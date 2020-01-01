حتى إشعار آخر.. السفارة الأمريكية ببغداد تعلق جميع العمليات القنصلية

٠١ يناير ٢٠٢٠ - ٠٧:٢٥ م

محاصرة السفارة الأمريكية في العراق

قررت السفارة الأمريكية في العراق، تعليق خدماتها القنصلية "حتى إشعار آخر"، موضحة في بيان أصدرته اليوم الأربعاء، أنها اتخذت هذه الخطوة، بسبب هجمات الميليشيات على مجمع السفارة الأمريكية في بغداد، معلنة أنها ألغت أيضا "جميع المواعيد في المستقبل"، وطلبت من المواطنين الأمريكيين عدم الاقتراب من السفارة، مشيرة إلى أن القنصلية العامة في أربيل عاصمة كردستان العراق، مفتوحة للتأشيرات ومواعيد خدمات المواطنين الأمريكيين.

وأعلن الجيش العراقي، في وقت سابق اليوم، انسحاب جميع أفراد الفصائل المسلحة وأنصارها الذين كانوا يحتجون على الضربات الأمريكية في العراق، من محيط السفارة الأمريكية ببغداد، بحسب سكاي نيوز.وقال الجيش في بيان رسمي: "جرى انسحاب جميع المحتجين ورفع السرادق وإنهاء المظاهر التي رافقت هذه الاحتجاجات، كما أمنت القوات