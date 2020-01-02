اليوجا مفيدة للصغار.. تحافظ على القلب وتعزز المناعة

أثناء ممارسة اليوجا، يطلق الجسم هرمون يسمى الاندروفين، يساعد بشكل كبير في التخلص من التوتر، ويجعلك تشعر بتحسن كبير، ويعزز من الشعور بالثقة.?

تحرير:إسراء سليمان ٠٢ يناير ٢٠٢٠ - ١٠:٠٠ ص

أهمية اليوجا

الرياضة بمختلف أنواعها ليست مفيدة فقط للبالغين، فهي أيضًا تقدم العديد من الفوائد للصغار، فبعض أنواع الرياضات تساعد على تنمية المهارات العقلية للطفل، إضافة إلى خلق قدرة على التكيف مع البيئة المحيطة، تحدثنا كثيرًا عن اليوجا وأهميتها، ولكن هل تعلم أنها مهمة أيضًا للأطفال؟ تساعد على تعلم المرونة والوعي، مع التعزيز من الجهاز المناعي، وعلى الجانب الآخر تعلم الأطفال بعض الصفات الهامة، مثل احترام الذات وزيادة الانتباه والتركيز، وذلك نقلًا عن الموقع الهندي "timesofindia".

معظم الأباء يريدون أن يتعلم أطفالهم الكثير من الأشياء الجديدة، بداية من تعلم عدة لغات إلى فنون الدفاع عن النفس والجمباز، إضافة إلى ذلك، توجد مجموعة كبيرة من الفصول الدراسية التي يمكن ان يتابعها الأطفال عبر الانترنت، كما يمكن أن يتعلم الأطفال مجموعة من التقنيات الرائعة التي تخلق بداخلهم روح المنافسة،