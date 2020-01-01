الاتحاد السكندري في بيان: التحكيم لم يكن عادلا

تحرير:هاني العوضي ٠١ يناير ٢٠٢٠ - ٠٨:٢٢ م

الاتحاد السكندري

أصدرت إدارة نادي الاتحاد السكندري احتجاجًا للاتحاد المصري لكرة القدم ضد طاقم تحكيم مباراة اليوم أمام نادي المقاولون العرب، والتي انتهت بفوز ذئاب الجبل بهدف نظيف. وجاء في البيان أن الاتحاد السكندري وقف بشكل دائم بجانب التحكيم المصري، وأنه على الرغم من تعرضه للعديد من الأخطاء التحكيمية، اكتفى فقط بتوجيه النظر. وأكمل البيان: "إن القرارات التحكيمية كانت سببًا في خسارة العديد من النقاط، وإن مباراة اليوم كانت بقيادة الحكم محمد معروف الذي اتخذ العديد من القرارات التي أضرت بالفريق وأبرزها عدم احتساب هدف صحيح وواضح في بداية اللقاء بداعي تسلل".

وأضاف البيان: "قد تواصل محمد مصيلحي رئيس النادي مع مسئولي الاتحاد المصري لكرة القدم ورئيس لجنة الحكام مُعبرًا عن استيائه الشديد من استمرار الأخطاء التحكيمية والمستوى غير المقنع للتحكيم المصري خلال الموسم الحالي وتحديدًا خلال مواجهات نادي الاتحاد السكندري السابقة، نهاية بمباراة اليوم أمام المقاولون العرب". واختتم