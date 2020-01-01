رياضة

الاتحاد السكندري في بيان: التحكيم لم يكن عادلا

تحرير:هاني العوضي ٠١ يناير ٢٠٢٠ - ٠٨:٢٢ م
الاتحاد السكندري
الاتحاد السكندري
أصدرت إدارة نادي الاتحاد السكندري احتجاجًا للاتحاد المصري لكرة القدم ضد طاقم تحكيم مباراة اليوم أمام نادي المقاولون العرب، والتي انتهت بفوز ذئاب الجبل بهدف نظيف. وجاء في البيان أن الاتحاد السكندري وقف بشكل دائم بجانب التحكيم المصري، وأنه على الرغم من تعرضه للعديد من الأخطاء التحكيمية، اكتفى فقط بتوجيه النظر. وأكمل البيان: "إن القرارات التحكيمية كانت سببًا في خسارة العديد من النقاط، وإن مباراة اليوم كانت بقيادة الحكم محمد معروف الذي اتخذ العديد من القرارات التي أضرت بالفريق وأبرزها عدم احتساب هدف صحيح وواضح في بداية اللقاء بداعي تسلل".
وأضاف البيان: "قد تواصل محمد مصيلحي رئيس النادي مع مسئولي الاتحاد المصري لكرة القدم ورئيس لجنة الحكام مُعبرًا عن استيائه الشديد من استمرار الأخطاء التحكيمية والمستوى غير المقنع للتحكيم المصري خلال الموسم الحالي وتحديدًا خلال مواجهات نادي الاتحاد السكندري السابقة، نهاية بمباراة اليوم أمام المقاولون العرب". واختتم
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المقاولون يفوز على المصري البورسعيدي في الدوري

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مصر للمقاصة ضيفًا ثقيلا على الإسماعيلي في الدوري

يحتضن استاد الإسماعيلية، اليوم الأربعاء، في تمام الساعة الخامسة مساءً، لقاء نادي الإسماعيلي أمام مصر للمقاصة، ضمن مواجهات الجولة السابعة من عمر مسابقة الدوري الممتاز لموسم 2019- 2020. ويقود المباراة تحكيميا الحكم طارق مجدي، ويعاونه الثنائي عماد العقاد وأحمد عبد الغني، بينما سيكون أحمد عبد العزيز حكمًا رابعًا، وذلك حسبما أفادت لجنة الحكام باتحاد الكرة برئاسة جمال الغندور، علمًا بأنه تم وقف الاستعانة بالحكم الإضافي (الحكم الخامس) في الدوري، بالاتفاق مع الحكام المختارين لإدارة المسابقة.
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الكاف يشكر الجبلاية على تنظيم أمم إفريقيا تحت 23 سنة

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