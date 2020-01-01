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متظاهرون عراقيون يحرقون «نقابة الأطباء» جنوب العراق

تحرير:وكالات ٠١ يناير ٢٠٢٠ - ٠٧:٢٩ م
احتجاجات العراق_ أرشيفية
احتجاجات العراق_ أرشيفية
أشعل متظاهرون عراقيون، مساء اليوم الأربعاء، النيران في نقابة الأطباء والصيادلة في محافظة ذي قار، جنوب العراق، وفق ما أفادت وكالة الأنباء العراقية. وشهدت ساحات ذي قار في وقت سابق مسيرات حاشدة، رفع خلالها المشاركون هتافات تؤكد عزم رجال المحافظة على الدفاع عنها وعن حقوقها. وكانت المحافظة الجنوبية شهدت خلال الأيام الماضية، مجزرة عنيفة راح ضحيتها عشرات المتظاهرين، كما شهدت حرق مقار حزبية ومبنى المحافظة. وأعلن مجلس القضاء الأعلى في العراق، بعد أيام من المجزرة تشكيل هيئة تحقيق في الأحداث التي شهدتها مدينة الناصرية مركز محافظة ذي قار، وفقًا للعربية.
وأواخر ديسمبر، أصدر قائد شرطة ذي قار، العميد الحقوقي ريسان كاصد الإبراهيمي، أمرا بتشكيل لجنة عليا للتحقيق بحوادث مقتل المتظاهرين وأخرى لتنفيذ أوامر القبض بحق المدانين، إلا أن نتائج التحقيقات لم تعلن بعد.يذكر أن «العربية.نت»، كانت حصلت في وقت سابق على وثائق سرية تكشف خطة المشرف الأمني لمحافظة ذي قار
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اردوغان والسراج - ليبيا

رحلات طيران غير مسجلة.. تفاصيل جديدة تفضح نقل تركيا مقاتلين إلى ليبيا

كشف إذاعة "RFI" الفرنسية، تفاصيل جديدة عن الدور الخفي الذي تلعبه تركيا داخل الأراضي الليبية، إذ أكدت أن عدد المرتزقة الذين أرسلتهم تركيا إلى ليبيا، خلال الآونة الأخيرة، تضاعف بشكل ملحوظ، وهو ما يكشف دعم أنقرة المكثف لميليشيات طرابلس التي تنشط تحت لواء حكومة فايز السراج، بحسب سكاي نيوز التي أوضحت أن الإذاعة الفرنسية نقلت عن مصادر لم تسمها، أن مطار معيتيقة في طرابلس شهد حركة دؤوبة لمقاتلين قادمين من تركيا على متن رحلات طيران غير مسجلة، وأن شركة الطيران "الإفريقية" الليبية هي التي تولت نقل هؤلاء المرتزقة، إضافة إلى شركة طيران "الأجنحة" المملوكة للمتشدد الليبي المقيم في تركيا، عبد الحكيم بلحاج.
محاصرة السفارة الأمريكية

هل بدأت الحرب بين واشنطن وطهران في العراق؟

تصاعدت الأحداث في العراق بعد رد حزب الله العراقي على الهجمات الأمريكية، التي تلقاها مؤخرا من خلال محاصرة السفارة الأمريكية في العاصمة العراقية بغداد أمس الثلاثاء، للرد على الضربات التي تعرضت لها مقار لميليشيات عراقية موالية لإيران في العراق، مما أدى إلى سقوط عشرات القتلى والجرحى. وتجمع المتظاهرون أمام السفارة للاحتجاج على الغارات الجوية الأمريكية، التي استهدفت مواقع تابعة لكتائب حزب الله العراقي الأحد ردا على استهداف الميليشيات المتكرر لقوات واشنطن، بينما أظهرت صور مباشرة من هناك مسلحين بين المتظاهرين يحاولون اقتحام السفارة الأمريكية في بغداد.
برهم صالح

الرئيس العراقي: الاحتجاج السلمي حق مشروع حسب الدستور

دعا الرئيس العراقي برهم صالح، اليوم الثلاثاء، المحتجين إلى الانسحاب من أمام السفارة الأمريكية ببغداد وعدم تصعيد الموقف، مشيرا إلى أن أي اعتداء أو تحرش بالسفارات والممثليات الأجنبية سيعاقب عليه القانون بأشد العقوبات، إذ قال صالح في بيان أوردته قناة «السومرية نيوز العراقية»: «إن العراق يتعرض إلى تحديات خطيرة على مستوى تهديد أمنه وسيادته ومستقبل شعبه، فمحاولة اقتحام السفارة الأمريكية في بغداد يعد تجاوزا للسياقات والاتفاقات الدولية الملزمة للحكومة العراقية».
سعيد قيس

