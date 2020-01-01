توتنهام يسقط أمام ساوثهامبتون.. وليستر يكتسح نيوكاسل

تحرير:محمد جمال ٠١ يناير ٢٠٢٠ - ٠٦:٤٩ م

توتنهام

نجح فريق ساوثهامبتون في إسقاط توتنهام في فخ الخسارة، بهدف نظيف، في المباراة التي جمعت بينهما، اليوم الأربعاء، على ملعب ساينت ماري، بالجولة الـ20 من عمر بطولة الدوري الإنجليزي (البريميرليج)، سجل هدف المباراة الوحيد داني إنجز مهاجم ساوثهامبتون في الدقيقة الـ17 من عمر المباراة. وبهذا الفوز يصل رصيد ساوثهامبتون للنقطة الـ25 في المركز الـ11، بينما يتجمد رصيد توتنهام عند النقطة الـ30 في المركز السادس من جدول البريميرليج، وشهدت المباراة وصول إنجز لهدفه الـ13 هذا الموسم بفارق 4 أهداف عن فاردي الذي يحتل المركز الأول.

وفي مباراة أخرى من نفس الجولة اكتسح ليستر سيتي نظيره نيوكاسل يونايتد بثلاثية نظيفة، في المباراة التي جمعت بينهما على ملعب جاميس بارك، سجل أهداف الثعالب بيريز في الدقيقة الـ36، وماديسون في الدقيقة الـ39، وتشودهاري في الدقيقة الـ87 من عمر المباراة. بهذا الفوز يؤكد ليستر على احتلاله لمركز وصافة البريمرليج