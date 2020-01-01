رياضة

توتنهام يسقط أمام ساوثهامبتون.. وليستر يكتسح نيوكاسل

تحرير:محمد جمال ٠١ يناير ٢٠٢٠ - ٠٦:٤٩ م
توتنهام
توتنهام
نجح فريق ساوثهامبتون في إسقاط توتنهام في فخ الخسارة، بهدف نظيف، في المباراة التي جمعت بينهما، اليوم الأربعاء، على ملعب ساينت ماري، بالجولة الـ20 من عمر بطولة الدوري الإنجليزي (البريميرليج)، سجل هدف المباراة الوحيد داني إنجز مهاجم ساوثهامبتون في الدقيقة الـ17 من عمر المباراة. وبهذا الفوز يصل رصيد ساوثهامبتون للنقطة الـ25 في المركز الـ11، بينما يتجمد رصيد توتنهام عند النقطة الـ30 في المركز السادس من جدول البريميرليج، وشهدت المباراة وصول إنجز لهدفه الـ13 هذا الموسم بفارق 4 أهداف عن فاردي الذي يحتل المركز الأول.
وفي مباراة أخرى من نفس الجولة اكتسح ليستر سيتي نظيره نيوكاسل يونايتد بثلاثية نظيفة، في المباراة التي جمعت بينهما على ملعب جاميس بارك، سجل أهداف الثعالب بيريز في الدقيقة الـ36، وماديسون في الدقيقة الـ39، وتشودهاري في الدقيقة الـ87 من عمر المباراة. بهذا الفوز يؤكد ليستر على احتلاله لمركز وصافة البريمرليج
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الأهلي يفوز على المقاصة في الدوري ويعود للصدارة

حقق فريق الأهلي الفوز على نظيره مصر للمقاصة، بهدفين لهدف، في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم الأربعاء، على ملعب استاد السلام، ضمن مواجهات الجولة الحادية عشرة من منافسات بطولة الدوري الممتاز، ليحقق المارد الأحمر الفوز التاسع على التوالي، محلقًا في صدارة جدول الترتيب برصيد 27 نقطة، في المقابل تجمد رصيد الفريق الفيومي عند 9 نقاط في المركز الخامس عشر، بعدما تلقى الهزيمة السادسة له هذا الموسم في المسابقة المحلية، بفارق ثلاث نقاط عن وادي دجلة الذي يحتل المركز الأخير.
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مانشستر سيتي يتخطى عقبة إيفرتون في الدوري الإنجليزي

نجح مانشستر سيتي في الخروج بفوز صعب أمام نظيره إيفرتون، بنتيجة هدفين لهدف في المباراة التي جمعت بينهما، اليوم الأربعاء، على ملعب الاتحاد، بالجولة الـ21 من عمر بطولة الدوري الإنجليزي (البريميرليج)، سجل هدفي السيتي جابريال خيسوس في الدقيقة الـ51 والـ58، بينما سجل هدف التوفيز ريتشارليسون في الدقيقة الـ71 من عمر المباراة. وبهذا الفوز يحتل الستيزنز المركز الـ3 برصيد 44 نقطة، بينما يتجمد رصيد إيفرتون عند النقطة الـ25 في المركز الـ10 من جدول البريميرليج.
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آل الشيخ عن زيارة الخطيب: لم نتطرق للشأن الرياضي

كشف المستشار تركي آل الشيخ رئيس هيئة الترفيه بالمملكة العربية السعودية، ومالك نادي ألميريا الإسباني، كواليس الجلسة التي عقدها مع محمود الخطيب، رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي، التي عُقدت مساء اليوم الأربعاء في منزل آل الشيخ، بعدما قام رئيس القلعة الحمراء، بتلبية الدعوة التي وجهها آل الشيخ. وكتب آل الشيخ عبر صفحته الشخصية عبر موقع التواصل «فيسبوك»، قائلا: "زارني أخي الكابتن محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي... زيارة ودية وشرف بيت أخيه وأخذته في جولة في موسم الرياض واطمأن على صحتي".
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سولسكاير: بوجبا مكسب مانشستر الوحيد أمام واتفورد

