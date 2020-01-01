رياضة

إنتر يدخل في خط المفاوضات للتعاقد مع إريسكن

تحرير:محمد جمال ٠١ يناير ٢٠٢٠ - ٠٥:٥٨ م
إيركسن
إيركسن
كشف تقرير إيطالي، اليوم الأربعاء، أن إنتر ميلان دخل بشكل مفاجئ في سباق التعاقد على الدولي الدنماركي كريستيان إريكسن نجم فريق توتنهام الإنجليزي. ووفقًا لموقع "كالتشيو ميركاتو" الإيطالي، فإن إنتر دخل بشكل مفاجئ في مفاوضات مع الدنماركي كريستيان إريكسن، كما أنه أصبح متقدمًا على كل الأندية من أجل حسم الصفقة خلال فترة الانتقالات الشتوية الحالية والتي بدأت منذ اليوم وحتى 31 من الشهر الجاري. وأضافت الصحيفة أنه يحق للنجم الدنماركي التوقيع مع أي نادٍ الآن بشكل مجاني، دون الحصول على موافقة مسؤولي السبيرز.
ويرفض إريكسن حتى الآن تجديد عقده مع توتنهام، والذي من المقرر أن ينتهي في الصيف المقبل. وبذلك يتقدم فريق جديد على الصراع على إريكسن، حيث يحظى الأخير  باهتمام كل من من باريس سان جيرمان ومانشستر يونايتد وريال مدريد ويوفنتوس، بالإضافة إلى إنتر ميلان. ولم يشارك صاحب الـ27 عاما مع توتنهام بشكل منتظم
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الأهلي يفوز على المقاصة في الدوري ويعود للصدارة

حقق فريق الأهلي الفوز على نظيره مصر للمقاصة، بهدفين لهدف، في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم الأربعاء، على ملعب استاد السلام، ضمن مواجهات الجولة الحادية عشرة من منافسات بطولة الدوري الممتاز، ليحقق المارد الأحمر الفوز التاسع على التوالي، محلقًا في صدارة جدول الترتيب برصيد 27 نقطة، في المقابل تجمد رصيد الفريق الفيومي عند 9 نقاط في المركز الخامس عشر، بعدما تلقى الهزيمة السادسة له هذا الموسم في المسابقة المحلية، بفارق ثلاث نقاط عن وادي دجلة الذي يحتل المركز الأخير.
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مانشستر سيتي يتخطى عقبة إيفرتون في الدوري الإنجليزي

نجح مانشستر سيتي في الخروج بفوز صعب أمام نظيره إيفرتون، بنتيجة هدفين لهدف في المباراة التي جمعت بينهما، اليوم الأربعاء، على ملعب الاتحاد، بالجولة الـ21 من عمر بطولة الدوري الإنجليزي (البريميرليج)، سجل هدفي السيتي جابريال خيسوس في الدقيقة الـ51 والـ58، بينما سجل هدف التوفيز ريتشارليسون في الدقيقة الـ71 من عمر المباراة. وبهذا الفوز يحتل الستيزنز المركز الـ3 برصيد 44 نقطة، بينما يتجمد رصيد إيفرتون عند النقطة الـ25 في المركز الـ10 من جدول البريميرليج.
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آل الشيخ عن زيارة الخطيب: لم نتطرق للشأن الرياضي

كشف المستشار تركي آل الشيخ رئيس هيئة الترفيه بالمملكة العربية السعودية، ومالك نادي ألميريا الإسباني، كواليس الجلسة التي عقدها مع محمود الخطيب، رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي، التي عُقدت مساء اليوم الأربعاء في منزل آل الشيخ، بعدما قام رئيس القلعة الحمراء، بتلبية الدعوة التي وجهها آل الشيخ. وكتب آل الشيخ عبر صفحته الشخصية عبر موقع التواصل «فيسبوك»، قائلا: "زارني أخي الكابتن محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي... زيارة ودية وشرف بيت أخيه وأخذته في جولة في موسم الرياض واطمأن على صحتي".
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مانشستر يونايتد في نزهة أمام بيرنلي بالبريميرليج

