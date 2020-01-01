إنتر يدخل في خط المفاوضات للتعاقد مع إريسكن

تحرير:محمد جمال ٠١ يناير ٢٠٢٠ - ٠٥:٥٨ م

إيركسن

كشف تقرير إيطالي، اليوم الأربعاء، أن إنتر ميلان دخل بشكل مفاجئ في سباق التعاقد على الدولي الدنماركي كريستيان إريكسن نجم فريق توتنهام الإنجليزي. ووفقًا لموقع "كالتشيو ميركاتو" الإيطالي، فإن إنتر دخل بشكل مفاجئ في مفاوضات مع الدنماركي كريستيان إريكسن، كما أنه أصبح متقدمًا على كل الأندية من أجل حسم الصفقة خلال فترة الانتقالات الشتوية الحالية والتي بدأت منذ اليوم وحتى 31 من الشهر الجاري. وأضافت الصحيفة أنه يحق للنجم الدنماركي التوقيع مع أي نادٍ الآن بشكل مجاني، دون الحصول على موافقة مسؤولي السبيرز.

ويرفض إريكسن حتى الآن تجديد عقده مع توتنهام، والذي من المقرر أن ينتهي في الصيف المقبل. وبذلك يتقدم فريق جديد على الصراع على إريكسن، حيث يحظى الأخير باهتمام كل من من باريس سان جيرمان ومانشستر يونايتد وريال مدريد ويوفنتوس، بالإضافة إلى إنتر ميلان. ولم يشارك صاحب الـ27 عاما مع توتنهام بشكل منتظم