رياضة

الأهلي يفوز على المقاصة في الدوري ويعود للصدارة

تحرير:علي الزيني ٠١ يناير ٢٠٢٠ - ٠٩:٢٥ م
الأهلي - المقاصة
الأهلي - المقاصة
حقق فريق الأهلي الفوز على نظيره مصر للمقاصة، بهدفين لهدف، في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم الأربعاء، على ملعب استاد السلام، ضمن مواجهات الجولة الحادية عشرة من منافسات بطولة الدوري الممتاز، ليحقق المارد الأحمر الفوز التاسع على التوالي، محلقًا في صدارة جدول الترتيب برصيد 27 نقطة، في المقابل تجمد رصيد الفريق الفيومي عند 9 نقاط في المركز الخامس عشر، بعدما تلقى الهزيمة السادسة له هذا الموسم في المسابقة المحلية، بفارق ثلاث نقاط عن وادي دجلة الذي يحتل المركز الأخير.
فريق مصر للمقاصة كان قريبًا من التسجيل في الدقيقة الثانية، عن طريق عمرو مرعي الذي تلقى تمريرة بينية، وانفرد بمرمى محمد الشناوي، وسدد كرة مرت بجوار القائم، وجاءت أخطر فرص الشوط الأول في الدقيقة 40 عن طريق أليو ديانج، الذي انطلق وراوغ لاعبي المقاصة، وسدد كرة مرت بجوار القائم بقليل، لينتهي النصف الأول
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مانشستر سيتي

مانشستر سيتي يتخطى عقبة إيفرتون في الدوري الإنجليزي

نجح مانشستر سيتي في الخروج بفوز صعب أمام نظيره إيفرتون، بنتيجة هدفين لهدف في المباراة التي جمعت بينهما، اليوم الأربعاء، على ملعب الاتحاد، بالجولة الـ21 من عمر بطولة الدوري الإنجليزي (البريميرليج)، سجل هدفي السيتي جابريال خيسوس في الدقيقة الـ51 والـ58، بينما سجل هدف التوفيز ريتشارليسون في الدقيقة الـ71 من عمر المباراة. وبهذا الفوز يحتل الستيزنز المركز الـ3 برصيد 44 نقطة، بينما يتجمد رصيد إيفرتون عند النقطة الـ25 في المركز الـ10 من جدول البريميرليج.
الخطيب وتركي‎ (1)

آل الشيخ عن زيارة الخطيب: لم نتطرق للشأن الرياضي

كشف المستشار تركي آل الشيخ رئيس هيئة الترفيه بالمملكة العربية السعودية، ومالك نادي ألميريا الإسباني، كواليس الجلسة التي عقدها مع محمود الخطيب، رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي، التي عُقدت مساء اليوم الأربعاء في منزل آل الشيخ، بعدما قام رئيس القلعة الحمراء، بتلبية الدعوة التي وجهها آل الشيخ. وكتب آل الشيخ عبر صفحته الشخصية عبر موقع التواصل «فيسبوك»، قائلا: "زارني أخي الكابتن محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي... زيارة ودية وشرف بيت أخيه وأخذته في جولة في موسم الرياض واطمأن على صحتي".
الاتحاد -السكندري‎

الاتحاد السكندري في بيان: التحكيم لم يكن عادلا

أصدرت إدارة نادي الاتحاد السكندري احتجاجًا للاتحاد المصري لكرة القدم ضد طاقم تحكيم مباراة اليوم أمام نادي المقاولون العرب، والتي انتهت بفوز ذئاب الجبل بهدف نظيف. وجاء في البيان أن الاتحاد السكندري وقف بشكل دائم بجانب التحكيم المصري، وأنه على الرغم من تعرضه للعديد من الأخطاء التحكيمية، اكتفى فقط بتوجيه النظر. وأكمل البيان: "إن القرارات التحكيمية كانت سببًا في خسارة العديد من النقاط، وإن مباراة اليوم كانت بقيادة الحكم محمد معروف الذي اتخذ العديد من القرارات التي أضرت بالفريق وأبرزها عدم احتساب هدف صحيح وواضح في بداية اللقاء بداعي تسلل".
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الأهلى -يفوز -على -حرس -الحدود‎ (3)

فايلر يعلن قائمة الأهلي لمواجهة مصر المقاصة بالدورى

أعلن رينيه فايلر، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، عن قائمة الفريق لمواجهة مصر المقاصة، التي تقام غدًا، الأربعاء، ضمن مواجهات الجولة الحادية عشر من منافسات بطولة الدوري الممتاز. وشهدت القائمة، انضمام صلاح محسن، الذي عاد بعد فترة من الغياب عن المباريات المحلية والإفريقية، بينما غاب النيجيري جونيور أجايي عن القائمة بسبب الإصابة التي تعرض لها أمام بلاتينيوم الزيمبابوي في دوري أبطال إفريقيا، وكذلك شهدت غياب حسين الشحات، وأيمن أشرف.
مصر للمقاصة (2)

ميدو يجهز 3 مفاجآت قبل مواجهة الأهلي

أعلن أحمد حسام ميدو المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي، مصر للمقاصة، حالة الطوارئ القصوى استعدادًا لمواجهة نظيره الأهلي يوم الأربعاء المقبل، ضمن مواجهات الجولة الحادية عشرة من منافسات بطولة الدوري الممتاز، إذ قرر ميدو تصعيد ثلاثة ناشئين من فريق 2001، لتجهيزهم للمباريات المقبلة ودعم بعض المراكز، والناشئون الصاعدون هم هشام شعبان ويحيى السيد في خط الدفاع، وأحمد مصطفى حارس مرمى. ويحتل الفريق الفيومي المركز الرابع عشر في جدول ترتيب بطولة الدوري الممتاز، برصيد 9 نقاط، فيما يحتل الأهلي صدارة الترتيب برصيد 24 نقطة.
الزمالك - المقاصة

المقاصة يواصل نزيف النقاط ويتعادل مع نادي مصر

حسم التعادل الإيجابي، بهدفين لمثلهما، مواجهة فريق المقاصة ونظيره نادي مصر، التي جمعتهما مساء اليوم الثلاثاء، على ملعب «استاد الكلية الحربية»، ضمن مواجهات الجولة العاشرة من منافسات بطولة الدوري الممتاز، ليفشل الفريق الفيومي، تحت القيادة الفنية لـ أحمد حسام ميدو، في تحقيق الفوز للمباراة السادسة على التوالي، ويرفع رصيده إلى تسع نقاط في المركز التاسع بجدول ترتيب المسابقة. في المقابل جاء نادي مصر، الذي يقوده عبدالناصر محمد، في المركز الخامس عشر بثماني نقاط.
نادى-طنطا

التعادل يحسم مواجهة طنطا والمقاصة المثيرة

واصل الفريق الأول لكرة القدم بنادي مصر المقاصة، نتائجه السلبية، بالتعادل الإيجابي بهدف لمثله أمام طنطا، في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم الجمعة، على ملعب «استاد السلام»، ضمن مواجهات الجولة التاسعة من منافسات بطولة الدوري الممتاز، ليرفع الفريق الفيومي رصيده إلى ثمان نقاط في المركز الثاني عشر بجدول ترتيب المسابقة المحلية، في المقابل جاء أبناء السيد البدوي في المركز الحادي عشر بتسع نقاط. فريق مصر المقاصة فشل في تحقيق أي انتصار منذ الأسبوع الرابع بعد الفوز على المصري البورسعيدي، بهدف نظيف، حيث حقق الفريق "الفيومي" تعادلين وثلاث هزائم.
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