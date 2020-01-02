العمل تحت ضغط يشجع على تناول الوجبات السريعة والحلوى

قال علماء النفس بجانب الدراسة، إن الأشخاص عندما يكونون أكثر وعيا بالوقت الذي يجري، سيكون لديهم حس بأنهم لا يستطيعون الانتهاء من المهام وبالتالي يقودهم إلى تناول الطعام

تحرير:فيروز ياسر ٠٢ يناير ٢٠٢٠ - ١١:٠٠ ص

العمل تحت ضغط

يشغل العمل في العصر الحالي جزءا كبيرا من حياة كل إنسان، في دوامة الحياة، والبحث عن لقمة العيش، قد يعمل الرجال في وظيفتين، كما أن النساء أصبحن يمتهن الوظائف بعد الانتهاء من الدراسة على الفور من أجل إثبات الذات. هل تستطيع العمل تحت ضغط؟.. غالبا ما تسمع تلك الجملة في المقابلة الشخصية الخاصة بعمل جديد لك، ولأن إجابتك تكون بنعم، ففي بداية العمل في مكانك الجديد تتوالى المهام عليك ولا تنتهي، ويكون الحل الوحيد لمواجهة هذا الضغط، تناول الطعام بشكل مفرط، ومن ثم يزيد وزنك فتبكي على حالك الذي وصلت إليه.

كشف العلماء أن العمل تحت ضغط كبير يشجع الأشخاص على الرغبة في تناول الدونات، والكيك والشيبسي، إلى جانب الشيكولاتة، وذلك حسبما ذكر موقع "الديلي ميل" البريطاني. ووجد الباحثون أن المتطوعين الذين يرغبون في الإفراط في الأطعمة المعبأة بالسعرات الحرارية عندما يكونون تحت ضغط العمل بدءا من الدقيقة الأولى. خلال العصر