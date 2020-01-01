رياضة

مانشستر سيتي يتخطى عقبة إيفرتون في الدوري الإنجليزي

تحرير:محمد جمال ٠١ يناير ٢٠٢٠ - ٠٩:١٨ م
مانشستر سيتي وإيفرتون
مانشستر سيتي وإيفرتون
نجح مانشستر سيتي في الخروج بفوز صعب أمام نظيره إيفرتون، بنتيجة هدفين لهدف في المباراة التي جمعت بينهما، اليوم الأربعاء، على ملعب الاتحاد، بالجولة الـ21 من عمر بطولة الدوري الإنجليزي (البريميرليج)، سجل هدفي السيتي جابريال خيسوس في الدقيقة الـ51 والـ58، بينما سجل هدف التوفيز ريتشارليسون في الدقيقة الـ71 من عمر المباراة. وبهذا الفوز يحتل الستيزنز المركز الـ3 برصيد 44 نقطة، بينما يتجمد رصيد إيفرتون عند النقطة الـ25 في المركز الـ10 من جدول البريميرليج.
في مباراة أخرى اكتسح وست هام نظيره بورنموث برباعية نظيفة، في المباراة التي أقيمت على ملعب لندن الأولمبي، سجل أهداف وست هام مارك نوبل بواقع هدفين في الدقيقة الـ17 والـ35 وهالير في الدقيقة الـ25، وفيلبي أندرسون في الدقيقة الـ66. بهذا الفوز يرفع وست هام رصيده للنقطة الـ22 في المركز الـ16، بينما يتجمد رصيد
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واتفورد يكتسح أستون فيلا.. وإيفرتون يتخطى نيوكاسل

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مانشستر سيتي

مانشستر سيتي يصطدم بليستر اليوم في البريميرليج

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تشيلسي يسقط أمام بورنموث وليستر يتعادل مع نوريتش

سقط فريق تشيلسي الإنجليزي في فخ الخسارة أمام نظيره بورنموث، في المباراة التي جمعت بينهما، اليوم السبت، في الجولة الـ17 من عمر بطولة الدوري الإنجليزي (البريميرليج)، وسجل هدف بورنموث الوحيد دان جوسلينج في الدقيقة الـ84 من عمر المباراة. وعلى الرغم من الخسارة إلا أن البلوز بقيادة فرانك لامبارد المدير الفني لتشيلسي مازال يحافظ على احتلال المركز الرابع (بصفة مؤقتة)، من جدول البريميرليج برصيد 32 نقطة، بينما رفع برونموث رصيده للنقطة الـ19 في المركز الرابع عشر.
ليفربول- ايفرتون

ليفربول يتخطى بورنموث بثلاثية في البريميرليج

نجح فريق ليفربول في الخروج بفوز سهل أمام نظيره بورنموث بثلاثية نظيفة، في المباراة التي جمعت بينهما، اليوم السبت، على ملعب دين كورت، بالجولة الـ16 من عمر بطولة الدوري الإنجليزي (البريميرليج)، وسجل أهداف الريدز أوكسليد- تشامبرلين في الدقيقة 35، نابي كيتا في الدقيقة 44 ومحمد صلاح في الدقيقة 54 من عمر المباراة. وبهذا الفوز يستمر ليفربول في الانفراد بصدارة البريميرليج برصيد 46 نقطة، وبفارق 11 نقطة عن ليستر سيتي أقرب ملاحقيه، وبفارق 14 نقطة عن مانشستر سيتي صاحب المركز الثالث وحامل اللقب في آخر نسختين.
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