر يدخل في خط المفاوضات للتعاقد مع إريسكن

كشف تقرير إيطالي، اليوم الأربعاء، أن إنتر ميلان دخل بشكل مفاجئ في سباق التعاقد على الدولي الدنماركي كريستيان إريكسن نجم فريق توتنهام الإنجليزي. ووفقًا لموقع "كالتشيو ميركاتو" الإيطالي، فإن إنتر دخل بشكل مفاجئ في مفاوضات مع الدنماركي كريستيان إريكسن، كما أنه أصبح متقدمًا على كل الأندية من أجل حسم الصفقة خلال فترة الانتقالات الشتوية الحالية والتي بدأت منذ اليوم وحتى 31 من الشهر الجاري. وأضافت الصحيفة أنه يحق للنجم الدنماركي التوقيع مع أي نادٍ الآن بشكل مجاني، دون الحصول على موافقة مسؤولي السبيرز.
الزمالك والمقاولون‎ (6)

المقاولون العرب يهزم الاتحاد ويتصدر الدوري مؤقتًا

حقق فريق المقاولون العرب فوزًا ثمينًا على نظيره الاتحاد السكندري، بهدف نظيف، جاء عن طريق محمد سمير، في المباراة التي جمعتهما اليوم الأربعاء، ضمن مواجهات الجولة الحادية عشرة من منافسات بطولة الدوري الممتاز، ليرفع ذئاب الجبل رصيده إلى 25 نقطة في صدارة جدول ترتيب بطولة الدوري الممتاز مؤقتًا، بفارق نقطة عن الأهلي الذي يواجه مصر للمقاصة مساء الأربعاء في نفس الجولة، في المقابل تجمد رصيد زعيم الثغر عند 20 نقطة في المركز الثالث بفارق 3 نقاط عن سموحة الخامس الذي يواجه المصري غدًا الخميس.
أحمد حسام ميدو (2)

ميدو لا يعرف طعم الفوز أمام المارد الأحمر

يحتضن استاد السلام، اليوم الأربعاء، في تمام الساعة السابعة والنصف مساءً، لقاء نادي مصر للمقاصة أمام الأهلي، ضمن مواجهات الجولة الحادية عشر من عمر مسابقة الدوري الممتاز لموسم 2019-2020. ويقود المباراة تحكيميا الحكم أمين عمر، ويعاونه الثنائي محمود أبو الرجال وهشام الدسوقى، بينما سيكون محمود دسوقى حكمًا رابعًا، وذلك حسبما أفادت لجنة الحكام باتحاد الكرة برئاسة جمال الغندور، علمًا بأنه تم وقف الاستعانة بالحكم الإضافي (الحكم الخامس) في الدوري، بالاتفاق مع الحكام المختارين لإدارة المسابقة.
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مانشستر يونايتد

مانشستر يونايتد في نزهة أمام بيرنلي بالبريميرليج

تعود عجلة الدوري الإنجليزي "بريميرليج" لموسم 2019- 2020 للدوران من جديد اليوم السبت، من خلال مباريات الجولة رقم 20، وذلك عندما يرحل مانشستر يونايتد لمواجهة بيرنلي على ملعب تيرف مور، في تمام الساعة 9:45 مساء، وسبق وأن تواجه الفريقان في 10 مباريات سابقة في عصر البريميرليج، حقق خلالها مانشستر يونايتد الانتصار في 5 لقاءات وتعادل في 4 مباريات وخسر مواجهة وحيدة، وفي تلك اللقاءات سجل لاعبو الشياطين الحمر 15 هدفًا واستقبلت شباكهم 6 أهداف، وتواجها في تيرف مور 5 مرات من قبل، حقق خلالها اليونايتد الانتصار في 3 مباريات وتعادل في لقاء وحيد وخسر آخر.
تشيلسي-فالنسيا

البريميرليج.. خسارة تشيلسي وأنشيلوتي يحقق أول فوز

حقق فريق ساوثهامتون، فوزًا ثمينًا على نظيره تشيلسي، بهدفين نظيفين، سجلهما مايكل أوبافيمي وناتان ريدموند، في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم الخميس، على ملعب استاد «ستامفورد بريدج»، ضمن مواجهات الجولة التاسعة عشرة من منافسات بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز. الخسارة جمدت رصيد تشيلسي عند 32 نقطة في المركز الرابع، بجدول ترتيب البريميرليج، بفارق ست نقاط عن مانشستر سيتي صاحب المركز الثالث، في المقابل رفع ساوثهامتون رصيده إلى 21 نقطة ويرتقي إلى المركز الرابع عشر.
أستون فيلا

أستون فيلا يسقط أمام ساوثهامبتون في البريميرليج

نجح فريق ساوثهابتون في حصد فوز سهل أمام نظيره أستون فيلا بثلاثة أهداف لهدف، في المباراة التي جمعت بينهما، اليوم السبت، علي ملعب فيلا بارك، بالجولة الـ18 من عمر بطولة الدوري لإنجليزي (البريميرليج)، وسجل أهداف ساوثهامبتون إنجز ( هدفين) في الدقيقة الـ21 والـ51، وجاك ستيفنز في الدقيقة الـ31، بينما سجل هدف الفلاينز الوحيد جاك جريسليش في الدقيقة الـ75 من عمر المباراة . وبهذا الفوز يحتل ساوثهامبتون المركز الـ7 برصيد 18 نقطة، بينما يقع أستون فيلا في المركز الـ18 برصيد 15 نقطة .
كانتي- تشيلسي

تشيلسي يسقط أمام بورنموث وليستر يتعادل مع نوريتش

سقط فريق تشيلسي الإنجليزي في فخ الخسارة أمام نظيره بورنموث، في المباراة التي جمعت بينهما، اليوم السبت، في الجولة الـ17 من عمر بطولة الدوري الإنجليزي (البريميرليج)، وسجل هدف بورنموث الوحيد دان جوسلينج في الدقيقة الـ84 من عمر المباراة. وعلى الرغم من الخسارة إلا أن البلوز بقيادة فرانك لامبارد المدير الفني لتشيلسي مازال يحافظ على احتلال المركز الرابع (بصفة مؤقتة)، من جدول البريميرليج برصيد 32 نقطة، بينما رفع برونموث رصيده للنقطة الـ19 في المركز الرابع عشر.
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