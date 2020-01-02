سعر الدولار اليوم الخميس 2 يناير 2020 في البنوك

تحرير:رنا عبد الصادق ٠٢ يناير ٢٠٢٠ - ٠٨:٥٤ ص

سعر الدولار اليوم

استقرت أسعار صرف الدولار الأمريكي أمام الجنيه المصرى، خلال التعاملات الصباحية اليوم، الأربعاء، حيث بلغ متوسط سعر الشراء فى البنوك نحو 15.99 جنيه، ونحو 16.09 جنيه للبيع، وفقا لبيانات البنك المركزي. وبلغ أعلى سعر للدولار في كل من البنك الأهلي الكويتي، وبنك البركة ليسجل نحو 16.10 جنيه للبيع، و16 جنيه للشراء، بينما بلغ أقل سعر للدولار في بنك سئيب ليسجل نحو 16.09 جنيه للبيع، و15 جنيه للشراء، وسجل سعر الدولار في كل من البنك الأهلي المصري، وبنك مصر ليسجل نحو 16.09 جنيه للبيع، و15.99 جنيه للشراء.

سعر الدولار اليوم فى البنوكسجل سعر الدولار في كل من البنك التجاري الدولي، وبنك قناة السويس نحو 16.08 جنيه للبيع، و15.98 جنيه للشراء.فيما سجل سعر الدولار في كل من بنك إتش إس بي سي، والبنك المصري لتنمية الصادرات، والبنك المصري الخليجي، وبنك مصر إيران، والمصرف المتحد نحو 16.10 جنيه للبيع، و16 جنيه للشراء.كما