رياضة

الزمالك في مهمة سهلة أمام أسوان بالدوري الممتاز

تحرير:محمد جمال ٠٢ يناير ٢٠٢٠ - ٠٩:٤٣ ص
الزمالك
الزمالك
يلتقي فريق الزمالك، اليوم الخميس فى تمام السابعة والنصف مساء، نظيره أسوان فى الجولة الحادية عشر من عمر مسابقة الدورى المصري والتي من المقرر إقامتها على ستاد القاهرة. يخوض أسوان مباراة اليوم بعد تراجع مديره الفنى مجدى عبدالعاطى، عن الاستقالة التى تقدم بها، عقب تعادل فريقه مع طلائع الجيش بهدف لمثله، ضمن مؤجلات الجولة السابعة للدورى. والتقى الناديان 18 مرة فى الدورى المصرى حقق الزمالك 12 فوزا وتعادل 6 مرات ولم يحقق أبناء الجنوب أى فوز على القلعة البيضاء .
أول مواجهة بين الفريقين كانت فى موسم 1990 – 1991 فى الدور الأول، وفاز الزمالك حينها بنتيجة 4-1 وأحرز الأهداف أيمن يونس وجمال عبدالحميد ونبيل محمود وعماد صلاح . آخر مواجهة بين الفريقين كانت فى الدور الثانى من موسم 2016- 2017 وفاز الفريق الأبيض بهدف وحيد أحرزه شيكابالا. ويتصدر عبد الحليم على مهاجم
اقرأ المزيد
تشيلسي - إيفرتون

اليونايتد على أعتاب خسارة صفقة جديدة

كشف تقرير صحفي إنجليزي، اليوم الخميس، عن صفقة جديد قد تغيب عن الميركاتو الشتوي لمانشستر يونايتد، الذي يبحث عن تعزيز صفوفه بعد نتائجه السلبية خلال هذا الموسم. وجاء في تقرير لصحيفة الـ"صن" البريطانية، أن صفقة انتقال المهاجم دومينيك كالفيرت ليوين، نجم إيفرتون، إلى الشياطين الحمر، أصبحت مهددة بالفشل. وكانت تقارير كشفت في وقت سابق أن مانشستر يونايتد يستعد لدفع 50 مليون جنيه إسترليني، لضم كالفيرت ليوين خلال فترة الانتقالات الشتوية الحالية والتي من المقرر إنتهائها يوم 31 من الهشر الجاري.
بيراميدز (1)

بيراميدز يواجه حرس الحدود.. والمصري يصطدم بسموحة

تستكمل اليوم مباريات الجولة الحادية عشر بمواجهتين قويتين، حيث يستضيف حرس الحدود فريق بيراميدز على ستاد المكس، في المباراة التي من المقرر إقامتها في تمام الثانية والنصف ظهر اليوم الخميس، حيث يبحث بيراميدز عن إنتصار جديد، بعد الفوز على وادي دجلة بهدف دون رد في الجولة الأخيرة من المسابقة . ويحتل حرس الحدود المركز الحادي عشر بجدول ترتيب الدوري برصيد 11 نقطة بعد أن لعب 10 مباريات، حيث فاز في مباراتين وتعادل في 5 مواجهات وخسر 3، بينما يحتل بيراميدز المركز الخامس برصيد 16 نقطة بعد أن لعب 10 مباريات، حيث فاز في أربعة وتعادل فى مثلهم وخسر مباراتين.
ليفربول - ولفرهامبتون

يورجن كلوب يسعي لتحقيق رقم قياسي جديد أمام شيفيلد

يواجه فريق ليفربول اليوم الخميس في تمام العاشرة مساءً نظيره شيفيلد يونايتد، في الجولة الـ21 من عمر بطولة الدوري الإنجليزي (البريميرليج) لموسم 2019-2020، ويتطلع الريدز للإستمرار على تأكيد الصدارة بعدما اعتلي رجال يورجن كلوب جدول البريميرليج برصيد 55 نقطة، وبفارق 10 نقاط عن ليستر سيتي أقرب ملاحقيه، و بفارق 11 نقطة عن مانشستر سيتي حامل اللقب النسختين الماضيتين . ويبحث كلوب عن تحقيق رقم غاب عن الريدز منذ موسم 1990-1991، حيث كان أخر فوز لليفر ذهابًا وإيابًا علي شيفيلد .
اقرأ المزيد من الأخبار
مختار مختار

