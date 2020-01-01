رياضة

أرسنال يفوز على مانشستر يونايتد في البريميرليج

تحرير:علي الزيني ٠١ يناير ٢٠٢٠ - ١١:٤٦ م
أرسنال
أرسنال
حقق فريق أرسنال، فوزًا ثمينًا، على نظيره مانشستر يونايتد، بهدفين نظيفين، في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم الأربعاء، على ملعب إستاد الإمارات، ضمن مواجهات الجولة الحادية والعشرين، من منافسات بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز، ليرفع الجانرز رصيده إلى 27 نقطة في المركز العاشر، بفارق نقطتين عن نيوكاسل يونايتد الثالث عشر، في المقابل بينما تجمد رصيد الشياطين الحمر عند 31 نقطة وظل في المركز الخامس، بفارق خمس نقاط عن تشيلسي الذي يحتل المركز الرابع، ونجح ميكيل أرتيتا أن يحقق أول فوز له وهو على رأس القيادة الفنية للأرسنال، بعد مرور ثلاث مباريات
فريق أرسنال، نجح في تسجيل هدف التقدم عن طريق نيكولاس بيبي، في الدقيقة الثامنة، بعدما حصل سعيد كوليسيناتش على الكرة داخل منطقة الجزاء، ولعب تمريرة أرضية حاول دفاع مانشستر يونايتد، إبعادها لكنها ذهبت إلى بيبي، الذي أسكنها في الشباك. وفي الدقيقة 43، عزز سوكراتيس باباستاثوبولوس، تقدم فريق أرسنال بهدف
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الاهلي -والمقاصة (1)

الأهلي يفوز على المقاصة في الدوري ويعود للصدارة

حقق فريق الأهلي الفوز على نظيره مصر للمقاصة، بهدفين لهدف، في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم الأربعاء، على ملعب استاد السلام، ضمن مواجهات الجولة الحادية عشرة من منافسات بطولة الدوري الممتاز، ليحقق المارد الأحمر الفوز التاسع على التوالي، محلقًا في صدارة جدول الترتيب برصيد 27 نقطة، في المقابل تجمد رصيد الفريق الفيومي عند 9 نقاط في المركز الخامس عشر، بعدما تلقى الهزيمة السادسة له هذا الموسم في المسابقة المحلية، بفارق ثلاث نقاط عن وادي دجلة الذي يحتل المركز الأخير.
مانشستر سيتي

مانشستر سيتي يتخطى عقبة إيفرتون في الدوري الإنجليزي

نجح مانشستر سيتي في الخروج بفوز صعب أمام نظيره إيفرتون، بنتيجة هدفين لهدف في المباراة التي جمعت بينهما، اليوم الأربعاء، على ملعب الاتحاد، بالجولة الـ21 من عمر بطولة الدوري الإنجليزي (البريميرليج)، سجل هدفي السيتي جابريال خيسوس في الدقيقة الـ51 والـ58، بينما سجل هدف التوفيز ريتشارليسون في الدقيقة الـ71 من عمر المباراة. وبهذا الفوز يحتل الستيزنز المركز الـ3 برصيد 44 نقطة، بينما يتجمد رصيد إيفرتون عند النقطة الـ25 في المركز الـ10 من جدول البريميرليج.
الخطيب وتركي‎ (1)

آل الشيخ عن زيارة الخطيب: لم نتطرق للشأن الرياضي

كشف المستشار تركي آل الشيخ رئيس هيئة الترفيه بالمملكة العربية السعودية، ومالك نادي ألميريا الإسباني، كواليس الجلسة التي عقدها مع محمود الخطيب، رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي، التي عُقدت مساء اليوم الأربعاء في منزل آل الشيخ، بعدما قام رئيس القلعة الحمراء، بتلبية الدعوة التي وجهها آل الشيخ. وكتب آل الشيخ عبر صفحته الشخصية عبر موقع التواصل «فيسبوك»، قائلا: "زارني أخي الكابتن محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي... زيارة ودية وشرف بيت أخيه وأخذته في جولة في موسم الرياض واطمأن على صحتي".
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مانشستر سيتي - أرسنال

