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العمل تحت ضغط يشجع على تناول الوجبات السريعة والحلوى

قال علماء النفس بجانب الدراسة، إن الأشخاص عندما يكونون أكثر وعيا بالوقت الذي يجري، سيكون لديهم حس بأنهم لا يستطيعون الانتهاء من المهام وبالتالي يقودهم إلى تناول الطعام
تحرير:فيروز ياسر ٠٢ يناير ٢٠٢٠ - ١١:٠٠ ص
العمل تحت ضغط
العمل تحت ضغط
يشغل العمل في العصر الحالي جزءا كبيرا من حياة كل إنسان، في دوامة الحياة، والبحث عن لقمة العيش، قد يعمل الرجال في وظيفتين، كما أن النساء أصبحن يمتهن الوظائف بعد الانتهاء من الدراسة على الفور من أجل إثبات الذات. هل تستطيع العمل تحت ضغط؟.. غالبا ما تسمع تلك الجملة في المقابلة الشخصية الخاصة بعمل جديد لك، ولأن إجابتك تكون بنعم، ففي بداية العمل في مكانك الجديد تتوالى المهام عليك ولا تنتهي، ويكون الحل الوحيد لمواجهة هذا الضغط، تناول الطعام بشكل مفرط، ومن ثم يزيد وزنك فتبكي على حالك الذي وصلت إليه.
كشف العلماء أن العمل تحت ضغط كبير يشجع الأشخاص على الرغبة في تناول الدونات، والكيك والشيبسي، إلى جانب الشيكولاتة، وذلك حسبما ذكر موقع "الديلي ميل" البريطاني. ووجد الباحثون أن المتطوعين الذين يرغبون في الإفراط في الأطعمة المعبأة بالسعرات الحرارية عندما يكونون تحت ضغط العمل بدءا من الدقيقة الأولى. خلال العصر
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عصير الخيار

مكافحة السرطان وآلام المفاصل| فوائد عصير الخيار

تحتل الخضراوات مكانة كبيرة في الأنظمة الغذائية، لأنها غنية بالألياف الغذائية التي يحتاجها الجسم، وتعزز من صحة الجهاز الهضمي، بجانب الفوائد الأخرى التي تمدُّ الجسم بها، على سبيل المثال الخيار من أكثر الأطعمة التي يمكن إدراجها في أي نظام غذائي، يحتوي على نسبة معقولة من الماء، ويعمل على ترطيب الجسم، إضافة إلى أنه يساعد في فقدان الوزن، ويمكن استهلاكه كاسناك صحي، ولكن هل تعلم أن عصير الخيار متعدد الفوائد أيضًا؟ وذلك نقلا عن الموقع الهندي "stylecraze".
الطعام كالدواء

الديتوكس و البروبيوتيك| تريندات انتشرت في العشرينات

مع انتشار الوعي باللياقة البندية وأهميتها، بجانب الحفاظ على الصحة بشكل عام، انشرت بعض المصطلحات التي أصبحت كتريند منذ الأعوام الماضية، وستكمل معنا في عام 2020، على سبيل المثال اشتهر "الديتوكس" بأهميته الكبيرة في التخلص من السموم بالجسم، التي يمكن أن ينتج عنها بعض الأمراض، إضافة إلى "بدائل منتجات الألبان"، حيث قام خبراء التغذية بالبحث في بدائل صحية مثل لبن الصويا ولبن جوز الهند، إضافة إلى لبن الجمل الذي يعتبر أحد المنتجات الصحية، وذلك نقلًا عن "timesofindia".
خل جوز الهند

حارب رغبتك في الإكثار من السكر بهذا المشروب

من منا لا يحب السكريات، ولكن إذا كنت لا تستطيع السيطرة على نفسك في تناولها سواء الموجودة في المشروبات أو الحلويات، فهناك وصفة تساعدك على التخلص من رغبتك في السكر، حيث يمكنها تطهير الجهاز الهضمي، وإزالة السموم من الجسم، إلى جانب تدعيم نظام الغدد الصماء، وتقوي الجهاز المناعي. مشروب جوز الهند والكفير - عبارة عن مشروب فوار مكون من لبن مخمر، حيث يتم تحضيره بوضع حبوب الكفير في حليب البقر في درجة حرارة الغرفة - المضاف إليه القرفة، ولكن يفضل إعداد طازجا يساعدك كثيرا.
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