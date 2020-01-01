رياضة

المقاولون العرب يهزم الاتحاد ويتصدر الدوري مؤقتًا

تحرير:علي الزيني ٠١ يناير ٢٠٢٠ - ٠٤:٤٣ م
المقاولون
المقاولون
حقق فريق المقاولون العرب فوزًا ثمينًا على نظيره الاتحاد السكندري، بهدف نظيف، جاء عن طريق محمد سمير، في المباراة التي جمعتهما اليوم الأربعاء، ضمن مواجهات الجولة الحادية عشرة من منافسات بطولة الدوري الممتاز، ليرفع ذئاب الجبل رصيده إلى 25 نقطة في صدارة جدول ترتيب بطولة الدوري الممتاز مؤقتًا، بفارق نقطة عن الأهلي الذي يواجه مصر للمقاصة مساء الأربعاء في نفس الجولة، في المقابل تجمد رصيد زعيم الثغر عند 20 نقطة في المركز الثالث بفارق 3 نقاط عن سموحة الخامس الذي يواجه المصري غدًا الخميس.
فريق الاتحاد السكندري سجل هدفين ألغاهما الحكم بداعي التسلل، الأول في الدقيقة 15، والثاني في الدقيقة 20 عن طريق خالد قمر، ما تسبب في حالة غضب من جانب زعيم الثغر واعتراضات متكررة على حكم اللقاء. وفي الدقيقة 18، تصدت العارضة لهدف محقق بعد تسديدة صاروخية من رزاق سيسيه، اصطدمت بالعارضة، وسقطت على خط المرمى،
اقرأ المزيد
كريستيان إريكسن (2)

إنتر يدخل في خط المفاوضات للتعاقد مع إريسكن

كشف تقرير إيطالي، اليوم الأربعاء، أن إنتر ميلان دخل بشكل مفاجئ في سباق التعاقد على الدولي الدنماركي كريستيان إريكسن نجم فريق توتنهام الإنجليزي. ووفقًا لموقع "كالتشيو ميركاتو" الإيطالي، فإن إنتر دخل بشكل مفاجئ في مفاوضات مع الدنماركي كريستيان إريكسن، كما أنه أصبح متقدمًا على كل الأندية من أجل حسم الصفقة خلال فترة الانتقالات الشتوية الحالية والتي بدأت منذ اليوم وحتى 31 من الشهر الجاري. وأضافت الصحيفة أنه يحق للنجم الدنماركي التوقيع مع أي نادٍ الآن بشكل مجاني، دون الحصول على موافقة مسؤولي السبيرز.
جاك جراليش (2)

تشيلسي يتعادل.. وأستون فيلا يفوز على بيرنلي

خرج فريق تشيلسي بتعادل صعب أمام نظيره برايتون بنتيجة هدف لكل منهما، في المباراة التي جمعت بينهما، اليوم الأربعاء، على ملعب فالمر (معقل برايتون)، بالجولة الـ21 من عمر بطولة الدوري الإنجليزي (البريميرليج) لموسم 2019- 2020، سجل هدف البلوز أزبيلكوتا في الدقيقة الـ10، بينما جاء هدف برايتون في الدقيقة الـ84 بأٌقدام علي رضا جهانبخش، وبهذا التعادل يحتل رجال لامبارد المركز الـ4 في جدول البريميرليج برصيد 36 نقطة، بينما يقع برايتون في المركز الـ13 برصيد 24 نقطة.
أحمد حسام ميدو (2)

ميدو لا يعرف طعم الفوز أمام المارد الأحمر

يحتضن استاد السلام، اليوم الأربعاء، في تمام الساعة السابعة والنصف مساءً، لقاء نادي مصر للمقاصة أمام الأهلي، ضمن مواجهات الجولة الحادية عشر من عمر مسابقة الدوري الممتاز لموسم 2019-2020. ويقود المباراة تحكيميا الحكم أمين عمر، ويعاونه الثنائي محمود أبو الرجال وهشام الدسوقى، بينما سيكون محمود دسوقى حكمًا رابعًا، وذلك حسبما أفادت لجنة الحكام باتحاد الكرة برئاسة جمال الغندور، علمًا بأنه تم وقف الاستعانة بالحكم الإضافي (الحكم الخامس) في الدوري، بالاتفاق مع الحكام المختارين لإدارة المسابقة.
اقرأ المزيد من الأخبار
أحمد حسام ميدو (2)

