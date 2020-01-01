إنبي يخطف تعادلا مثيرًا من الإسماعيلي

تحرير:علي الزيني ٠١ يناير ٢٠٢٠ - ٠٧:١٩ م

الاسماعيلي

بعد مباراة مثيرة مليئة بالأحداث، حسم التعادل الإيجابي بهدف لمثله مواجهة الفريق الأول لكرة القدم بنادي الإسماعيلي مع نظيره إنبي، التي أقيمت مساء اليوم الأربعاء، على ملعب «استاد الإسماعيلية»، ضمن مواجهات الجولة الحادية عشرة من منافسات بطولة الدوري الممتاز، ليرفع الدراويش الذي فشل في تحقيق الفوز للمباراة الثالثة على التوالي، رصيده إلى 14 نقطة في المركز التاسع بجدول ترتيب بطولة المسابقة، في المقابل جاء الفريق البترولي في المركز الثامن برصيد 15 نقطة، بفارق الأهداف عن الزمالك السابع.

فريق الإسماعيلي سيطر على مجريات اللعب، وأهدر أكثر من فرصة هدف محقق، ونجح الدراويش في تسجيل هدف التقدم في الدقيقة 77 عن طريق عماد حمدي، بعد ركلة ثابتة من حدود منطقة الجزاء، نفذها محمد الشامي، واستقبلها حمدي بتسديدة في الشباك. وفي الدقيقة 85، احتسب سعيد حمزة حكم المباراة، ركلة جزاء لصالح فريق إنبي، ليقوم