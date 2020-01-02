«بسبب الركود».. إغلاق 5 محطات لتوليد الطاقة في تركيا

تحرير:وكالات ٠٢ يناير ٢٠٢٠ - ١٠:١١ ص

قال وزير البيئة التركي، مراد قوروم، اليوم الخميس، إن الحكومة قررت إغلاق خمس محطات لتوليد الطاقة الحرارية، بسبب عدم إكمال الاستثمارات البيئية الضرورية، إذ نقلت وكالة الأناضول للأنباء عن قوروم قوله في مؤتمر صحفي، إن محطات الطاقة الخمس كانت ضمن 13 محطة أمهلتها السلطات حتى 31 ديسمبر، لاستكمال الاستثمارات، لافته إلى أن الدولة قررت إغلاق محطتين في كوتاهيا، وثلاث محطات أخرى في كهرمان ماراس وسيفاس وزونجولداك، كما أغلقت السلطات جزئيا محطة في إقليم مانيسا بحسب سكاي نيوز.

ولدى تركيا 52 محطة تعمل بالفحم تخضع لمراقبة مستمرة وفقا للوائح البيئية، وذلك بموجب تشريع صادر عام 2013.وتراجعت الأسهم والعملة التركية بشكل ملحوظ في وقت سابق، بعد أن تخلى المستثمرون عن الأصول التركية في أعقاب الإطاحة بمحافظ البنك المركزي في البلاد.وحسب ما ذكرته شبكة "سي إن بي سي" الأمريكية، انخفض مستوى