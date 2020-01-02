جريمة

انتشار مروري بمحاور القاهرة والجيزة دون حوادث تصادم

٠٢ يناير ٢٠٢٠ - ٠٩:٥١ ص
رجال المرور
رجال المرور
سيولة مرورية وانسياب حركة السيارات سجلتهما غرفة عمليات الإدارة العامة للمرور بالشوارع والمحاور الرئيسية في القاهرة والجيزة، اليوم الخميس، وسط انتشار الخدمات المرورية، لتسيير الحركة، البداية من انتظام حركة السيارات بطريق كورنيش النيل أمام مبنى ماسبيرو، وصولا إلى ميداني عبد المنعم رياض والتحرير، وكذلك منطقة الإسعاف والمسطح الأرضي بشارع رمسيس، وسط انتظام الخدمات في مختلف المحاور والميادين وفقا لخطة الانتشار الموضوعة من مساعد وزير الداخلية مدير الإدارة العامة للمرور.
غرفة عمليات مرور الجيزة برئاسة اللواء محمود عبد الرازق سجلت سيولة مرورية بشارعي فيصل والهرم، وميداني الجيزة والنهضة، ومحيط جامعة القاهرة، وشارع النيل السياحي، الأمر نفسه أعلى محور 26 يوليو للقادم من مناطق 6 أكتوبر والشيخ زايد اتجاه ميدان لبنان.بدورها، وضعت الإدارة العامة للمرور خطة محكمة خلال الساعات
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حادث دهس قطار لسيارة بمزلقان البليدة في العياط-19

إصابة 3 أشخاص في اصطدام قطار بـ3 سيارات بالإسكندرية

أصيب 3 أشخاص في حادث تصادم قطار أبوقير القادم من محطة سيدي جابر بـ3 سيارات أثناء عبور المزلقان، ما أدى لإصابة قائدي السيارات، فيما توقفت حركة القطارات. البداية كانت بتلقي اللواء سامى غنيم، مدير أمن الإسكندرية، إخطارا من شرطة السكك الحديدية، يفيد بحدوث تصادم على مزلقان ونجت دائرة قسم شرطة أول الرمل، ووجود مصابين. على الفور انتقلت الأجهزة الأمنية لمكان الحادث، وتبين حدوث تصادم بين قطار أبوقير القادم من محطة سيدي جابر وثلاث سيارات بعد عبورهما المزلقان اثناء قدوم القطار.
جثة-فى-شقة

«في ليلة رأس السنة».. عاطل يقتل والدته بكفر الشيخ

منعته والدته الخروج من المنزل، خوفًا عليه لأنه يعاني من مرض نفسي، ومع تمسكه بالخروج أصرت على منعه فقام بإحضار شاكوش حديدي ما دفعها إلى الاستغاثة بالجيران، ولكن الموت كان الأقرب لها، إذ ضربها عدة ضربات متتالية بالشاكوش حتى فارقت الحياة، وسقطت جثة هامدة. البداية كانت بتلقي اللواء محمود حسن، مدير أمن كفر الشيخ، إخطارًا يفيد بورود بلاغًا لمأمور مركز شرطة قلين، بقيام «محمد .أ»، 27 عاما، عاطل، مقيم خلف السنترال العمومي بقلين، بقتل والدته «زينات. ن»، 52 عاما، ربة منزل، بعد التعدي عليها بالضرب بـ«شاكوش» حديدي على رأسها ولفظت أنفاسها الأخيرة.
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«لا شبهة جنائية».. تفاصيل حريق قطار كفر الزيات

اندلع حريق في عربة قطار «القاهرة – كفرالزيات» بمحطة كفر الزيات، وتمت السيطرة عليه دون وقوع إصابات، إذ أسفر الفحص عن نشوب الحريق عقب مغادرة الركاب للقطار، أثناء قيام السائق بعمل المناورة المشار إليها لتغيير الجرار والضم على عربات القطار والنقل إلى خط آخر ، حيث حدث حريق بالكابل الواصل ما بين العربات. وكشفت تحقيقات الأجهزة الأمنية عن عدم وجود شبهة جنائية، فيما أفاد المعمل الجنائي أن الحريق شب عرضيًا «غير عمدي» وبدايته بكوفرية التوصيلات الكهربائية ثم امتد لباقي أجزاء عربة القطار.
سجن