ميدو لا يعرف طعم الفوز أمام المارد الأحمر

يحتضن استاد السلام، اليوم الأربعاء، في تمام الساعة السابعة والنصف مساءً، لقاء نادي مصر للمقاصة أمام الأهلي، ضمن مواجهات الجولة الحادية عشر من عمر مسابقة الدوري الممتاز لموسم 2019-2020. ويقود المباراة تحكيميا الحكم أمين عمر، ويعاونه الثنائي محمود أبو الرجال وهشام الدسوقى، بينما سيكون محمود دسوقى حكمًا رابعًا، وذلك حسبما أفادت لجنة الحكام باتحاد الكرة برئاسة جمال الغندور، علمًا بأنه تم وقف الاستعانة بالحكم الإضافي (الحكم الخامس) في الدوري، بالاتفاق مع الحكام المختارين لإدارة المسابقة.
الأهلى -والإتحاد‎ (2)

تعرف على تشكيل الأهلى المتوقع أمام المقاصة

يحل الأهلي ضيفا ثقيلا على مصر للمقاصة، في تمام السابعة والنصف مساء اليوم الأربعاء، على ستاد السلام، ضمن منافسات الجولة الـ11 بمسابقة الدوري الممتاز. ويدخل الأهلي هذه المباراة وعينه على الثلاثة نقاط للابتعاد أكثر بصدارة، واستمراره في سلسلة الانتصارات التي يحققا الفريق تحت قيادة رينيه فايلر حيث خاض 8 مباريات فاز في جميعهم وتصدر الجدول بـ24 نقطة. في المقابل يطمح المقاصة في تحقيق أي نتيجة إيجابية في ظل سلسلة النتائج السلبية التي يحققها أبناء الفيوم تحت قيادة أحمد حسام "ميدو"، إذ يحتل الفريق المركز الخامس عشر برصيد 12 نقطة من عشرة مباريات.
الاهلى والمقاصة تصوير سامح ابوحسن (25)

الأهلي ضيفًا ثقيلآ على مصر للمقاصة في الدوري

يحل الأهلي ضيفا ثقيلا على مصر للمقاصة، في تمام السابعة والنصف مساء اليوم الأربعاء، على ستاد السلام، ضمن منافسات الجولة الـ11 بمسابقة الدوري الممتاز. يدخل الأهلي هذه المباراة وعينه على الثلاثة نقاط للابتعاد أكثر بصدارة، واستمراره في سلسلة الانتصارات التي يحققا الفريق تحت قيادة رينيه فايلر حيث خاض 8 مباريات فاز في جميعهم وتصدر الجدول بـ24 نقطة. في المقابل يطمح المقاصة في تحقيق أي نتيجة إيجابية في ظل سلسلة النتائج السلبية التي يحققها أبناء الفيوم تحت قيادة أحمد حسام "ميدو"، إذ يحتل الفريق المركز الخامس عشر برصيد 12 نقطة من عشرة مباريات.
الاهلى-والزمالك-تصوير-سامح-ابو حسن‎ (4)

اتحاد الكرة: تأجيل القمة ضرب الدوري في مقتل

كشف حسام الزناتي، رئيس لجنة المسابقات في اتحاد الكرة، تفكيره في الاستقالة حين تأجلت قمة الأهلي والزمالك في الدوري الممتاز. وقال الزناتي: "تأجيل القمة كان قرارا أمنيا، لم يكن بيدي شيء لأفعله. القرار الأمني لا يمكن تجاوزه أو حتى مناقشته. بمجرد علمي بوجود نية للتأجيل، كان رد فعلي أني غير قادر على الاستمرار، شعرت أن القرار ضرب المسابقة في مقتل، وما صفق لنا الناس له في البداية لم يتحقق، لقد أجرينا القرعة بشكل غير موجه، وإذا كانت لدي نية في إراحة نفسي لأجرينا قرعة موجهة، ليتقابل الأهلي والزمالك في الجولة الأخيرة من كل دور".
للإعلان على موقع التحرير: [email protected]
عن مؤسسة التحرير

سياسة

إرهاب

جريمة

رياضة

فنون

حياة

صحة

رأي
إنضم لفريق التحرير: [email protected]