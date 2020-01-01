سياسة

مصر

عرب

أمريكا

عالم

اقتصاد

حتى إشعار آخر.. السفارة الأمريكية ببغداد تعلق جميع العمليات القنصلية

٠١ يناير ٢٠٢٠ - ٠٧:٢٥ م
محاصرة السفارة الأمريكية في العراق
محاصرة السفارة الأمريكية في العراق
قررت السفارة الأمريكية في العراق، تعليق خدماتها القنصلية "حتى إشعار آخر"، موضحة في بيان أصدرته اليوم الأربعاء، أنها اتخذت هذه الخطوة، بسبب هجمات الميليشيات على مجمع السفارة الأمريكية في بغداد، معلنة أنها ألغت أيضا "جميع المواعيد في المستقبل"، وطلبت من المواطنين الأمريكيين عدم الاقتراب من السفارة، مشيرة إلى أن القنصلية العامة في أربيل عاصمة كردستان العراق، مفتوحة للتأشيرات ومواعيد خدمات المواطنين الأمريكيين.
وأعلن الجيش العراقي، في وقت سابق اليوم، انسحاب جميع أفراد الفصائل المسلحة وأنصارها الذين كانوا يحتجون على الضربات الأمريكية في العراق، من محيط السفارة الأمريكية ببغداد، بحسب سكاي نيوز.وقال الجيش في بيان رسمي: "جرى انسحاب جميع المحتجين ورفع السرادق وإنهاء المظاهر التي رافقت هذه الاحتجاجات، كما أمنت القوات
اقرأ المزيد
مايك -بومبيو -وزير- خارجية- أمريكا (2)

لتحقيق السلام.. أمريكا تؤكد التزامها بالتعاون مع السودان

أكد وزير الخارجية الأمريكي مايكل بومبيو، أن بلاده لاتزال ملتزمة بالتعاون مع الحكومة الانتقالية في السودان في سعيه نحو تحقيق السلام والأمن والرخاء واحترام حقوق الإنسان، إذ قال بومبيو في تصريح اليوم الثلاثاء، وفي سياق تهنئته لشعب السودان بمناسبة عيده الوطني، إن الإدارة الأمريكية تتطلع نحو تعميق الشراكة الأمريكية مع السودان في إطار ضمان إحراز تقدم في هذه القيم المشتركة، مضيفًا: «أنه بمناسبة الذكرى الرابعة والستين ليوم الاستقلال الوطني السوداني، نهنئ - باسم حكومة الولايات المتحدة - السودان على جهوده البطولية لتشكيل حكومية ديمقراطية تمثل جميع السودانيين بمن فيهم الشباب والنساء وأولئك الذين ينتمون للمناطق المهمشة تاريخيا».
مايك-بومبيو-وزير-الخارجية-الأمريكي

بومبيو يؤكد التزام العراق بحماية ممتلكات أمريكا على أراضيه

أكد وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو على التزام العراق بحماية الأفراد الأمريكيين وممتلكات الولايات المتحدة، يأتي ذلك في أعقاب محاولة مئات من المتظاهرين اقتحام السفارة الأمريكية في بغداد خلال احتجاجات ضد الغارات الأمريكية التي استهدفت مواقع لكتائب "حزب الله" في العراق وسوريا.?
ترامب مع رئيس الصين

ترامب: توقيع اتفاق التجارة الأوّلي مع الصين في 15 يناير المقبل

أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الثلاثاء، أنه سيوقّع الاتفاق التجاري المبدئي الذي جرى التوصل إليه في وقت سابق من الشهر الحالي مع الحكومة الصينية، في منتصف يناير المقبل في البيت الأبيض بحضور ممثلين رفيعي المستوى عن الصين. وكتب ترامب، عبر صفحته على موقع التدوينات القصير "تويتر": "سأوقّع على اتفاق المرحلة الأولى التجاري الكبير والشامل للغاية مع الصين في 15 يناير، سيُجرى الاحتفال في البيت الأبيض، سيحضر ممثلون رفيعو المستوى عن الصين، في تاريخ لاحق سأذهب إلى بكين حيث ستبدأ محادثات المرحلة الثانية" من اتفاق التجارة بين البلدين".
ترامب (2)

ترامب: المصلّون المسلحون في كنيسة تكساس منعوا «كارثة»

