تشيلسي يتعادل.. وأستون فيلا يفوز على بيرنلي

تحرير:محمد جمال ٠١ يناير ٢٠٢٠ - ٠٤:٣٢ م

جريليش لاعب أستون فيلا بعد الهدف

خرج فريق تشيلسي بتعادل صعب أمام نظيره برايتون بنتيجة هدف لكل منهما، في المباراة التي جمعت بينهما، اليوم الأربعاء، على ملعب فالمر (معقل برايتون)، بالجولة الـ21 من عمر بطولة الدوري الإنجليزي (البريميرليج) لموسم 2019- 2020، سجل هدف البلوز أزبيلكوتا في الدقيقة الـ10، بينما جاء هدف برايتون في الدقيقة الـ84 بأٌقدام علي رضا جهانبخش، وبهذا التعادل يحتل رجال لامبارد المركز الـ4 في جدول البريميرليج برصيد 36 نقطة، بينما يقع برايتون في المركز الـ13 برصيد 24 نقطة.

شهدت المباراة سيطرة من البلوز في شوطها الأول، حتى قلبت برايتون الطاولة على تشيلسي في الشوط الثاني، ليخرج برايتون بتعادل غالٍ أمام البلوز. وفي مباراة أخرى من نفس الجولة، خرج أستون فيلا بفوز مهم أمام نظيره بيرنلي في المباراة التي جمعت بين الفريقين على ملعب تورف مور، سجل أهداف الفلاينز مورايس دا سيلفا