ضبط عاطل تخصص في تسفير المهاجرين بمستندات مزورة

تمكنت الأجهزة الأمنية من إلقاء القبض على عاطل، اليوم الثلاثاء، بتهمة ممارسة نشاط إجرامي تخصص في تهريب المهاجرين بطرق غير شرعية إلى الدول الأوروبية باستخدام محررات رسمية وعرفية مزورة. تلقي اللواء سامي غنيم مدير أمن الإسكندرية، إخطار من ضباط فرع إدارة مكافحة الهجرة غير الشرعية برشيد التابعة لقطاع مكافحة المخدرات والجريمة المنظمة، يفيد بقيام عاطل، مقيم بدائرة قسم باب شرق، بمزاولة نشاط إجرامي تخصص فى تهريب المهاجرين بطريقة غير شرعية إلى عدد من الدول الأوروبية.
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خبطة الكريسماس..مباحث التموين تداهم مصنع خمور مغشوشة

رواج كبير بسوق الخمور مع قرب احتفالات أعياد الميلاد "الكريسماس"، أيام قليلة تفصلنا عن استقبال عام جديد عمد صاحب مصنع كشروبات كحولية إلى استقباله بشكل مختلف معرضا حياة المستهلكين للخطر غير عابئ بالأشرار التي تلحق بهم، جُل همه جني المال وزيادة أرصدته في البنوك، وراح يستخدم خامات ومستلزمات إنتاج رديئة ومجهولة المصدر وتعبئتها داخل زجاجات سابقة الاستخدام وطرحها للبيع في الأسواق مستغلا زيادة الإقبال على شرائها من أصحاب المحلات والفنادق والكافيهات خلال الفترة الحالية.
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بعد ضبط 16 طنا.. مباحث التموين تحذر عشاق الشيكولاتة

نجحت العيون الساهرة فى ضبط كميات من السلع مجهولة المصدر داخل مصنع بدون ترخيص بالجيزة قبل طرحها للتداول بالأسواق وذلك في إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم الغش التجارى لحماية جمهور المستهلكين وتشديد الرقابة الأمنية على أسواق التصنيع والتداول، فقد شنت وحدة مباحث التموين بمديرية أمن الجيزة بقيادة العميد خالد أبو العلا رئيس الإدارة حملة تموينية مكبرة بالتنسيق مع الجهات المعنية استهدفت مصانع بئر السلم غير المرخصة.
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المرور تعيد فتح 3 طرق رئيسية بعد انقشاع الشبورة

أعادت الإدارة العامة للمرور، صباح اليوم الجمعة، فتح طريق القاهرة الإسكندرية الصحراوي، وطريق العلمين الصحراوي إضافة إلى محور 26 يوليو؛ بعد انقشاع الشبورة المائية الكثيفة، وتهيب بقائدي السيارات والمركبات المختلفة، الالتزام بتعليمات رجال المرور وبقواعد السير، حفاظًا على سلامتهم، حيث ينتشر رجال المرور ميدانيا على الطرق السريعة والرئيسية لتنبيه قائدي المركبات، واستعدادا لإغلاق الطرق التي تنخفض فيها مستويات الرؤية الرؤية عن 100 متر، بناء على تعليمات اللواء علاء متولي، مساعد وزير الداخلية للمرور.
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سيولة مرورية في شوارع القاهرة والجيزة دون حوادث

سيولة مرورية وانسياب حركة السيارات سجلتهما غرفة عمليات الإدارة العامة للمرور بالشوارع والمحاور الرئيسية في القاهرة والجيزة، اليوم الجمعة، وسط انتشار الخدمات المرورية، لتسيير الحركة، البداية من انتظام حركة السيارات بطريق كورنيش النيل أمام مبنى ماسبيرو، وصولا إلى ميداني عبد المنعم رياض والتحرير، وكذلك منطقة الإسعاف والمسطح الأرضي بشارع رمسيس، وسط انتظام الخدمات في مختلف المحاور والميادين وفقا لخطة الانتشار الموضوعة من مساعد وزير الداخلية مدير الإدارة العامة للمرور.
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