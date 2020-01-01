مانشستر سيتي يتخطى عقبة إيفرتون في الدوري الإنجليزي

تحرير:محمد جمال ٠١ يناير ٢٠٢٠ - ٠٩:١٨ م

مانشستر سيتي وإيفرتون

نجح مانشستر سيتي في الخروج بفوز صعب أمام نظيره إيفرتون، بنتيجة هدفين لهدف في المباراة التي جمعت بينهما، اليوم الأربعاء، على ملعب الاتحاد، بالجولة الـ21 من عمر بطولة الدوري الإنجليزي (البريميرليج)، سجل هدفي السيتي جابريال خيسوس في الدقيقة الـ51 والـ58، بينما سجل هدف التوفيز ريتشارليسون في الدقيقة الـ71 من عمر المباراة. وبهذا الفوز يحتل الستيزنز المركز الـ3 برصيد 44 نقطة، بينما يتجمد رصيد إيفرتون عند النقطة الـ25 في المركز الـ10 من جدول البريميرليج.

في مباراة أخرى اكتسح وست هام نظيره بورنموث برباعية نظيفة، في المباراة التي أقيمت على ملعب لندن الأولمبي، سجل أهداف وست هام مارك نوبل بواقع هدفين في الدقيقة الـ17 والـ35 وهالير في الدقيقة الـ25، وفيلبي أندرسون في الدقيقة الـ66. بهذا الفوز يرفع وست هام رصيده للنقطة الـ22 في المركز الـ16، بينما يتجمد رصيد