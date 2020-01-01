متظاهرون عراقيون يحرقون «نقابة الأطباء» جنوب العراق

تحرير:وكالات ٠١ يناير ٢٠٢٠ - ٠٧:٢٩ م

احتجاجات العراق_ أرشيفية

أشعل متظاهرون عراقيون، مساء اليوم الأربعاء، النيران في نقابة الأطباء والصيادلة في محافظة ذي قار، جنوب العراق، وفق ما أفادت وكالة الأنباء العراقية. وشهدت ساحات ذي قار في وقت سابق مسيرات حاشدة، رفع خلالها المشاركون هتافات تؤكد عزم رجال المحافظة على الدفاع عنها وعن حقوقها. وكانت المحافظة الجنوبية شهدت خلال الأيام الماضية، مجزرة عنيفة راح ضحيتها عشرات المتظاهرين، كما شهدت حرق مقار حزبية ومبنى المحافظة. وأعلن مجلس القضاء الأعلى في العراق، بعد أيام من المجزرة تشكيل هيئة تحقيق في الأحداث التي شهدتها مدينة الناصرية مركز محافظة ذي قار، وفقًا للعربية.

وأواخر ديسمبر، أصدر قائد شرطة ذي قار، العميد الحقوقي ريسان كاصد الإبراهيمي، أمرا بتشكيل لجنة عليا للتحقيق بحوادث مقتل المتظاهرين وأخرى لتنفيذ أوامر القبض بحق المدانين، إلا أن نتائج التحقيقات لم تعلن بعد.يذكر أن «العربية.نت»، كانت حصلت في وقت سابق على وثائق سرية تكشف خطة المشرف الأمني لمحافظة ذي قار