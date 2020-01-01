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بعد خطاب «ماكرون».. المتظاهرون: «لم تقدم أي جديد»

تحرير:وكالات ٠١ يناير ٢٠٢٠ - ٠٧:٤٠ م
إيمانويل ماكرون
إيمانويل ماكرون
دخل الإ ضراب ضد إصلاحات مثيرة للجدل لنظام التقاعد في فرنسا يومه الـ28، دون أن يلوح في الأفق احتمال التوصل إلى «تسوية سريعة» أمل الرئيس إيمانويل ماكرون بتحقيقها في خطابه لرأس السنة، إذ تؤكد النقابات المشاركة في الإضراب والمعترضة على الإصلاحات أن كلمة ماكرون الذي ألقاها مساء أمس الثلاثاء «لم تقدم أي جديد». ودعا ماكرون في كلمته من القصر الرئاسي إلى «التهدئة» بدلًا من «المواجهة»، لكن دون التراجع عن عزمه «إتمام» تطبيق إصلاحات التقاعد، لأنها بالنسبة له «مشروع عدالة وتطور اجتماعي»،وفقًا لما ذكرته العربية.
ونظام التقاعد موضوع شديد الحساسية في فرنسا، حيث لا زال السكان متعلقين بنظام تقاعد قائم على التوزيع، يعتبر من أكثر الأنظمة التي تؤمن حماية للعاملين في العالم.ويقوم نظام النقاط الجديد الذي تريده الحكومة على دمج 42 نظاما منفصلا قائما حاليا، وتضم أنظمة خاصة تسمح خصوصا لسائقي القطارات بالتقاعد مبكرا.وتتعهد
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مؤسسة أمريكية: مقتل 554 صحفيا خلال العقد الماضي

ذكرت مؤسسة "لجنة حماية الصحفيين" المستقلة الأمريكية، التي ترصد مقتل الصحفيين حول العالم منذ عام 1992، اليوم الثلاثاء، أن أكثر من 550 صحفيا قتلوا خلال العقد الماضي. وأوضحت المؤسسة، في تقرير نشرته على موقعها الإلكتروني، أنه بين 2010 و2019، تم تأكيد مقتل 554 صحفيا بدافع القتل العمد، في ارتفاع عن العقد الذي يسبقه بين 2000 و2009 الذي شهد مقتل 480 صحفيا فقط، لافتة إلى أن هذا الرقم يرتفع إلى 603 أشخاص عندما يتم ضم "العاملين في الإعلام" إلى قائمة القتلى في هذه الفترة.
مظاهرات-السترات-الصفراء-فى-فرنسا

فرنسا تحظر تظاهرات «السترات الصفراء» ليلة رأس السنة

أعلنت شرطة باريس، اليوم الثلاثاء، أنها حظرت تظاهرات "السترات الصفراء" في جادة الشانزليزيه وسط العاصمة باريس، ليلة رأس السنة. ووفق بيان صادر عن شرطة باريس، فقد أصدر قائد الشرطة قرارا يحظر فيه أي تجمعات ومواكب وتظاهرات للسترات الصفراء في ميدان شارل ديجول في الشانزليزيه، وكذلك في العديد من المناطق المركزية الأخرى، وخاصة بالقرب من مبنى الجمعية الوطنية، ومنطقة Champ de Mars، وقرب مجلس الشيوخ وكاتدرائية نوتردام وقصر Matignon وفي العديد من محطات القطار.
حراق-غابات-الامازون (3)

آلاف من سكان أستراليا يهربون للشواطئ بسبب الحرائق

هرب آلاف من السائحين والسكان في جنوب شرقي أستراليا، اليوم الثلاثاء، خوفا من النيران التي أحاطت بهم، ولجأوا إلى الشواطئ والقوارب للنجاة بحياتهم. وذكرت السلطات الأسترالية، في بيان أوردته قناة (الحرة) الأمريكية، أن النيران حاصرت 4 آلاف شخص في بلدة مالاكوتا وغيرها من البلدان الواقعة على امتداد 200 كيلومتر من الساحل الأسترالي، مضيفة أن بعض السكان ركبوا قواربهم هربا من الحرائق المستمرة منذ اندلاع الحريق قبل أشهر، فيما تعرضت العشرات من الممتلكات لأضرار.
إعصار

