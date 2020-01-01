المقاولون العرب يهزم الاتحاد ويتصدر الدوري مؤقتًا

تحرير:علي الزيني ٠١ يناير ٢٠٢٠ - ٠٤:٤٣ م

المقاولون

حقق فريق المقاولون العرب فوزًا ثمينًا على نظيره الاتحاد السكندري، بهدف نظيف، جاء عن طريق محمد سمير، في المباراة التي جمعتهما اليوم الأربعاء، ضمن مواجهات الجولة الحادية عشرة من منافسات بطولة الدوري الممتاز، ليرفع ذئاب الجبل رصيده إلى 25 نقطة في صدارة جدول ترتيب بطولة الدوري الممتاز مؤقتًا، بفارق نقطة عن الأهلي الذي يواجه مصر للمقاصة مساء الأربعاء في نفس الجولة، في المقابل تجمد رصيد زعيم الثغر عند 20 نقطة في المركز الثالث بفارق 3 نقاط عن سموحة الخامس الذي يواجه المصري غدًا الخميس.

فريق الاتحاد السكندري سجل هدفين ألغاهما الحكم بداعي التسلل، الأول في الدقيقة 15، والثاني في الدقيقة 20 عن طريق خالد قمر، ما تسبب في حالة غضب من جانب زعيم الثغر واعتراضات متكررة على حكم اللقاء. وفي الدقيقة 18، تصدت العارضة لهدف محقق بعد تسديدة صاروخية من رزاق سيسيه، اصطدمت بالعارضة، وسقطت على خط المرمى،