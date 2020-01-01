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إيرادات هواوي ترتفع 18% في 2019 رغم أزمتها مع أمريكا

تحرير:أحمد البرماوي ٠١ يناير ٢٠٢٠ - ٠٤:٥٨ م
هواوي
هواوي
قالت شركة هواوي (Huawei)، الصينية لصناعة الإلكترونيات والهواتف الذكية وتقنيات شبكات الاتصالات، إن أرباحها خلال عام 2019 سترتفع على الأرجح بنسبة 18%، ما يعادل 121,7 مليار دولار أمريكي تقريبا، يأتي ذلك في ظل الحظر الذي فرضته الإدارة الأمريكية على منتجات هواوي، وعدم تعاون الشركات الأمريكية مع العملاق الصيني في مجال الالكترونيات. وقالت هواوي إن زيادة إيراداتها بهذه النسبة هو أقل من توقعاتها السابقة، وأقل من النمو الذي حققته في 2018، بسبب إدراجها على القائمة السوداء للولايات المتحدة الأمريكية، وحظر استخدام التقنيات الأمريكية عليها.
وفي رسالة بمناسبة العام الجديد، أرسلها إريك شو رئيس مجلس الإدارة بالتناوب لهواوي إلى الموظفين والعملاء، توقع شو أن يكون عام 2020 عاما صعبا على هواوي، يجعل من المرجح ألا تنمو الشركة بالسرعة التي نمت بها خلال النصف الأول من عام 2019.وقال شو أن هواوي شحنت 240 مليون هاتف ذكي في 2019، بزيادة 20% عن عام 2018،
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