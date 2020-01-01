فاتورة بالسعر الشامل.. قرار إلزامي من حماية المستهلك للمحلات
٠١ يناير ٢٠٢٠ - ٠٩:٥٤ م
فاتورة - أرشيفية
ألزم جهاز حماية المستهلك، كافة الشركات، ومقدمي الخدمات، بضرورة الالتزام بالضوابط المنصوص عليها بقانون حماية المستهلك رقم 181 لسنه 2018، وتقديم السلع والخدمات للمواطنين بجودة عالية، ومنحهم فاتورة واضحة شاملة (الضريبة)، مدون بها كافة بيانات المحل الأساسية ومواصفات السلعة باللغة العربية، والامتناع عن أي ممارسات سلبية تضر المستهلك، وقال الدكتور راضي عبد المعطي رئيس الجهاز، في بيان اليوم، إن القرار يأتي في إطار استراتيجية الدولة لضبط الأسواق، واتخاذ كافة الإجراءات الكفيلة بحماية المستهلك، وإيجاد آليات غير تقليدية للتعامل مع شكاوى المواطنين، بالتنسيق مع الأجهزة المعنية والرقابة التموينية لاتخاذ اجراءات اكثر فاعلية لضبط الأسواق.
وأضاف عبد المعطي، أن عدم الالتزام بالضوابط المنصوص عليها بقانون حماية المستهلك رقم 181 لسنة 2018 فيه انتقاص لحقوق المستهلك، يعد مخالفة يعاقب عليها القانون، مشددا على أنه في حالة عدم الالتزام يحال المخالف إلى النيابة العامة لاتخاذ شئونها.
وأهاب رئيس الجهاز، بالمواطنين الإبلاغ عن أي ممارسات سلبية ضارة
وأضاف عبد المعطي، أن عدم الالتزام بالضوابط المنصوص عليها بقانون حماية المستهلك رقم 181 لسنة 2018 فيه انتقاص لحقوق المستهلك، يعد مخالفة يعاقب عليها القانون، مشددا على أنه في حالة عدم الالتزام يحال المخالف إلى النيابة العامة لاتخاذ شئونها.
وأهاب رئيس الجهاز، بالمواطنين الإبلاغ عن أي ممارسات سلبية ضارة بحقوقهم الاستهلاكية أو أي معلومات بشأنها، مؤكدا أهمية تفعيل الرقابة المجتمعية، في إطار متوازي مع الرقابة المؤسسية، التي تستهدف ضبط المنظومة الاستهلاكية، مؤكدا أن وعي المستهلك، يلعب دورا هاما ومحوريا في منظومة ضبط الأسواق.
وأوضح عبد المعطي، أن طرق التواصل مع الجهاز متعددة، سواء من خلال الخط الساخن 19588، أو رقم الواتس آب (المواطن رقيب) 01281661880 ومن خلال الموقع الإلكتروني للجهاز WWW.CPA.GOV.EG أو على صفحته على فيسبوك (الصفحة الرسمية لجهاز حماية المستهلك بمصر).