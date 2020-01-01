إيرادات هواوي ترتفع 18% في 2019 رغم أزمتها مع أمريكا
تحرير:أحمد البرماوي
٠١ يناير ٢٠٢٠ - ٠٤:٥٨ م
هواوي
قالت شركة هواوي (Huawei)، الصينية لصناعة الإلكترونيات والهواتف الذكية وتقنيات شبكات الاتصالات، إن أرباحها خلال عام 2019 سترتفع على الأرجح بنسبة 18%، ما يعادل 121,7 مليار دولار أمريكي تقريبا، يأتي ذلك في ظل الحظر الذي فرضته الإدارة الأمريكية على منتجات هواوي، وعدم تعاون الشركات الأمريكية مع العملاق الصيني في مجال الالكترونيات.
وقالت هواوي إن زيادة إيراداتها بهذه النسبة هو أقل من توقعاتها السابقة، وأقل من النمو الذي حققته في 2018، بسبب إدراجها على القائمة السوداء للولايات المتحدة الأمريكية، وحظر استخدام التقنيات الأمريكية عليها.
وفي رسالة بمناسبة العام الجديد، أرسلها إريك شو رئيس مجلس الإدارة بالتناوب لهواوي إلى الموظفين والعملاء، توقع شو أن يكون عام 2020 عاما صعبا على هواوي، يجعل من المرجح ألا تنمو الشركة بالسرعة التي نمت بها خلال النصف الأول من عام 2019.وقال شو أن هواوي شحنت 240 مليون هاتف ذكي في 2019، بزيادة 20% عن عام 2018،
وفي رسالة بمناسبة العام الجديد، أرسلها إريك شو رئيس مجلس الإدارة بالتناوب لهواوي إلى الموظفين والعملاء، توقع شو أن يكون عام 2020 عاما صعبا على هواوي، يجعل من المرجح ألا تنمو الشركة بالسرعة التي نمت بها خلال النصف الأول من عام 2019.
وقال شو أن هواوي شحنت 240 مليون هاتف ذكي في 2019، بزيادة 20% عن عام 2018، وأن هواوي ستعمل بكل طاقتها لبناء نظامها للخدمات المحمولة “هواوي موبايل سيرفيسس” (Huawei Mobile Services)، البديلة لخدمات جوجل، والتي تتضمن خدمات مثل التخزين السحابي ومعرض التطبيقات، وذلك لزيادة مبيعات هواتف هواوي خارج الصين.
تجدر الإشارى إلى فوز منصة Huawei Mobile Services HMS الجديدة بأول مجموعة على مستوى العالم من شهادات معيار ISO/IEC رقم 27701 الصادرة عن المعهد البريطاني للمعايير “British Standards Institution”.