آل الشيخ عن زيارة الخطيب: لم نتطرق للشأن الرياضي

تحرير:علي الزيني ٠١ يناير ٢٠٢٠ - ٠٨:٤٠ م

تركي آل الشيخ - محمود الخطيب

كشف المستشار تركي آل الشيخ رئيس هيئة الترفيه بالمملكة العربية السعودية، ومالك نادي ألميريا الإسباني، كواليس الجلسة التي عقدها مع محمود الخطيب، رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي، التي عُقدت مساء اليوم الأربعاء في منزل آل الشيخ، بعدما قام رئيس القلعة الحمراء، بتلبية الدعوة التي وجهها آل الشيخ. وكتب آل الشيخ عبر صفحته الشخصية عبر موقع التواصل «فيسبوك»، قائلا: "زارني أخي الكابتن محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي... زيارة ودية وشرف بيت أخيه وأخذته في جولة في موسم الرياض واطمأن على صحتي".

وواصل رئيس نادي ألميريا، قائلا: "هعمل عمليه جراحية قريبًا في الولايات المتحدة ودعوته لزيارتي هناك وعمل فحص آخر مع طبيب متخصص هناك.. كان الجو ودي وأخوي ولم يتم التطرق لأي شيء رياضي". واختتم قائلا: "أنا الآن واحد من الجمهور، والقرار عند الكابتن محمود الخطيب ومجلس إدارته فقط بتوفيق لنادي القرن وأكبر نادٍ