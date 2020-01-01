الأزهر: أكثر من 30 ألف صهيوني اقتحموا «الأقصى» في 2019

تحرير:محمد فتحي ٠١ يناير ٢٠٢٠ - ٠٦:٠٩ م

اقتحام الأقصى_صورة أرشيفية

أصدر مرصد الأزهر لمكافحة التطرف، اليوم الأربعاء، تقريره السنوي حول أعداد مقتحمي ساحات المسجد الأقصى المبارك خلال عام 2019، إذ قال المرصد، إن ذلك العام شهد أرقامًا قياسية في تدنيس باحات «الأقصى»؛ حيث بلغ عدد المقتحمين 30416 صهيونيًّا، في حراسة أمنية مشددة من قبل شرطة الاحتلال، مضيفًا في تقريره أن أعداد مقتحمي ساحات الحرم الشريف خلال 2019 هي الأكبر منذ الاحتلال الصهيوني لمدينة «القدس» عام 1967.

ولفت المرصد في تقريره إلى أن تشجيع حكومة الكيان لجماعات «الهيكل» المزعوم على اقتحام «الأقصى»؛ لتحقيق مكاسب سياسية، كان السبب الرئيس في زيادة أعداد المقتحمين. وأكد المرصد أن تلك الانتهاكات التي تستبيح أولى القبلتين وثالث الحرمين، حلقة في مسلسل الإجراءات الصهيونية التي ينتهجها