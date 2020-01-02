بيراميدز يواجه حرس الحدود.. والمصري يصطدم بسموحة

تحرير:محمد جمال ٠٢ يناير ٢٠٢٠ - ١٠:٠١ ص

بيراميدز

تستكمل اليوم مباريات الجولة الحادية عشر بمواجهتين قويتين، حيث يستضيف حرس الحدود فريق بيراميدز على ستاد المكس، في المباراة التي من المقرر إقامتها في تمام الثانية والنصف ظهر اليوم الخميس، حيث يبحث بيراميدز عن إنتصار جديد، بعد الفوز على وادي دجلة بهدف دون رد في الجولة الأخيرة من المسابقة . ويحتل حرس الحدود المركز الحادي عشر بجدول ترتيب الدوري برصيد 11 نقطة بعد أن لعب 10 مباريات، حيث فاز في مباراتين وتعادل في 5 مواجهات وخسر 3، بينما يحتل بيراميدز المركز الخامس برصيد 16 نقطة بعد أن لعب 10 مباريات، حيث فاز في أربعة وتعادل فى مثلهم وخسر مباراتين.

وفي مباراة أخرى بنفس الجولة، يلتقي المصري البورسعيدي فريق سموحة في الخامسة عصرا، ويأمل الفريق البورسعيدي في تحقيق الفوز التالي على التواللي بعد التفوق على طلائع الجيش في الجولة الأخيرة . ويحتل المصري المركز العاشر بجدول ترتيب الدوري برصيد 11 نقطة، فيما يحتل سموحة المركز الرابع برصيد 17 نقطة . ومن

وفي مباراة أخرى بنفس الجولة، يلتقي المصري البورسعيدي فريق سموحة في الخامسة عصرا، ويأمل الفريق البورسعيدي في تحقيق الفوز التالي على التواللي بعد التفوق على طلائع الجيش في الجولة الأخيرة .

ويحتل المصري المركز العاشر بجدول ترتيب الدوري برصيد 11 نقطة، فيما يحتل سموحة المركز الرابع برصيد 17 نقطة .



ومن المقرر أن يكون التشكيل المتوقع لحرس الحدود على النحو التالي : "أحمد محمود السعدني - عبدالله عواضى - مصطفى زناري - خالد سامي - حسن مجدي - مصطفى جمال - محمد أسامة - محمد عبد اللطيف "جريندو" - أحمد فيليكس- أنتوني لوكاسا - أحمد شرويدة.





بينما يأتي التشكيل المتوقع لبيراميدز:"أحمد الشناوي - علي جبر - أحمد أيمن منصور - عمر جابر - محمد حمدي - عبد الله السعيد - نبيل عماد دونجا - أحمد توفيق - عمر العيوني - إسلام عيسى - جون أنطوي".