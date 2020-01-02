يورجن كلوب يسعي لتحقيق رقم قياسي جديد أمام شيفيلد

تحرير:محمد جمال ٠٢ يناير ٢٠٢٠ - ٠٩:٣٧ ص

ليفربول

يواجه فريق ليفربول اليوم الخميس في تمام العاشرة مساءً نظيره شيفيلد يونايتد، في الجولة الـ21 من عمر بطولة الدوري الإنجليزي (البريميرليج) لموسم 2019-2020، ويتطلع الريدز للإستمرار على تأكيد الصدارة بعدما اعتلي رجال يورجن كلوب جدول البريميرليج برصيد 55 نقطة، وبفارق 10 نقاط عن ليستر سيتي أقرب ملاحقيه، و بفارق 11 نقطة عن مانشستر سيتي حامل اللقب النسختين الماضيتين . ويبحث كلوب عن تحقيق رقم غاب عن الريدز منذ موسم 1990-1991، حيث كان أخر فوز لليفر ذهابًا وإيابًا علي شيفيلد .

ولم يحقق شيفيلد سوى انتصارًا وحيدًا في آخر 13 مباراة خاضها خارج ميدانه أمام ليفربول في جميع المسابقات - تعادل مرة واحدة و هزم في 11 مناسبة أخرى- وكان ذلك الانتصار في البريميرليج بنتيجة 2-1 في شهر أبريل من عام 1994. وتمكن يورجن كلوب مدرب ليفربول، من الفوز بآخر 19 مباراة خاضها في الدوري أمام مدربين



ولم يحقق شيفيلد سوى انتصارًا وحيدًا في آخر 13 مباراة خاضها خارج ميدانه أمام ليفربول في جميع المسابقات - تعادل مرة واحدة و هزم في 11 مناسبة أخرى- وكان ذلك الانتصار في البريميرليج بنتيجة 2-1 في شهر أبريل من عام 1994.



وتمكن يورجن كلوب مدرب ليفربول، من الفوز بآخر 19 مباراة خاضها في الدوري أمام مدربين إنجليز، وهي أطول سلسلة انتصارات متتالية من نوعها طوال تاريخ المسابقة.



وآخر مرة فشل كلوب في التغلب خلالها على مدرب إنجليزي، كان التعادل بدون أهداف في شهر أبريل من عام 2018 أمام إيفرتون تحت قيادة سام ألاراديس .



وعلى الرغم من أن شيفيلد صعد حديثًا، إلا أن الفريق تمكن من احتلال المركز الثامن من جدول البريميرليج برصيد 29 نقطة .