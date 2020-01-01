الطيب: العمل بالأزهر متواصل لاستقصاء القضايا ومعالجتها

تحرير:محمد فتحي ٠١ يناير ٢٠٢٠ - ٠٤:٣٤ م

أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف

استقبل فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، اليوم الأربعاء، الكاتب الصحفي مكرم محمد أحمد، رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، إذ قال الطيب، إن العمل بالأزهر متواصلٌ لاستقصاء جميع الموضوعات والقضايا المعاصرة، بهدف معالجتها بما يتناسب مع المنهج الأزهري الوسطي وسماحة الدين الإسلامي، كقضايا المرأة والإرهاب وغيرها من القضايا المستجدة.

وأكد الطيب خلال لقائه برئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، أن الأزهر يعمل على قدمٍ وساق بهدف وضع الحلول الناجعة لهذه القضايا الملحة وغيرها.من جهته، أشاد رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، بجهود الأزهر في مجابهة الأفكار المتطرفة وتجديد الخطاب الديني، بصفته المرجعية الإسلامية الأولى في العالم، وتناوله