الأهلي يفوز على المقاصة في الدوري ويعود للصدارة

تحرير:علي الزيني ٠١ يناير ٢٠٢٠ - ٠٩:٢٥ م

الأهلي - المقاصة

حقق فريق الأهلي الفوز على نظيره مصر للمقاصة، بهدفين لهدف، في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم الأربعاء، على ملعب استاد السلام، ضمن مواجهات الجولة الحادية عشرة من منافسات بطولة الدوري الممتاز، ليحقق المارد الأحمر الفوز التاسع على التوالي، محلقًا في صدارة جدول الترتيب برصيد 27 نقطة، في المقابل تجمد رصيد الفريق الفيومي عند 9 نقاط في المركز الخامس عشر، بعدما تلقى الهزيمة السادسة له هذا الموسم في المسابقة المحلية، بفارق ثلاث نقاط عن وادي دجلة الذي يحتل المركز الأخير.

فريق مصر للمقاصة كان قريبًا من التسجيل في الدقيقة الثانية، عن طريق عمرو مرعي الذي تلقى تمريرة بينية، وانفرد بمرمى محمد الشناوي، وسدد كرة مرت بجوار القائم، وجاءت أخطر فرص الشوط الأول في الدقيقة 40 عن طريق أليو ديانج، الذي انطلق وراوغ لاعبي المقاصة، وسدد كرة مرت بجوار القائم بقليل، لينتهي النصف الأول