جوارديولا: مانشستر سيتي الأفضل في آخر 10 أعوام

يرى المدرب الإسباني بيب جوارديولا، أن فريق مانشستر سيتي، هو الأفضل في الدوري الإنجليزي في العقد الأخير (2010- 2019)، في ظل أن السيتي هو أكثر الأندية الإنجليزية تتويجًا بالألقاب خلال تلك الفترة، والأكثر جمعًا للنقاط وتسجيلًا للأهداف، وخاض مانشستر سيتي 381 مباراة في الدوري الممتاز في آخر 10 سنوات وحصد 818 نقطة، بفارق 71 نقطة عن أقرب منافسيه مانشستر يونايتد الذي نال 747 نقطة من 380 مباراة، وسجل السيتي 845 هدفا وبفارق أكثر من 130 هدفا عن تشيلسي وليفربول.
Paul-Pogba-بول-بوجبا (4)

اليونايتد يستعيد خدمات بوجبا أمام آرسنال

أشار أولي جونار سولسكاير، مدرب مانشستر يونايتد، إلى أن النجم الفرنسي بول بوجبا، سيتواجد في تشكيل الشياطين الحمر التي تستعد لمواجهة آرسنال في الجولة المقبلة من الدوري الإنجليزي، وذلك بعد غيابه عن الانتصار 2-صفر على بيرنلي كإجراء احترازي، وعاد لاعب منتخب فرنسا للعب بعد غياب طويل بسبب الإصابة، خلال هزيمة يونايتد 2-صفر أمام واتفورد، يوم 22 ديسمبر وشارك لمدة 45 دقيقة في الفوز 4-1 على نيوكاسل يونايتد، الخميس الماضي، وشعر بوجبا بآلام في الكاحل بعد مباراة نيوكاسل لكن سولسكاير قال إن اللاعب البالغ من العمر 26 عاما سيكون جاهزا لمباراة يونايتد التالية.
تشيلسي

تشيلسي يفوز على آرسنال في ديربي لندن

حقق فريق تشيلسي فوزًا مثيرًا، على نظيره آرسنال بهدفين لهدف في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم الأحد، على ملعب استاد الإمارات، ضمن مواجهات الجولة العشرين من منافسات الدوري الإنجليزي الممتاز، سجل أوباميانج هدف التقدم للجانرز، وأدرك جورجينيو هدف التعادل للبلوز، وأحرز تامي أبراهام هدف الضيوف الثاني. الفوز رفع رصيد تشيلسي إلى 35 نقطة في المركز الرابع، بفارق ثلاث نقاط عن مانشستر سيتي الذي يواجه شيفيلد يونايتد مساء اليوم، في المقابل تجمد رصيد آرسنال عند 24 نقطة في المركز الثاني عشر.
ليفربول - ليستر سيتي

ليفربول يخشى مفاجآت وولفرهابتون في البريميرليج

تتواصل اليوم الأحد مباريات الجولة رقم 20 من الدوري الإنجليزي "بريميرليج" لموسم 2019- 2020، وذلك عندما يستقبل آرسنال نظيره تشيلسي على ملعب الإمارات في تمام الساعة الرابعة عصرًا، ويحتل المدفعجية المركز الـ12 برصيد 24 نقطة، بينما يتواجد البلوز في المركز الرابع برصيد 32 نقطة، وسبق وأن تواجه الفريقان في البريميرليج في 54 مباراة سابقة، حقق خلالها آرسنال 20 انتصار مقابل 18 انتصار لتشيلسي وتعادلا في 16 لقاء، وسجل تشيلسي في تلك المباريات 73 هدفًا واستقبلت شباكه 70 هدفًا.
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