الزمالك في مهمة سهلة أمام أسوان بالدوري الممتاز

تحرير:محمد جمال ٠٢ يناير ٢٠٢٠ - ٠٩:٤٣ ص

الزمالك

يلتقي فريق الزمالك، اليوم الخميس فى تمام السابعة والنصف مساء، نظيره أسوان فى الجولة الحادية عشر من عمر مسابقة الدورى المصري والتي من المقرر إقامتها على ستاد القاهرة. يخوض أسوان مباراة اليوم بعد تراجع مديره الفنى مجدى عبدالعاطى، عن الاستقالة التى تقدم بها، عقب تعادل فريقه مع طلائع الجيش بهدف لمثله، ضمن مؤجلات الجولة السابعة للدورى. والتقى الناديان 18 مرة فى الدورى المصرى حقق الزمالك 12 فوزا وتعادل 6 مرات ولم يحقق أبناء الجنوب أى فوز على القلعة البيضاء .

أول مواجهة بين الفريقين كانت فى موسم 1990 – 1991 فى الدور الأول، وفاز الزمالك حينها بنتيجة 4-1 وأحرز الأهداف أيمن يونس وجمال عبدالحميد ونبيل محمود وعماد صلاح . آخر مواجهة بين الفريقين كانت فى الدور الثانى من موسم 2016- 2017 وفاز الفريق الأبيض بهدف وحيد أحرزه شيكابالا. ويتصدر عبد الحليم على مهاجم

أول مواجهة بين الفريقين كانت فى موسم 1990 – 1991 فى الدور الأول، وفاز الزمالك حينها بنتيجة 4-1 وأحرز الأهداف أيمن يونس وجمال عبدالحميد ونبيل محمود وعماد صلاح .



آخر مواجهة بين الفريقين كانت فى الدور الثانى من موسم 2016- 2017 وفاز الفريق الأبيض بهدف وحيد أحرزه شيكابالا.



ويتصدر عبد الحليم على مهاجم الزمالك السابق، قائمة هدافى مواجهات القلعة البيضاء أمام أسوان ونجح فى إحراز 5 أهداف فى المواجهات السابقة التي خاضها .



ويحتل ممثل الصعيد المركز السابع عشر من جدول الدوري برصيد سبع نقاط، بينما يقع الفريق الأبيض في المركز السابع من جدول الدوري برصيد 15 نقطة .