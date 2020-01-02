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«بسبب الركود».. إغلاق 5 محطات لتوليد الطاقة في تركيا

تحرير:وكالات ٠٢ يناير ٢٠٢٠ - ١٠:١١ ص
تركيا_أرشيفية
تركيا_أرشيفية
قال وزير البيئة التركي، مراد قوروم، اليوم الخميس، إن الحكومة قررت إغلاق خمس محطات لتوليد الطاقة الحرارية، بسبب عدم إكمال الاستثمارات البيئية الضرورية، إذ نقلت وكالة الأناضول للأنباء عن قوروم قوله في مؤتمر صحفي، إن محطات الطاقة الخمس كانت ضمن 13 محطة أمهلتها السلطات حتى 31 ديسمبر، لاستكمال الاستثمارات، لافته إلى أن الدولة قررت إغلاق محطتين في كوتاهيا، وثلاث محطات أخرى في كهرمان ماراس وسيفاس وزونجولداك، كما أغلقت السلطات جزئيا محطة في إقليم مانيسا بحسب سكاي نيوز.
ولدى تركيا 52 محطة تعمل بالفحم تخضع لمراقبة مستمرة وفقا للوائح البيئية، وذلك بموجب تشريع صادر عام 2013.وتراجعت الأسهم والعملة التركية بشكل ملحوظ في وقت سابق، بعد أن تخلى المستثمرون عن الأصول التركية في أعقاب الإطاحة بمحافظ البنك المركزي في البلاد.وحسب ما ذكرته شبكة "سي إن بي سي" الأمريكية، انخفض مستوى
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سيول-اندونيسيا

مقتل 16 شخصًا بسبب الفيضانات في إندونيسيا

قالت وكالة إدارة الكوارث في إندونيسيا، اليوم الخميس، إن الفيضانات الشديدة التي وقعت في العاصمة جاكرتا مع احتفال السكان بالعام الجديد، أسفرت عن مقتل 16 شخصا على الأقل، وتشريد عشرات الآلاف، وأجبرت السلطات على إغلاق مطار، إذ قال أجوس ويبوو، المتحدث باسم الوكالة الوطنية للتخفيف من الكوارث، إن الأمطار الموسمية وارتفاع منسوب الأنهار، أديا الى إغراق 169 حيا في الاقل، وحدوث انهيارات أرضية في مقاطعتي بوجور وديبوك، الواقعتين على مشارف جاكرتا، بحسب سكاي نيوز.
تحطم-طائرة (2)

مصرع رئيس أركان الجيش التايواني و7 ضباط في تحطم طائرة

? قتل رئيس أركان الجيش التايواني وسبعة ضباط كبار آخرين في حادث تحطم مروحية في منطقة جبلية، صباح اليوم الخميس، وفق ما أفادت وزارة الدفاع. ولقي رئيس الأركان الجنرال، شين يي-مينج، حتفه بعد تحطم المروحية وهي من طراز بلاك هوك يو-إتش-60 إم في منطقة جبلية قرب تايبيه، وفق المتحدث باسم وزارة الدفاع، شيه شون-وين، فيما تم إنقاذ خمسة أشخاص. وفي وقت سابق، أفادت وكالة الأنباء المركزية الرسمية، أن رئيس الأركان الجنرال نجا من الحادث، إلا أن وزارة الدفاع لم تؤكد ذلك في حينه.
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بعد خطاب «ماكرون».. المتظاهرون: «لم تقدم أي جديد»

دخل الإ ضراب ضد إصلاحات مثيرة للجدل لنظام التقاعد في فرنسا يومه الـ28، دون أن يلوح في الأفق احتمال التوصل إلى «تسوية سريعة» أمل الرئيس إيمانويل ماكرون بتحقيقها في خطابه لرأس السنة، إذ تؤكد النقابات المشاركة في الإضراب والمعترضة على الإصلاحات أن كلمة ماكرون الذي ألقاها مساء أمس الثلاثاء «لم تقدم أي جديد». ودعا ماكرون في كلمته من القصر الرئاسي إلى «التهدئة» بدلًا من «المواجهة»، لكن دون التراجع عن عزمه «إتمام» تطبيق إصلاحات التقاعد، لأنها بالنسبة له «مشروع عدالة وتطور اجتماعي»،وفقًا لما ذكرته العربية.
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مؤسسة أمريكية: مقتل 554 صحفيا خلال العقد الماضي

