صحة

علاج

طبخ

تغذية

تخسيس

اليوجا مفيدة للصغار.. تحافظ على القلب وتعزز المناعة

أثناء ممارسة اليوجا، يطلق الجسم هرمون يسمى الاندروفين، يساعد بشكل كبير في التخلص من التوتر، ويجعلك تشعر بتحسن كبير، ويعزز من الشعور بالثقة.?
تحرير:إسراء سليمان ٠٢ يناير ٢٠٢٠ - ١٠:٠٠ ص
أهمية اليوجا
أهمية اليوجا
الرياضة بمختلف أنواعها ليست مفيدة فقط للبالغين، فهي أيضًا تقدم العديد من الفوائد للصغار، فبعض أنواع الرياضات تساعد على تنمية المهارات العقلية للطفل، إضافة إلى خلق قدرة على التكيف مع البيئة المحيطة، تحدثنا كثيرًا عن اليوجا وأهميتها، ولكن هل تعلم أنها مهمة أيضًا للأطفال؟ تساعد على تعلم المرونة والوعي، مع التعزيز من الجهاز المناعي، وعلى الجانب الآخر تعلم الأطفال بعض الصفات الهامة، مثل احترام الذات وزيادة الانتباه والتركيز، وذلك نقلًا عن الموقع الهندي "timesofindia".
معظم الأباء يريدون أن يتعلم أطفالهم الكثير من الأشياء الجديدة، بداية من تعلم عدة لغات إلى فنون الدفاع عن النفس والجمباز، إضافة إلى ذلك، توجد مجموعة كبيرة من الفصول الدراسية التي يمكن ان يتابعها الأطفال عبر الانترنت، كما يمكن أن يتعلم الأطفال مجموعة من التقنيات الرائعة التي تخلق بداخلهم روح المنافسة،
اقرأ المزيد
أشياء لا تقولها لمن يفقد وزنه

جراثيم في الجيم.. كيف تتمرن بدون قلق؟

الذهاب إلى الجيم من الأمور التي يجب دمجها في الروتين اليومي للحفاظ على اللياقة البدنية والصحة العامة، وهناك العديد من الاشخاص الذين يدفعون اشتراك الجيم ولا يترددون عليه كثيرا. ربما في بعض الأحيان، قد يكون من الصعب بالنسبة لك الذهاب إلى الجيم خاصة في فصل الشتاء، ولكن إذا ذهبت في إحدى المرات ربما تقلق من انتقال الجراثيم إليك سواء عن طريق الأجهزة التي تتمرن عليها أو الأرض التي قد تتعرض لها. ووفقا لاستطلاع شمل آلاف الجراثيم، أظهرت النتائج قائمة بالطرق التي يمكن من خلالها انتقال الجراثيم من شخص لآخر.
زيت-بذور-عباد-الشمس

زيت عباد الشمس.. من زهرة رائعة إلى علاج كيميائي

أصبحت الزيوت الحيوية ذات مكانة كبيرة في عالم التجميل، كما أنها تمنحك العديد من الفوائد الصحية والعلاجية، فبعضها يساعد في مكافحة حب الشباب مثل زيت بذور القرع وزيت الريحان وزيت اللافندر وزيت الروزماري، والبعض الآخر يمنحك بشرة نضرة خالية من العيوب والبثور، أما بالنسبة للقيمة الغذائية مثل زيت جوز الهند وزيت الزيتون وزيت اللوز، كلًا منهما يساعد أيضًا في فقدان الوزن، ولكن هل تعلم أن زيت عباد الشمس متعدد الفوائد؟ يساعد في حماية البشرة، نقلًا عن "organicfacts".
الشعور-بالبرد

أسباب الشعور بالبرد| الأنيميا وقصور الغدة الدرقية

بعض الأعراض البسيطة التي تظهر علينا مثل الصداع والقيء والغثيان والدوار تخبيء ورائها أمراض خطيرة، ولكن نتجاهل ذلك، ونرتدي زي الطبيب!، على سبيل المثال نشعر بالبرد الدائم، ونعتقد أنه يرجع إلى قلة التدفئة، ولكن قد يكون نتيجة بعض الأمراض الأخرى، كالأنيميا، واتباع نظام غذائي يفتقر إلى العناصر الغذائية الهامة، وقصور الغدة الدرقية، لذا يجب الانتباه جيدًا لصحتنا، والمداومة على الذهاب للطبيب، من أجل فحص دوري والكشف عن الأمراض مبكرًا، نقلًا عن موقع timesofindia" ".
اقرأ المزيد من الأخبار
الطعام كالدواء

الديتوكس و البروبيوتيك| تريندات انتشرت في العشرينات

مع انتشار الوعي باللياقة البندية وأهميتها، بجانب الحفاظ على الصحة بشكل عام، انشرت بعض المصطلحات التي أصبحت كتريند منذ الأعوام الماضية، وستكمل معنا في عام 2020، على سبيل المثال اشتهر "الديتوكس" بأهميته الكبيرة في التخلص من السموم بالجسم، التي يمكن أن ينتج عنها بعض الأمراض، إضافة إلى "بدائل منتجات الألبان"، حيث قام خبراء التغذية بالبحث في بدائل صحية مثل لبن الصويا ولبن جوز الهند، إضافة إلى لبن الجمل الذي يعتبر أحد المنتجات الصحية، وذلك نقلًا عن "timesofindia".
أضرار-الجلوتين

تقشير البشرة ومنع تساقط الشعر| 5 فوائد لبذور الحلبة

يلجأ الأطباء الآن إلى استخدام آليات طبيعية، للحفاظ على صحة البشرة، مع الابتعاد عن المنتجات باهظة الثمن، والتي قد يكون لها آثار جانبية، تؤدي إلى حدوث تشوهات، فنبات الحلبة يتميز بقيمة غذائية عالية، حيث يوصى بتناول كوب من الحلبة، أثناء الرضاعة الطبيعية، من أجل زيادة لبن الأم، كما يعمل على التعزيز من نمو الشعر، إضافة إلى المساعدة في فقدان الوزن، فوضحت أبحاث أن تناول 500 ميلجرام من نبات الحلبة، يقلل من الدهون بشكل ملحوظ، نقلًا عن موقع "thebetterindia".
دهون-البطن

الخرف والنوبات القلبية| 5 مخاطر نتيجة دهون البطن

زيادة الوزن والدهون من أكثر الأشياء المزعجة التي تواجهنا، وتمنعنا من ممارسة الحياة اليومية، إضافة إلى صعوبة اختيار الملابس، تختزن الدهون في أماكن متفرقة من الجسم، من بينها منطقة الأرداف والوركين، وبالنسبة للبطن، فهي تعتبر من أكثر المناطق عرضة لتكوين الدهون، وقد ينتج عنها العديد من المشكلات الصحية الأخرى، على سبيل المثال أثبتت الدراسات أن تراكم الدهون، يؤدي إلى مرض السكري وارتفاع ضغط الدم، وغيرها من الأمراض الخطيرة الأخرى، وذلك نقلا عن الموقع الأمريكي "livestrong".
للإعلان على موقع التحرير: [email protected]
عن مؤسسة التحرير

سياسة

إرهاب

جريمة

رياضة

فنون

حياة

صحة

رأي
إنضم لفريق التحرير: [email protected]