مختار مختار عن التعادل: «حققنا نتيجة إيجابية»

أكد مختار مختار المدير الفني لفريق الإنتاج الحربي، أن مباراة الزمالك في الجولة العاشرة كانت صعبة جدًا، مضيفًا أن الفريق العسكري مر بظروف غاية في الصعوبة، إذ قال مختار في المؤتمر الصحفي، إن الإنتاج قدم مباراة جيدة في الشوط الأول وكان بإمكانه التسجيل، مشددًا على أن فريقه تراجع في الشوط الثاني بسبب الإجهاد خاصة وأن فريقه يخوض مباراة كل 3 أيام، موضحًا أن فريقه سافر طنطا وأسوان قبل لقاء الزمالك، مشيرًا إلى أن التعادل بنتيجة إيجابية في مباراة الزمالك وكان يتطلع لتحقيق الفوز.
نادى-طنطا

طنطا يخطف تعادلا مثيرًا أمام أسوان في الدوري

حسم التعادل الإيجابي، بهدفين لمثلهما، مباراة طنطا وأسوان، التي جمعتهما اليوم الثلاثاء، ضمن مواجهات الجولة العاشرة من منافسات بطولة الدوري الممتاز لكرة القدم، بهذه النتيجة رفع أبناء السيد البدوي رصيده إلى عشر نقاط في المركز العاشر بجدول ترتيب المسابقة، بفارق ثلاث نقاط عن الإسماعيلي صاحب المركز التاسع، وبفارق الأهداف عن الجونة، الذي يحتل المركز الثاني عشر، في المقابل تجمد رصيد أسوان عند ست نقاط في المركز الثامن عشر والأخير، بفارق الأهداف عن وادي دجلة السابع عشر.
فرجاني ساسي

أهلي جدة يقترب من التعاقد مع فرجاني ساسي

اقترب الدولي التونسي فرجاني ساسي لاعب الزمالك، من الانتقال إلى صفوف أهلي جدة السعودي، خلال الميركاتو الشتوي المقبل، حسبما ذكرت صحيفة البلاد السعودية، التي أكدت أن اللاعب، أخطر إدارة نادي الزمالك، برغبته فى فسخ التعاقد، وبالفعل أصبح قريبا من الانتقال للفريق السعودي، ليكون بديلًا للبوسني ساريتش. وشهدت الفترة الماضية، تراجع مستوى فرجاني، وهبوط أدائه بشكل غريب، على الرغم من حرص الإدارة على تلبية كل المطالب المالية وتحمل النفقات المالية بعد انتهاء دعم المستشار تركي آل الشيخ مالك نادي ألميريا الإسباني للقلعة البيضاء.
فرج-عامر (1)

فرج عامر يعلق علي تعادل سموحة أمام الزمالك بالسحر

علق فرج عامر رئيس مجلس إدارة نادي سموحة، على تعادل فريقه أمام الزمالك في الدوري المصري . حيث كتب عامر عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، «لا سحر ولا شعوذةً». وكان من جانبه علق مرتضي منصور رئيس نادي الزمالك علي التعادل، مشيرًا إلي أن السحر هو السبب في سقوط القلعة البيضاء اليوم في فخ التعادل، حيث قال للجماهير أثناء تواجده بالمدرجات في استاد القاهرة:"لا تسبوا اللاعبين..الفريق تعادل مع سموحة بسبب السحر، وهناك من دفع أموال لاسقاط الزمالك بالسحر".
للإعلان على موقع التحرير: [email protected]
عن مؤسسة التحرير

سياسة

إرهاب

جريمة

رياضة

فنون

حياة

صحة

رأي
إنضم لفريق التحرير: [email protected]