تعود عجلة الدوري الإنجليزي "بريميرليج" لموسم 2019- 2020 للدوران من جديد اليوم السبت، من خلال مباريات الجولة رقم 20، وذلك عندما يرحل مانشستر يونايتد لمواجهة بيرنلي على ملعب تيرف مور، في تمام الساعة 9:45 مساء، وسبق وأن تواجه الفريقان في 10 مباريات سابقة في عصر البريميرليج، حقق خلالها مانشستر يونايتد الانتصار في 5 لقاءات وتعادل في 4 مباريات وخسر مواجهة وحيدة، وفي تلك اللقاءات سجل لاعبو الشياطين الحمر 15 هدفًا واستقبلت شباكهم 6 أهداف، وتواجها في تيرف مور 5 مرات من قبل، حقق خلالها اليونايتد الانتصار في 3 مباريات وتعادل في لقاء وحيد وخسر آخر.
توتنهام-ونيوكاسل-يونايتد (7)

توتنهام يتخطى عقبة برايتون في الدوري الإنجليزي

نجح فريق توتنهام في الخروج بفوز صعب أمام نظيره برايتون، بنتيجة 2- 1 في المباراة التي جمعت بينهما، اليوم الخميس، على ملعب "توتنهام هوتسبير"، بالجولة الـ19 "البوكسينج داي" من مسابقة الدوري الإنجليزي (البريميرليج)، سجل أهداف السبيرز هاري كين في الدقيقة الـ53 وديلي الي في الدقيقة الـ72، بينما سجل هدف برايتون الوحيد آدم وبستر في الدقيقة الـ37 من عمر المباراة. وبهذا الفوز يرفع توتنهام رصيده لـ29 نقطة في المركز الخامس من جدول البريميرليج، بينما يقع برايتون في المركز الـ13 برصيد 20 نقطة.
جوزيه مورينيو (3)

مورينيو يبكي قبل لقاء توتنهام وبرايتون لهذا السبب

أجهش جوزيه مورينيو، المدير الفني لفريق توتنهام، بالبكاء بسبب وفاة كلبه (ليا). وكان مورينيو يتحدث قبل مواجهة فريقه مع برايتون بالجولة الـ19 من عمر بطولة الدوري الإنجليزي (البوكسينج داي)، قائلا: "لم نستطع الاحتفال بالكريسماس، كان يومًا سيئًا للغاية، كلبي وكلب العائلة توفي". واختتم مورينيو عن الحدث: "لكن علينا المضي قدمًا". كما تطرق مورينيو إلى الحديث عن توتنهام، قائلا: "سنحاول التعامل مع كل ما يحدث بسوق الانتقالات، لو رحل أي لاعب سنتأقلم مع هذا الموقف بشكل طبيعي، ولكن لن نصبح ملوكًا للانتقالات نتصارع مع الأندية الكبرى لضم أهم اللاعبين".
سون

الاتحاد الإنجليزي يرفض استئناف توتنهام على طرد سون

كشفت تقارير إنجليزية، اليوم الثلاثاء، أن الاتحاد الإنجليزي رفض الاستئناف الذي تقدم توتنهام على طرد سون هيونج مين لاعب السبيرس. ووفقًا لصحيفة "ديلي ميل" أن الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم، أكد طرد سون بعد فشل الاستئناف عليه. تم طرد الكوري الجنوبي في الشوط الثاني من المباراة التي خسرها يوم الأحد الماضي، أمام تشيلسي 2- 0 على استاد توتنهام هوتسبر عندما أظهر الـ"فار" وهو يركل في أنطونيو روديجر لاعب البلوز. وحقق فريق تشيلسي الفوز على نظيره توتنهام بنتيجة 2- 0 في المباراة التي جمعت بينهما على ملعب الأخير ضمن لقاءات الجولة الـ18 من الدوري الإنجليزي.
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