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الثلاثاء، إن وجود مصلّين مسحلين في كنيسة تكساس التي استهدفها أمس الأول الأحد هجوم إطلاق نار منع عواقب "كارثية". وكتب ترامب، عبر صفحته على موقع التدوينات القصيرة "تويتر": "المصلّون المسلّحون أوقفوا سريعًا مطلق النار المجنون على الكنيسة في تكساس، لولا حقيقة وجود أشخاص مسلّحين وأكفاء في استخدام سلاحهم، لكانت العواقب كارثية، جزيل الشكر لهم". وفتح رجل النار داخل كنيسة، خلال الصلاة صباح الأحد في تكساس بجنوب الولايات المتحدة ؛ ما أدى لمقتل شخصين أحدهما منفذ الهجوم والذي سقط برصاص مصلين موجودين بالكنيسة.
اقرأ المزيد من الأخبار
النقل -الجوي

النقل الجوي في ميزان الأياتا.. أمريكا وأوروبا تلتهمان الأرباح وإفريقيا تنزف

وسط توقعات بدت متفائلة عن قطاع النقل الجوي في العالم كله، حذر الاتحاد الدولي للنقل الجوي الأياتا، من أن المشهد الإقليمي سيسجل معدلات أداء متباينة بين عامي 2019 و2020، لافتًا إلى أن التوقعات تشير إلى تسجيل شركات الطيران في إفريقيا والشرق الأوسط وأمريكا اللاتينية لخسائر مالية خلال عام 2019، مع عودة الأخيرة لتحقيق أرباح في العام المقبل بالتزامن مع تزايد قوة الاقتصادات الإقليمية. من جانبها، تواصل شركات الطيران في الشرق الأوسط جهودها الخاصة لإعادة الهيكلة، مع تحديد جداول زمنية تهدف إلى إحداث تراجع ملحوظ في نمو السعة خلال عام 2020.
مايك بومبيو

بومبيو: نريد العمل مع روسيا لإنهاء الأزمة في ليبيا

أكد وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو أن بلاده تريد العمل مع روسيا لإنهاء الأزمة في ليبيا، وأنه ذكر نظيره الروسي سيرجي لافروف أمس بحظر الأسلحة المفروض على ذلك البلد. وقال بومبيو - خلال مؤتمر صحفي وفقا لقناة "سكاي نيوز" الفضائية اليوم الخميس، "لا يمكن أن يكون هناك حل عسكري للصراع وأن واشنطن حذرت من إرسال أسلحة لليبيا". وأضاف "نريد العمل مع الروس للوصول إلى مائدة التفاوض وإجراء سلسلة نقاشات تقود في نهاية المطاف إلى تسوية تفضي إلى ما تحاول الأمم المتحدة فعله".
الشرطة الأمريكية - أرشيفية

مقتل شرطي في إطلاق نار بولاية نيوجيرسي الأمريكية

شهدت مدينة جيرسي سيتي بولاية نيوجيرسي الأمريكية، اليوم الثلاثاء، تبادلا كثيفًا لإطلاق النار استمر ساعة على الأقل، إذ أفادت قناة «سكاي نيوز» الإخبارية، مساء اليوم، أن إطلاق النار وقع داخل محل بقالة صغير أسفرت عن إصابة شرطي برصاصة في الرأس. وتوجهت فرق التدخل السريع توجهت إلى الموقع، حيث قامت الشرطة بإغلاق إحدى الطرق الرئيسية في جيرسي سيتي الواقعة على ضفة نهر هادسون المقابلة لمنطقة مانهاتن في مدينة نيويورك. وفي سبتمبر الماضي، أفادت تقارير إلإعلامية بمقتل شخصين وإصابة 9 آخرين، في حادث إطلاق نار داخل ناد رياضي شرق الولايات المتحدة.
مجلس-النواب (1)

«تشريعية النواب» توافق على اتفاقية بين مصر وأمريكا

وافقت لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، على قرار رئيس الجمهورية رقم 604 لسنة 2019 بشأن الموافقة على التعديل الثالث لاتفاقية المساعدة بين مصر والولايات المتحدة الإمريكية بشأن التعليم الأساسي، مرحلة ثانية والموقع فى القاهرة بتاريخ 15سبتمبر 2019، ويهدف التعديل الثالث لاتفاقية المساعدة بشأن التعليم الأساسي - مرحلة ثانية إلى إتاحة مبلغ جديد للمشروع يبلغ 13 مليون دولار أمريكي كمساهمة من الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية، وذلك للاستمرار في تحقيق أهداف المشروع.
للإعلان على موقع التحرير: [email protected]
عن مؤسسة التحرير

سياسة

إرهاب

جريمة

رياضة

فنون

حياة

صحة

رأي
إنضم لفريق التحرير: [email protected]