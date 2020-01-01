رياضة

آل الشيخ عن زيارة الخطيب: لم نتطرق للشأن الرياضي

تحرير:علي الزيني ٠١ يناير ٢٠٢٠ - ٠٨:٤٠ م
تركي آل الشيخ - محمود الخطيب
تركي آل الشيخ - محمود الخطيب
كشف المستشار تركي آل الشيخ رئيس هيئة الترفيه بالمملكة العربية السعودية، ومالك نادي ألميريا الإسباني، كواليس الجلسة التي عقدها مع محمود الخطيب، رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي، التي عُقدت مساء اليوم الأربعاء في منزل آل الشيخ، بعدما قام رئيس القلعة الحمراء، بتلبية الدعوة التي وجهها آل الشيخ. وكتب آل الشيخ عبر صفحته الشخصية عبر موقع التواصل «فيسبوك»، قائلا: "زارني أخي الكابتن محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي... زيارة ودية وشرف بيت أخيه وأخذته في جولة في موسم الرياض واطمأن على صحتي".
وواصل رئيس نادي ألميريا، قائلا: "هعمل عمليه جراحية قريبًا في الولايات المتحدة ودعوته لزيارتي هناك وعمل فحص آخر مع طبيب متخصص هناك.. كان الجو ودي وأخوي ولم يتم التطرق لأي شيء رياضي". واختتم قائلا: "أنا الآن واحد من الجمهور، والقرار عند الكابتن محمود الخطيب ومجلس إدارته فقط بتوفيق لنادي القرن وأكبر نادٍ
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الاهلي -والمقاصة (1)

الأهلي يفوز على المقاصة في الدوري ويعود للصدارة

حقق فريق الأهلي الفوز على نظيره مصر للمقاصة، بهدفين لهدف، في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم الأربعاء، على ملعب استاد السلام، ضمن مواجهات الجولة الحادية عشرة من منافسات بطولة الدوري الممتاز، ليحقق المارد الأحمر الفوز التاسع على التوالي، محلقًا في صدارة جدول الترتيب برصيد 27 نقطة، في المقابل تجمد رصيد الفريق الفيومي عند 9 نقاط في المركز الخامس عشر، بعدما تلقى الهزيمة السادسة له هذا الموسم في المسابقة المحلية، بفارق ثلاث نقاط عن وادي دجلة الذي يحتل المركز الأخير.
مانشستر سيتي

مانشستر سيتي يتخطى عقبة إيفرتون في الدوري الإنجليزي

نجح مانشستر سيتي في الخروج بفوز صعب أمام نظيره إيفرتون، بنتيجة هدفين لهدف في المباراة التي جمعت بينهما، اليوم الأربعاء، على ملعب الاتحاد، بالجولة الـ21 من عمر بطولة الدوري الإنجليزي (البريميرليج)، سجل هدفي السيتي جابريال خيسوس في الدقيقة الـ51 والـ58، بينما سجل هدف التوفيز ريتشارليسون في الدقيقة الـ71 من عمر المباراة. وبهذا الفوز يحتل الستيزنز المركز الـ3 برصيد 44 نقطة، بينما يتجمد رصيد إيفرتون عند النقطة الـ25 في المركز الـ10 من جدول البريميرليج.
الاتحاد -السكندري‎

الاتحاد السكندري في بيان: التحكيم لم يكن عادلا

أصدرت إدارة نادي الاتحاد السكندري احتجاجًا للاتحاد المصري لكرة القدم ضد طاقم تحكيم مباراة اليوم أمام نادي المقاولون العرب، والتي انتهت بفوز ذئاب الجبل بهدف نظيف. وجاء في البيان أن الاتحاد السكندري وقف بشكل دائم بجانب التحكيم المصري، وأنه على الرغم من تعرضه للعديد من الأخطاء التحكيمية، اكتفى فقط بتوجيه النظر. وأكمل البيان: "إن القرارات التحكيمية كانت سببًا في خسارة العديد من النقاط، وإن مباراة اليوم كانت بقيادة الحكم محمد معروف الذي اتخذ العديد من القرارات التي أضرت بالفريق وأبرزها عدم احتساب هدف صحيح وواضح في بداية اللقاء بداعي تسلل".
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الخطيب وتركي‎ (1)

محمود الخطيب يلبي دعوة تركي آل الشيخ

وصل محمود الخطيب، رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي، إلى المملكة العربية السعودية، قادمًا من القاهرة، وذلك بعد عودته مؤخرًا من رحلة علاجية في فرنسا استغرقت أسبوعين، وتأتي هذه الزيارة تلبية لدعوة المستشار تركي آل الشيخ رئيس هيئة الترفية بالمملكة العربية السعودية، ومالك نادي ألميريا الإسباني، لزيارته بمنزله للاطمئنان على صحته. ومن المقرر أن يتخلل زيارة محمد الخطيب إلى السعودية، أداء مناسك العمرة في الأراضي المقدسة بالمملكة العربية السعودية، خلال فترة تواجد الخطيب.
عبدالله السعيد

تفاصيل مفاوضات الزمالك مع عبد الله السعيد

يدرس نادي الزمالك التعاقد مع عبدالله السعيد، لاعب فريق بيراميدز، خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة، خاصة أن اللاعب ينتهي تعاقده مع ناديه الحالي، في نهاية الموسم الجاري، ويحق له التوقيع لأي ناد في شهر يناير القادم، في صفقة انتقال حر. وعقد مسئولو نادي بيراميدز، جلسة مع السعيد، من أجل تجديد عقده لموسمين مقبلين، بنفس الراتب الذي يحصل عليه مع النادي، ويقدر بحوالي مليون دولار في الموسم، لكن اللاعب يرى أن المقابل المادي لا يناسب الإمكانيات التي يمتلكها، بجانب الأداء الذي يقدمه مع الفريق.
محمود- كهربا

محمود كهربا على «إنستجرام»: «وينصرك الله نصرا عزيزا»

نشر محمود عبدالمنعم "كهربا"، لاعب المنتخب الوطني، ونادي ديبورتيفو أفيس البرتغالي، عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام"، صورة تحمل آية قرآنية: «وينصرك الله نصرا عزيزا»، وعلق قائلًا: "ليست صدفة إنها رسالة لك". وكان رينيه فايلر المدير الفني لفريق الأهلي، قد أعطى الضوء الأخضر خلال الأيام الماضية لإتمام الاتفاق مع محمود كهربا، الذي رحل عن فريق الزمالك دون رغبة الأخير، قبل نهاية الموسم الماضي، بحجة نهاية عقده مع النادي.
الخطيب وتركي‎ (2)

مجلس الأهلي يوجه رسالة لتركي آل الشيخ

حرص مجلس إدارة النادي الأهلي، برئاسة محمود الخطيب، على توجيه رسالة لتركي آل الشيخ، رئيس الهيئة العامة للترفيه بالسعودية، متمنيًا له الشفاء العاجل، بعد مروره بوعكة صحية في الفترة الأخيرة، وكتبت حسابات الأهلي على مواقع التواصل الاجتماعي، تحت عنوان "خالص التمنيات بالشفاء العاجل": "مجلس إدارة النادي الأهلي برئاسة الكابتن محمود الخطيب يتمنى الشفاء العاجل لمعالي المستشار تركي آل الشيخ رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للترفيه، الذي يمر بوعكة صحية، داعين المولى عز وجل أن يعود من رحلته العلاجية بسلامة الله إلى وطنه وأسرته ومحبيه بأتم صحة وكل الخير".
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