ارتفاع حصيلة ضحايا إعصار «فانفون» إلى 50 قتيلا

أعلنت السلطات الفلبينية ارتفاع حصيلة ضحايا الإعصار "فانفون" الذي ضرب مناطق وسط وشرق البلاد مؤخرا إلى 50 قتيلا. وذكرت قناة "فرنسا 24" الإخبارية، اليوم الثلاثاء، أنه ما زال هناك نحو 5 أشخاص في عداد المفقودين، مشيرة إلى أن إعصار "فانفون" يعد رقم 21 الذي يضرب الفلبين خلال العام الجاري وفقا لمسئولي الأرصاد الجوية. وكانت سرعة الرياح قد بلغت 195 كيلومترا في الساعة مما تسبب في اقتلاع أعمدة الكهرباء وتدمير عشرات المنازل وسقوط الأشجار وإجبار عشرات الآلاف من الأشخاص على الفرار من منازلهم.
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مظاهرات-السترات-الصفراء-فى-فرنسا

فرنسا تحظر تظاهرات «السترات الصفراء» ليلة رأس السنة

أعلنت شرطة باريس، اليوم الثلاثاء، أنها حظرت تظاهرات "السترات الصفراء" في جادة الشانزليزيه وسط العاصمة باريس، ليلة رأس السنة. ووفق بيان صادر عن شرطة باريس، فقد أصدر قائد الشرطة قرارا يحظر فيه أي تجمعات ومواكب وتظاهرات للسترات الصفراء في ميدان شارل ديجول في الشانزليزيه، وكذلك في العديد من المناطق المركزية الأخرى، وخاصة بالقرب من مبنى الجمعية الوطنية، ومنطقة Champ de Mars، وقرب مجلس الشيوخ وكاتدرائية نوتردام وقصر Matignon وفي العديد من محطات القطار.
إعصار

ارتفاع حصيلة ضحايا إعصار «فانفون» إلى 50 قتيلا

أعلنت السلطات الفلبينية ارتفاع حصيلة ضحايا الإعصار "فانفون" الذي ضرب مناطق وسط وشرق البلاد مؤخرا إلى 50 قتيلا. وذكرت قناة "فرنسا 24" الإخبارية، اليوم الثلاثاء، أنه ما زال هناك نحو 5 أشخاص في عداد المفقودين، مشيرة إلى أن إعصار "فانفون" يعد رقم 21 الذي يضرب الفلبين خلال العام الجاري وفقا لمسئولي الأرصاد الجوية. وكانت سرعة الرياح قد بلغت 195 كيلومترا في الساعة مما تسبب في اقتلاع أعمدة الكهرباء وتدمير عشرات المنازل وسقوط الأشجار وإجبار عشرات الآلاف من الأشخاص على الفرار من منازلهم.
الشرطة-الفرنسية

100 ألف شرطي لتأمين احتفالات رأس السنة في فرنسا

قال وزير الداخلية الفرنسي كريستوف كاستانير، اليوم الثلاثاء، إنه تم تعبئة نحو 100 ألف من عناصر الشرطة والدرك في مختلف أنحاء البلاد عشية العام الجديد في فرنسا، موضحا: "لا يوجد خطر أمني محدد، لكننا نستعد لكل شيء". وحسب قناة "بي إف إم تي في" الإخبارية، تم نشر 148 ألف فرد من قوات الأمن في نهاية العام الماضي. ويحتشد غالبا نحو مليون شخص في العاصمة باريس عشية العام الجديد، ومصدر القلق الرئيسي هو الإضراب في وسائل النقل العام المحلية وذات المسافات البعيدة في فرنسا.
شنقريحة

طرد سفير فرنسا من جنازة رئيس أركان الجزائر (فيديو)

أقدم مشيعون جزائريون، اليوم الأربعاء، على طرد السفير الفرنسي كزافييه دريانكورت، من مراسم جنازة الفريق الراحل أحمد قايد صالح الرئيس السابق لأركان الجيش الجزائري. وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي شريط فيديو، يظهر آلاف مئات الجزائريين بالشارع الرئيسي المحاذي لقصر الشعب وهم يطالبون من السفير الفرنسي مغادرة المكان، بعدما أتى لإلقاء النظرة الأخيرة على جثمان النائب السابق لوزير الدفاع الجزائري. وردد المواطنين شعارات وهتافات مناهضة لفرنسا ما دفع موكب السفير الفرنسي للابتعاد وسط الغضب الشعبي.
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