تعرض مانشستر يونايتد لهزيمة مفاجآة أمس الأحد، بالخسارة بهدفين دون رد أمام متذيل جدول ترتيب الدوري الإنجليزي واتفورد بهدفين دون رد، وذلك ضمن لقاءت الجولة رقم 18 من البريميرليج لموسم 2019- 2020، ومع ذلك حاول مدرب الشياطين الحمر، أولي جونار سولسكاير، الخروج بأي إيجابيات من تلك الهزيمة، مشيرًا إلى أن عودة الفرنسي بول بوجبا للمشاركة من جديد في المباريات يعد الأمر الإيجابي الوحيد من تلك المواجهة، خاصة أن بوجبا ابتعد عن الملاعب لفترة طويلة، وتحديدًا منذ يوم 30 سبتمبر الماضي في التعادل أمام آرسنال بالدوري الإنجليزي، ليتعرض بعدها لإصابة قوية في الكاحل.
تشيلسي

صدام ناري بين توتنهام وتشيلسي في البريميرليج

تختتم اليوم الأحد مباريات الجولة رقم 18 من الدوري الإنجليزي، وذلك من خلال قمة مباريات الجولة، عندما يستقبل توتنهام هوتسبير نظيره تشيلسي على ملعب توتنهام هوتسبير، وذلك في تمام الساعة 6:30 مساء، ويحتل توتنهام المركز السابع برصيد 26 نقطة، بينما يتواجد تشيلسي في المركز الرابع برصيد 29 نقطة، وتواجه الفريقان في عصر البريميرليج في 54 مباراة سابقة، حقق خلالها تشيلسي الانتصار في 28 لقاء وخسر 7 مواجهات أخرى وتعادل في 19 مباراة،ـ وسجل لاعبو البلوز في تلك المباريات 98 هدفًا، واستقبلت شباكهم 54 هدفًا.
مانشستر سيتي

مانشستر سيتي يصطدم بليستر اليوم في البريميرليج

تنطلق اليوم السبت مباريات الجولة رقم 18 من الدوري الإنجليزي، وذلك عندما يستقبل مانشستر سيتي نظيره ليستر سيتي على ملعب الاتحاد، في تمام الساعة 7:30 مساء، في واحدة من قمم الجولة، ويحتل مانشستر سيتي المركز الثالث برصيد 35 نقطة، بينما يتواجد ليستر سيتي في المركز الثاني برصيد 39 نقطة، وتواجه الفريقان في عصر البريميرليج في 16 مباراة سابقة، حقق خلالها السيتي الانتصار في 8 مباريات مقابل 6 انتصارات لليستر، وانتهت مباراتين بالتعادل، وسجل لاعبو السيتي في تلك المباريات 21 هدفًا، مقابل 18 هدفًا للاعبي ليستر سيتي.
فرانك-لامبارد

لامبارد يعلق على مواجهة جوزيه مورينيو في البريميرليج

تحدث فرانك لامبارد المدير الفني لفريق تشيلسي، عن المواجهة القادمة للبلوز، أمام توتنهام بقيادة جوزيه مورينيو المدير الفني، وقال: "توتنهام قضى سنوات رائعة مع ماوريسيو بوكيتينو، الأمر الذي جعلهم أكثر قوة ويمثلون تحديًا كبيرًا لكل الفرق التي واجهتهم من قبل"، مضيفا: "كان لدينا بعض الأوقات من الراحة خلال الأسبوع الماضي، لم يكن هناك أي مواجهات في الكأس في منتصف الأسبوع، لقد تدربنا كثيرًا بدلًا من الحديث عن قلة الإمكانيات، وأعتقد أننا رأينا نتاج هذا العمل وهو ما يجعلنا مستعدين لبذل المزيد".
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