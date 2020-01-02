رياضة

يورجن كلوب يسعي لتحقيق رقم قياسي جديد أمام شيفيلد

تحرير:محمد جمال ٠٢ يناير ٢٠٢٠ - ٠٩:٣٧ ص
ليفربول
ليفربول
يواجه فريق ليفربول اليوم الخميس في تمام العاشرة مساءً نظيره شيفيلد يونايتد، في الجولة الـ21 من عمر بطولة الدوري الإنجليزي (البريميرليج) لموسم 2019-2020، ويتطلع الريدز للإستمرار على تأكيد الصدارة بعدما اعتلي رجال يورجن كلوب جدول البريميرليج برصيد 55 نقطة، وبفارق 10 نقاط عن ليستر سيتي أقرب ملاحقيه، و بفارق 11 نقطة عن مانشستر سيتي حامل اللقب النسختين الماضيتين . ويبحث كلوب عن تحقيق رقم غاب عن الريدز منذ موسم 1990-1991، حيث كان أخر فوز لليفر ذهابًا وإيابًا علي شيفيلد .
ولم يحقق شيفيلد سوى انتصارًا وحيدًا في آخر 13 مباراة خاضها خارج ميدانه أمام ليفربول في جميع المسابقات - تعادل مرة واحدة و هزم في 11 مناسبة أخرى- وكان ذلك الانتصار في البريميرليج بنتيجة 2-1 في شهر أبريل من عام 1994. وتمكن يورجن كلوب مدرب ليفربول، من الفوز بآخر 19 مباراة خاضها في الدوري أمام مدربين
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تشيلسي - إيفرتون

اليونايتد على أعتاب خسارة صفقة جديدة

كشف تقرير صحفي إنجليزي، اليوم الخميس، عن صفقة جديد قد تغيب عن الميركاتو الشتوي لمانشستر يونايتد، الذي يبحث عن تعزيز صفوفه بعد نتائجه السلبية خلال هذا الموسم. وجاء في تقرير لصحيفة الـ"صن" البريطانية، أن صفقة انتقال المهاجم دومينيك كالفيرت ليوين، نجم إيفرتون، إلى الشياطين الحمر، أصبحت مهددة بالفشل. وكانت تقارير كشفت في وقت سابق أن مانشستر يونايتد يستعد لدفع 50 مليون جنيه إسترليني، لضم كالفيرت ليوين خلال فترة الانتقالات الشتوية الحالية والتي من المقرر إنتهائها يوم 31 من الهشر الجاري.
بيراميدز (1)

بيراميدز يواجه حرس الحدود.. والمصري يصطدم بسموحة

تستكمل اليوم مباريات الجولة الحادية عشر بمواجهتين قويتين، حيث يستضيف حرس الحدود فريق بيراميدز على ستاد المكس، في المباراة التي من المقرر إقامتها في تمام الثانية والنصف ظهر اليوم الخميس، حيث يبحث بيراميدز عن إنتصار جديد، بعد الفوز على وادي دجلة بهدف دون رد في الجولة الأخيرة من المسابقة . ويحتل حرس الحدود المركز الحادي عشر بجدول ترتيب الدوري برصيد 11 نقطة بعد أن لعب 10 مباريات، حيث فاز في مباراتين وتعادل في 5 مواجهات وخسر 3، بينما يحتل بيراميدز المركز الخامس برصيد 16 نقطة بعد أن لعب 10 مباريات، حيث فاز في أربعة وتعادل فى مثلهم وخسر مباراتين.
الزمالك- وطلائع- الجيش‎ (10)

