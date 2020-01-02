اليوجا مفيدة للصغار.. تحافظ على القلب وتعزز المناعة

أثناء ممارسة اليوجا، يطلق الجسم هرمون يسمى الاندروفين، يساعد بشكل كبير في التخلص من التوتر، ويجعلك تشعر بتحسن كبير، ويعزز من الشعور بالثقة.?
الرياضة بمختلف أنواعها ليست مفيدة فقط للبالغين، فهي أيضًا تقدم العديد من الفوائد للصغار، فبعض أنواع الرياضات تساعد على تنمية المهارات العقلية للطفل، إضافة إلى خلق قدرة على التكيف مع البيئة المحيطة، تحدثنا كثيرًا عن اليوجا وأهميتها، ولكن هل تعلم أنها مهمة أيضًا للأطفال؟ تساعد على تعلم المرونة والوعي، مع التعزيز من الجهاز المناعي، وعلى الجانب الآخر تعلم الأطفال بعض الصفات الهامة، مثل احترام الذات وزيادة الانتباه والتركيز، وذلك نقلًا عن الموقع الهندي "timesofindia".
معظم الأباء يريدون أن يتعلم أطفالهم الكثير من الأشياء الجديدة، بداية من تعلم عدة لغات إلى فنون الدفاع عن النفس والجمباز، إضافة إلى ذلك، توجد مجموعة كبيرة من الفصول الدراسية التي يمكن ان يتابعها الأطفال عبر الانترنت، كما يمكن أن يتعلم الأطفال مجموعة من التقنيات الرائعة التي تخلق بداخلهم روح المنافسة،
معظم الأباء يريدون أن يتعلم أطفالهم الكثير من الأشياء الجديدة، بداية من تعلم عدة لغات إلى فنون الدفاع عن النفس والجمباز، إضافة إلى ذلك، توجد مجموعة كبيرة من الفصول الدراسية التي يمكن ان يتابعها الأطفال عبر الانترنت، كما يمكن أن يتعلم الأطفال مجموعة من التقنيات الرائعة التي تخلق بداخلهم روح المنافسة، ومع السعي لبلوغ التريندات الجديدة، فلن يجد الأطفال وقت للتمتع بطفولتهم، نتيجة الاشتراك في عديد من الأنشطة، وهوس استخدام الموبايل والتابلت الذي سيطر على عقولهم، مما يؤدي إلى الشعور بالوحدة والملل والاكتئاب، فالتكنولوجيا فتحت لنا بوابة الأحلام، ولكن الإفراط في استخدامها يؤثر على الأطفال بالسلب.
ولكن كيف يمكن أن يحافظ الطفل على الوعي بالعالم حوله، بجانب الاستمتاع بالسلام النفسي، وجد الباحثون أن الحل هو "اليوجا"، أصبحت اليوجا الآن تحتل مكانة كبيرة في العالم كله، وذلك لفوائدها المتعددة بالنسبة للصحة الجسدية والعاطفية والنفسية، ولفهم ذلك بشكل أوضح، ما يلي بعض من فوائد اليوجا البدنية:
1-تمارين صحية للجسم
تعمل اليوجا على التحسين من اللياقة البندية، مع وضع الطفل في حالة تحدي، ليصل إلى أعلى معدلات اللياقة، وسوف تصبح بعد ذلك جزء من الأنشطة اليومية، التي يجب ممارستها.
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2-تعزز من المرونة
يولد الأطفال بمرونة طبيعية، ومن خلال ممارسة اليوجا، يصبحوا قادرين على استعادة مرونتهم، التي يفقدها العديد من الأشخاص عند التقدم بالعمر.
3-تعليم الوعي الذاتي
تساعد اليوجا الأطفال على فهم فاعلية كل جزء من أجسامهم، كما تساعد على تنظيم النفس بشكل كبير، إضافة إلى ذلك، التعلم الصحيح للوعي الذاتي يساعدهم على احترام وحب والاعتناء بأجسامهم.
4-التعزيز من المناعة
يعتبر الجهاز المناعي بالجسم من أهم الأجهزة، فتبدأ المناعة في التكون خلال السنوات الأولى للطفل، وتعتبر اليوجا من المحفزات الطبيعية، لأنها تحسن من المقاومة، وتساعد أيضًا في بناء آلية دفاع قوية، تحسن من الجهاز المناعي بالجسم في المقابل.
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5-الحفاظ على القلب والجهاز الهضمي والتنفسي
تركز اليوجا على تنظيم النفس بشكل سليم، وبالتالي تضمن حمل الأوكسجيين والمواد الغذائية الهامة إلى القلب، وبالنسبة لمشكلات الجهاز الهضمي والإمساك التي تواجه العديد من الأشخاص، فاليوجا تساعد في تقوية الجهاز الهضمي، وتكافح هذه المشكلات الصحية.
6-التحسين من حالة أجسامهم
اتباع أساليب خاطئة في حياة الطفل تؤدي إلى العديد من المشكلات الصحية، فمعظم الأطفال حول العالم يعانون من السمنة والوزن الزائد، وللتخلص من ذلك، تعتبر اليوجا من أفضل الطرق المتبعة لتحسين حالة جسم طفلك.
وما يلي بعض من الفوائد العاطفية التي تعود على طفلك من ممارسة اليوجا:
7-نمو الثقة والشعور بالإنجاز
أثناء ممارسة اليوجا، يطلق الجسم هرمون يسمى الاندروفين، يساعد بشكل كبير في التخلص من التوتر، ويجعلك تشعر بتحسن كبير، ويعزز من الشعور بالثقة.
8-زيادة التفكير الإيجابي
تتميز اليوجا بقدرتها على الشعور بالسعادة، وتجعلك أيضًا تشعر وكأن العالم كله مكان واحد، لذا لابد من ممارسة اليوجا بشكل يومي.
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