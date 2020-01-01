أرسنال يفوز على مانشستر يونايتد في البريميرليج

تحرير:علي الزيني ٠١ يناير ٢٠٢٠ - ١١:٤٦ م

أرسنال

حقق فريق أرسنال، فوزًا ثمينًا، على نظيره مانشستر يونايتد، بهدفين نظيفين، في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم الأربعاء، على ملعب إستاد الإمارات، ضمن مواجهات الجولة الحادية والعشرين، من منافسات بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز، ليرفع الجانرز رصيده إلى 27 نقطة في المركز العاشر، بفارق نقطتين عن نيوكاسل يونايتد الثالث عشر، في المقابل بينما تجمد رصيد الشياطين الحمر عند 31 نقطة وظل في المركز الخامس، بفارق خمس نقاط عن تشيلسي الذي يحتل المركز الرابع، ونجح ميكيل أرتيتا أن يحقق أول فوز له وهو على رأس القيادة الفنية للأرسنال، بعد مرور ثلاث مباريات

فريق أرسنال، نجح في تسجيل هدف التقدم عن طريق نيكولاس بيبي، في الدقيقة الثامنة، بعدما حصل سعيد كوليسيناتش على الكرة داخل منطقة الجزاء، ولعب تمريرة أرضية حاول دفاع مانشستر يونايتد، إبعادها لكنها ذهبت إلى بيبي، الذي أسكنها في الشباك. وفي الدقيقة 43، عزز سوكراتيس باباستاثوبولوس، تقدم فريق أرسنال بهدف



فريق أرسنال، نجح في تسجيل هدف التقدم عن طريق نيكولاس بيبي، في الدقيقة الثامنة، بعدما حصل سعيد كوليسيناتش على الكرة داخل منطقة الجزاء، ولعب تمريرة أرضية حاول دفاع مانشستر يونايتد، إبعادها لكنها ذهبت إلى بيبي، الذي أسكنها في الشباك.



وفي الدقيقة 43، عزز سوكراتيس باباستاثوبولوس، تقدم فريق أرسنال بهدف ثان، بعد ركنية، نفذها بيبي وتصدى لها دي خيا، واصطدمت في ليندلوف لاعب مانشستر يونايتد، قابلها سوكراتيس، بتسديدة في شباك اليونايتد.



فريق مانشستر يونايتد، حاول العودة إلى اللقاء، وتقليص الفارق، لكن دفاع أرسنال تصدى لجميع هجمات الشياطين الحمر، وكان الجانرز قريب من التسجيل في أكثر من كرة، لكنه افتقد للمسة الأخيرة، لينتهي اللقاء، بفوز أرسنال بنتيجة (2 - 0).