الزمالك في مهمة سهلة أمام أسوان بالدوري الممتاز

يلتقي فريق الزمالك، اليوم الخميس فى تمام السابعة والنصف مساء، نظيره أسوان فى الجولة الحادية عشر من عمر مسابقة الدورى المصري والتي من المقرر إقامتها على ستاد القاهرة. يخوض أسوان مباراة اليوم بعد تراجع مديره الفنى مجدى عبدالعاطى، عن الاستقالة التى تقدم بها، عقب تعادل فريقه مع طلائع الجيش بهدف لمثله، ضمن مؤجلات الجولة السابعة للدورى. والتقى الناديان 18 مرة فى الدورى المصرى حقق الزمالك 12 فوزا وتعادل 6 مرات ولم يحقق أبناء الجنوب أى فوز على القلعة البيضاء .
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مانشستر سيتي - أرسنال

جوارديولا: مانشستر سيتي الأفضل في آخر 10 أعوام

يرى المدرب الإسباني بيب جوارديولا، أن فريق مانشستر سيتي، هو الأفضل في الدوري الإنجليزي في العقد الأخير (2010- 2019)، في ظل أن السيتي هو أكثر الأندية الإنجليزية تتويجًا بالألقاب خلال تلك الفترة، والأكثر جمعًا للنقاط وتسجيلًا للأهداف، وخاض مانشستر سيتي 381 مباراة في الدوري الممتاز في آخر 10 سنوات وحصد 818 نقطة، بفارق 71 نقطة عن أقرب منافسيه مانشستر يونايتد الذي نال 747 نقطة من 380 مباراة، وسجل السيتي 845 هدفا وبفارق أكثر من 130 هدفا عن تشيلسي وليفربول.
ليفربول - ليستر سيتي

ليفربول يخشى مفاجآت وولفرهابتون في البريميرليج

تتواصل اليوم الأحد مباريات الجولة رقم 20 من الدوري الإنجليزي "بريميرليج" لموسم 2019- 2020، وذلك عندما يستقبل آرسنال نظيره تشيلسي على ملعب الإمارات في تمام الساعة الرابعة عصرًا، ويحتل المدفعجية المركز الـ12 برصيد 24 نقطة، بينما يتواجد البلوز في المركز الرابع برصيد 32 نقطة، وسبق وأن تواجه الفريقان في البريميرليج في 54 مباراة سابقة، حقق خلالها آرسنال 20 انتصار مقابل 18 انتصار لتشيلسي وتعادلا في 16 لقاء، وسجل تشيلسي في تلك المباريات 73 هدفًا واستقبلت شباكه 70 هدفًا.
مانشستر سيتي - ولفرهامبتون

مانشستر سيتي يٌسقط في البريميرليج أمام ولفرهامبتون

بعد مباراة مثيرة، خطف فريق ولفرهامبتون، فوزًا ثمينًا من نظيره مانشستر سيتي، بثلاثة أهداف لهدفين في المواجهة التي جمعتهما مساء الجمعة، على ملعب «مولينيو»، ضمن مواجهات الجولة التاسعة عشر من منافسات بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز. بهذا الفوز رفع ولفرهامبتون رصيده إلى 30 نقطة ليرتقي إلى المركز الخامس، في جدول الترتيب، بينما تجمد رصيد مانشستر سيتي عند 38 نقطة في المركز الثالث، بفارق نقطة عن ليستر سيتي، الذي يحتل المركز الثاني.
ايدرسون

إيدرسون عن اللحاق بليفربول: سنقدم أفضل ما لدينا

علق إيدرسون حارس مرمى فريق مانشستر سيتي، على المواجهة بين الفريقين على لقب الدوري الإنجليزي، مشيرًا إلى أن الصراع بين مانشستر سيتي وليفربول يبقى على أرض الملعب ولا يؤثر على علاقته مع زملائه في المنتخب البرازيلي في أنفيلد. وقال إيدرسون في تصريحات نقلتها شبكة "سكاي سبورتس" الإنجليزية: "أمتلك علاقة جيدة بأليسون بيكر، وفيرمينو وفابينو، عندما يكون هناك إجازة نقضيها معًا، يكون صعبًا أحيانًا أن نلتقي بسبب المباريات التي نخوضها، لكن دائمًا الصراع يكون في الملعب فقط وليس خارجه".
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