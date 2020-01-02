العمل تحت ضغط يشجع على تناول الوجبات السريعة والحلوى

قال علماء النفس بجانب الدراسة، إن الأشخاص عندما يكونون أكثر وعيا بالوقت الذي يجري، سيكون لديهم حس بأنهم لا يستطيعون الانتهاء من المهام وبالتالي يقودهم إلى تناول الطعام
يشغل العمل في العصر الحالي جزءا كبيرا من حياة كل إنسان، في دوامة الحياة، والبحث عن لقمة العيش، قد يعمل الرجال في وظيفتين، كما أن النساء أصبحن يمتهن الوظائف بعد الانتهاء من الدراسة على الفور من أجل إثبات الذات.
هل تستطيع العمل تحت ضغط؟.. غالبا ما تسمع تلك الجملة في المقابلة الشخصية الخاصة بعمل جديد لك، ولأن إجابتك تكون بنعم، ففي بداية العمل في مكانك الجديد تتوالى المهام عليك ولا تنتهي، ويكون الحل الوحيد لمواجهة هذا الضغط، تناول الطعام بشكل مفرط، ومن ثم يزيد وزنك فتبكي على حالك الذي وصلت إليه.
كشف
العلماء أن العمل تحت ضغط كبير يشجع
الأشخاص على الرغبة في تناول الدونات،
والكيك والشيبسي، إلى جانب الشيكولاتة،
وذلك حسبما ذكر موقع "الديلي
ميل" البريطاني.
ووجد
الباحثون أن المتطوعين الذين يرغبون في
الإفراط في الأطعمة المعبأة بالسعرات
الحرارية عندما يكونون تحت ضغط العمل
بدءا من الدقيقة الأولى.
خلال
العصر
كشف
العلماء أن العمل تحت ضغط كبير يشجع
الأشخاص على الرغبة في تناول الدونات،
والكيك والشيبسي، إلى جانب الشيكولاتة،
وذلك حسبما ذكر موقع "الديلي
ميل" البريطاني.
ووجد
الباحثون أن المتطوعين الذين يرغبون في
الإفراط في الأطعمة المعبأة بالسعرات
الحرارية عندما يكونون تحت ضغط العمل
بدءا من الدقيقة الأولى.
خلال
العصر الحالي الذي يتواصل فيه ويتعرض
العديد للأشخاص للتكنولوجيا الرقمية،
فالحياة أصبحت مزدحمة، كما أن إيجاد بعض
الوقت أصبح أمرا ليس سهلا.
قال
علماء النفس بجانب الدراسة إن الأشخاص
عندما يكونون أكثر وعيا بالوقت الذي يجري،
سيكون لديهم حس بأنهم لا يستطيعون الانتهاء
من المهام، وبالتالي هذا يقودهم إلى
تناول الطعام كنوع من التعويض.
بقيادة
المعهد الهندي للإدارة، قارن الباحثون
آثار القيام بمهمة باستخدام نوعين من
التوقيت، حيث يبدأ العد التنازلي عندما
يتبقى وقت بسيط على وقت مهمة العمل، كما
طلب الباحثون من المشاركين شطب الحرف "e" في بيان
مكتوب أثناء احتساب جهاز ضبط الوقت إما
من ثانية واحدة إلى 60 ثانية أو من 60 إلى
واحد.
بعد
هذه الخطوة، تم سؤال المشاركين عن احتمال
شراء كعكة الشيكولاتة أو سلطة فواكه، لكن
لم يقس الباحثون مقدار الطعام الذي
يتناولونه، وفي المقابل، صنف المتطوعون
في المجموعة الأخرى شغفهم بكونهم سبعة
من كل عشرة، فكانوا أكثر احتمالا لتناول
سلطة الفواكه.
في
الجزء الثاني من الدراسة، اختبر الباحثون
ما إذا كان هؤلاء الأشخاص يمكنهم تقليل
تناول مثل هذه الأطعمة عند التعرض إلى
ضغط العمل.
وقال
أنكور كابور، مؤلف الدراسة، إن ضبط الوقت
يمكن أن يؤدي إلى عواقب غير مرغوب فيها
كاستهلاك السعرات الحرارية، كما أن ضغط
العمل وجداول العمل اللا نهائية لا تؤثر
فقط على الأكل بل على مجالات الحياة
الأخرى.
تشمل
المواقف الأخرى التي يشعر الاشخاص فيها
أن الوقت يتلاشى، مبيعات الفلاش، وألعاب
الفيديو، ونوافذ الدفع لشراء تذاكر
الموسيقى، وجمعيها تزيد من الرغبة في
تناول الوجبات السريعة.
وأضاف
كابور:
'اليوم هناك
قدرة متزايدة على مراقبة أشياء مثل الوقت
والصحة والنوم والطعام، كما نأمل أن يقدم
هذا البحث رؤى أولية حول الآثار الدقيقة
لاتجاه مراقبة الموارد".
كيف تعمل تحت ضغط؟
تعلم شحن طاقتك
التركيز على العمل لأكثر من 50 ساعة في الأسبوع هو مسار سريع للإنهاك، لكن الخبر السار أنه يمكنك منع الإنهاك السريع من خلال شحن طاقتك بالاسترخاء خلال فترات متقطعة وقت العمل من خلال التأمل لدقائق لمساعدة عقلك وجسمك على مواصلة العمل.
العمل الجماعي
القيام بكل شيء بنفسك يصنع الكثير من الضغوطات، عزيزي أنت لست وحدك بل يمكنك الحصول على المساعدة، وقيامك بجميع الأعمال بمفردك يضعك على حافة الإرهاق، فلا داعي للحرج من طلب المساعدة من زملائك في العمل أو فريق الإدارة، فإن العمل الجماعي يقلل الإجهاد والتوترـ بل يتيح لك الفرصة لتحمل أعباء العمل تدفعك للأمام.
احصل على أولوياتك مباشرة
عندما يتعلق الأمر بالأداء تحت الضغط، فعليك تحديد الأولويات، من خلال التركيز على المهام والأهداف التي تحتاج إلى الإنجاز في العمل لتضع نفسك على مسار واضح لتحقيقها، مع التخلص من فوضى هائلة وأشياء أقل أهمية من الجدول الزمني الذي وضعته.