الرئيس التونسي: الدولة تواجه تحديات في كافة القطاعات

قال الرئيس التونسي قيس سعيد، إنه يريد أن يعطي للسياسة الخارجية بعدًا جديدًا، ولا سيما في ظل تقارب الشعوب بسبب أدوات التواصل الجديدة، مؤكدًا في كلمة توجه بها مساء اليوم الثلاثاء، إلى الشعب التونسي بمناسبة السنة الإدارية الجديدة: أن القضية الفلسطينية ستظل على رأس القضايا التي تهم تونس، وأن الأزمة في ليبيا يجب أن يتم حلها بالوسائل السياسية، مضيفًا أن الحرية التي نالها الشعب بالدماء لا يمكن أن يصادرها أحد، مشيرًا إلى أن الدولة التونسية تواجه تحديات في كافة القطاعات، وليس لأحد الحق في أن يخيب آماله وتطلعات التونسيين.
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برهم صالح

الرئيس العراقي: الاحتجاج السلمي حق مشروع حسب الدستور

دعا الرئيس العراقي برهم صالح، اليوم الثلاثاء، المحتجين إلى الانسحاب من أمام السفارة الأمريكية ببغداد وعدم تصعيد الموقف، مشيرا إلى أن أي اعتداء أو تحرش بالسفارات والممثليات الأجنبية سيعاقب عليه القانون بأشد العقوبات، إذ قال صالح في بيان أوردته قناة «السومرية نيوز العراقية»: «إن العراق يتعرض إلى تحديات خطيرة على مستوى تهديد أمنه وسيادته ومستقبل شعبه، فمحاولة اقتحام السفارة الأمريكية في بغداد يعد تجاوزا للسياقات والاتفاقات الدولية الملزمة للحكومة العراقية».
برهم صالح

الرئيس العراقي يقدم استقالته للبرلمان

قدم رئيس الجمهورية العراقي برهم صالح، اليوم الخميس، استقالته للبرلمان العراقي، كما أبلغه اعتذاره عن تكليف أسعد العيداني برئاسة الحكومة. وذلك حسبما ذكرت وكالة الأنباء العراقية، دون التطرق إلى مزيد من التفاصيل. وكان الرئيس العراقي، شدد، في وقت سابق، على ضرورة إكمال مسيرة إصلاح النظام السياسي بالتأسيس لحكم رشيد، داعيا الكتل السياسية للتعاون من أجل تسمية المكلف برئاسة مجلس الوزراء، مؤكدا تشكيل حكومة جديدة "ضمن مدد وسياقات دستورية تتكفل بحل المشكلات".
برهم صالح

برلمان العراق يسلم الرئيس خطابا بشأن «الكتلة الأكبر»

أرسل مجلس النواب العراقي، اليوم الثلاثاء، لرئيس الجمهورية برهم صالح كتابا بشأن الكتلة الأكبر. وقالت مصادر برلمانية إن رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي أرسل لرئيس الجمهورية كتابا حول الكتلة الأكبر، مبينا أن الكتاب إعتبر تحالف البناء هو الكتلة الأكبر. وعقد تحالف "البناء" اجتماعا طويلاً ليلة أمس الاثنين بشأن إختيار مرشح يقدمه لرئيس الحكومة، لكن وبحسب تصريحات مصادر، أمس الإثنين، فإن التحالف ما زال يبحث عن مرشح بديل لقصي السهيل الذي صار خارج الحسابات، وذلك بحسب ما ذكرته وكالة "روسيا اليوم".
مظاهرات العراق

محتجون عراقيون يغلقون دوائر حكومية في الديوانية

أغلق محتجون عراقيون، اليوم الثلاثاء، عددا من الدوائر الحكومية في محافظة الديوانية، فيما قطع محتجون آخرون طريق خور الزبير وميناء أم قصر في محافظة البصرة جنوبي البلاد، كما أغلق المحتجون البوابة الرئيسية لميناء المعقل وسط البصرة جنوبي البلاد، وذلك حسبما ذكر موقع "سكاي نيوز" بالعربية. من ناحية أخرى، دخلت مشاورات اختيار رئيس الحكومة الجديد في العراق مرحلة الساعات الحاسمة، ولا يزال الشارع العراقي يعيش حالة من عدم الاستقرار نتيجة اتساع رقعة التظاهرات الرافضة للتحركات الأخيرة للأحزاب بشأن تنصيب رئيس جديد للوزراء.
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