بالأسماء.. قرار جمهوري بتشكيل مجلس إدارة البنك المركزي

٠١ يناير ٢٠٢٠ - ٠٩:٠٧ م

الرئيس عبد الفتاح السيسي

أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي، قرارا بتشكيل مجلس إدارة البنك المركزي المصري لمدة 4 سنوات مقبلة، برئاسة طارق حسن عامر ونائبين و6 أعضاء، ونص قرار رئيس الجمهورية رقم 678 لسنة 2019 على تعيين جمال محمد عبد العزيز نجم ورامي أحمد عادل أبو النجا نائبين لمحافظ البنك المركزي، بالإضافة إلى ممثل لوزارة المالية.

وتقرر تعيين الدكتور محمد مصطفى عبد الجواد عمران رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، والمهندس علي محمد علي فرماوي خبيرا مصرفيا، والدكتور نجلاء أنور الأهواني خبيرا اقتصاديا، والدكتور أشرف السيد العربي خبيرا اقتصاديا، والمستشار تامر السيد الدقاق خبيرا قانونيا أعضاء لمجلس إدارة البنك المركزي.وأشار القرار