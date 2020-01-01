رياضة

إنبي يخطف تعادلا مثيرًا من الإسماعيلي

تحرير:علي الزيني ٠١ يناير ٢٠٢٠ - ٠٧:١٩ م
الاسماعيلي
الاسماعيلي
بعد مباراة مثيرة مليئة بالأحداث، حسم التعادل الإيجابي بهدف لمثله مواجهة الفريق الأول لكرة القدم بنادي الإسماعيلي مع نظيره إنبي، التي أقيمت مساء اليوم الأربعاء، على ملعب «استاد الإسماعيلية»، ضمن مواجهات الجولة الحادية عشرة من منافسات بطولة الدوري الممتاز، ليرفع الدراويش الذي فشل في تحقيق الفوز للمباراة الثالثة على التوالي، رصيده إلى 14 نقطة في المركز التاسع بجدول ترتيب بطولة المسابقة، في المقابل جاء الفريق البترولي في المركز الثامن برصيد 15 نقطة، بفارق الأهداف عن الزمالك السابع.
فريق الإسماعيلي سيطر على مجريات اللعب، وأهدر أكثر من فرصة هدف محقق، ونجح الدراويش في تسجيل هدف التقدم في الدقيقة 77 عن طريق عماد حمدي، بعد ركلة ثابتة من حدود منطقة الجزاء، نفذها محمد الشامي، واستقبلها حمدي بتسديدة في الشباك. وفي الدقيقة 85، احتسب سعيد حمزة حكم المباراة، ركلة جزاء لصالح فريق إنبي، ليقوم
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الاهلي -والمقاصة (1)

الأهلي يفوز على المقاصة في الدوري ويعود للصدارة

حقق فريق الأهلي الفوز على نظيره مصر للمقاصة، بهدفين لهدف، في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم الأربعاء، على ملعب استاد السلام، ضمن مواجهات الجولة الحادية عشرة من منافسات بطولة الدوري الممتاز، ليحقق المارد الأحمر الفوز التاسع على التوالي، محلقًا في صدارة جدول الترتيب برصيد 27 نقطة، في المقابل تجمد رصيد الفريق الفيومي عند 9 نقاط في المركز الخامس عشر، بعدما تلقى الهزيمة السادسة له هذا الموسم في المسابقة المحلية، بفارق ثلاث نقاط عن وادي دجلة الذي يحتل المركز الأخير.
مانشستر سيتي

مانشستر سيتي يتخطى عقبة إيفرتون في الدوري الإنجليزي

نجح مانشستر سيتي في الخروج بفوز صعب أمام نظيره إيفرتون، بنتيجة هدفين لهدف في المباراة التي جمعت بينهما، اليوم الأربعاء، على ملعب الاتحاد، بالجولة الـ21 من عمر بطولة الدوري الإنجليزي (البريميرليج)، سجل هدفي السيتي جابريال خيسوس في الدقيقة الـ51 والـ58، بينما سجل هدف التوفيز ريتشارليسون في الدقيقة الـ71 من عمر المباراة. وبهذا الفوز يحتل الستيزنز المركز الـ3 برصيد 44 نقطة، بينما يتجمد رصيد إيفرتون عند النقطة الـ25 في المركز الـ10 من جدول البريميرليج.
الخطيب وتركي‎ (1)

آل الشيخ عن زيارة الخطيب: لم نتطرق للشأن الرياضي

كشف المستشار تركي آل الشيخ رئيس هيئة الترفيه بالمملكة العربية السعودية، ومالك نادي ألميريا الإسباني، كواليس الجلسة التي عقدها مع محمود الخطيب، رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي، التي عُقدت مساء اليوم الأربعاء في منزل آل الشيخ، بعدما قام رئيس القلعة الحمراء، بتلبية الدعوة التي وجهها آل الشيخ. وكتب آل الشيخ عبر صفحته الشخصية عبر موقع التواصل «فيسبوك»، قائلا: "زارني أخي الكابتن محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي... زيارة ودية وشرف بيت أخيه وأخذته في جولة في موسم الرياض واطمأن على صحتي".
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أدهم السلحدار

السلحدار: نعاني من ضيق الوقت وسنقاتل أمام إنبي

أكد أدهم السلحدار المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الإسماعيلي، أن مواجهة نظيره إنبى، المقرر إقامتها غدً الأربعاء، ضمن مواجهات الجولة الحادية عشر من منافسات بطولة الدورى الممتاز، لا تقبل القسمة على اثنين، مشيرًا إلى أن المنافس يمر بحالة فنية مميزة بعد تولى حلمى طولان تدريبه مؤخرًا وتحقيقه عدة انتصارات في المسابقة المحلية. وتحدث السلحدار في تصريحات للموقع الرسمي للنادي الإسماعيلي، قائلًا:"لدينا هدف سنقاتل عليه وهو حصد الثلاث نقاط فى مواجهة الغد، سعيًا لتعديل المسار بالمسابقة والتقدم تدريجيًا بجدول ترتيب الدورى".
باهر-المحمدي‎

باهر المحمدي يرحب بعقوبة الإسماعيلي

أبدى باهر المحمدي لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الإسماعيلي، احترامه لقرار مجلس إدارة ناديه، برئاسة إبراهيم عثمان، بعد العقوبة التي وقعت عليه من قبل مجلس الإدارة، بسبب التصريحات التلفزيونية التي أدلى بها اللاعب، وطالب فيها بالرحيل عن الفريق، خلال فترة الانتقالات الشتوية في يناير المقبل. وأكد مصدر مقرب من اللاعب، أن باهر تقبل العقوبة الموقعة عليه، من قبل مجلس إدارة الدراويش، وأنه انتظم في تدريبات المستبعدين من مباراة إنبي القادمة ولا توجد لديه أي نية لافتعال أي أزمات، موضحًا أن اللاعب لا يريد سوى موافقة نادية على رحيله.
باهر المحمدي

الإسماعيلي عن رحيل باهر المحمدي: نتمسك بالجميع

أكد إبراهيم فارس عضو مجلس إدارة نادي الإسماعيلي، عن تمسك ناديه بجميع لاعبي فريق الكرة، موضحًا أنه لا توجد أي نية لبيع أي لاعب خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة. جاء ذلك في تصريحات للموقع الرسمي للنادي الإسماعيلي اليوم الإثنين، قائلًا:" النادي يتمسك باستمرار جميع اللاعبين الذين يمثلون القوام الأساسي للفريق من أجل استكمال المسيرة في مباريات بطولة كأس محمد السادس للأندية الأبطال "البطولة العربية"، وتحسين وضع الفريق في جدول بطولة الدوري الممتاز".
بيراميدز-وادي دجلة (2)

في مباراة مثيرة.. بيراميدز يفوز على وادي دجلة

حقق فريق بيراميدز، فوزًا ثمينًا على نظيره وادي دجلة، بهدف نظيف، في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم الأربعاء، على ملعب الدفاع الجوي، ضمن مواجهات الجولة العاشرة من منافسات بطولة الدوري الممتاز، وجاء هدف اللقاء عن طريق عبدالله السعيد، ليحقق الفريق الفوز الأول تحت القيادة الفنية، لـ عبد العزيز عبد الشافي "زيزو" الذي تولى المهمة خلفًا لسيباستيان ديسابر، ورفع بيراميدز رصيده إلى 16 نقطة في المركز الخامس بجدول ترتيب المسابقة، في المقابل تجمد رصيد الغزلان عند ست نقاط في المركز الأخير.
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