ذكرت مؤسسة "لجنة حماية الصحفيين" المستقلة الأمريكية، التي ترصد مقتل الصحفيين حول العالم منذ عام 1992، اليوم الثلاثاء، أن أكثر من 550 صحفيا قتلوا خلال العقد الماضي. وأوضحت المؤسسة، في تقرير نشرته على موقعها الإلكتروني، أنه بين 2010 و2019، تم تأكيد مقتل 554 صحفيا بدافع القتل العمد، في ارتفاع عن العقد الذي يسبقه بين 2000 و2009 الذي شهد مقتل 480 صحفيا فقط، لافتة إلى أن هذا الرقم يرتفع إلى 603 أشخاص عندما يتم ضم "العاملين في الإعلام" إلى قائمة القتلى في هذه الفترة.
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احمد -موسى

أحمد موسى: أردوغان يسعى لنشر «الجرب» في العالم

قال الإعلامي أحمد موسى، إن الاقتصاد التركي يشهد انهيارًا كبيرًا وبدأت الأوبئة تنتشر في كافة أنحاء البلاد كون أردوغان يحصل على أموال بلاده، وأصبح يمول بها الإرهابيين، موضحًا: «أردوغان مش فاضي يشوف صحة ومصالح الناس». وأضاف موسى، خلال تقديمه برنامج «على مسئوليتي»، المذاع على فضائية «صدى البلد»، مساء اليوم الأحد، أن مرض الجرب يضرب المدن التركية وينتشر في مختلف أنحاء الدولة، وهناك تسليط ضوء عليه في صحف تركية وعربية ومصرية، حيث حذرت تلك الصحف من انتشار الجرب في تركيا.
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أردوغان: اتفقت مع تونس على دعم حكومة السراج

قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، اليوم الخميس، إن بلاده سترسل قوات إلى ليبيا بما أن طرابلس طلبت ذلك، وأنه سيعرض مشروع قانون لنشر القوات هناك على البرلمان، في يناير المقبل، مضيفا: "سنعرض على البرلمان التركي مشروع قانون لإرسال قوات إلى ليبيا عندما يستأنف عمله في يناير المقبل، وذلك لتلبية دعوة حكومة الوفاق الليبية، وتركيا قدمت وستقدم كافة أنواع الدعم لحكومة طرابلس التي تقاتل ضد حفتر الانقلابي المدعوم من دول مختلفة بينها دول عربية"، وذلك بحسب ما نقلته وكالة "سبوتنيك" الروسية عن وكالة "الأناضول" التركية.
اردوغان والسراج - ليبيا

الاتفاق التركي الليبي يدخل حيز التنفيذ

دخلت مذكرة التفاهم الخاصة بالتعاون الأمني والعسكري بين تركيا وليبيا حيز التنفيذ، فجر اليوم الخميس، بعد أن تم نشرها في الجريدة الرسمية التركية. ونشرت الجريدة قرار المصادقة على مذكرة التفاهم التي أبرمت بين حكومتي تركيا والوفاق الوطني الليبية في 27 نوفمبر الماضي، وذلك بحسب ما أعنلته وكالة "الأناضول" التركية. وفي 21 ديسمبر الجاري، وافقت الجمعية العامة للبرلمان التركي على مقترح قانون حول المصادقة على مذكرة التفاهم. وتشمل المذكرة دعم إنشاء قوة الاستجابة السريعة.
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إعدام 5 وسجن 3 آخرين في قضية مقتل خاشقجي

قالت النيابة العامة السعودية يوم الاثنين إن أحكاما بالإعدام صدرت بحق خمسة أشخاص، كما عوقب ثلاثة آخرون بالسجن 24 عاما في قضية مقتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي في اسطنبول في أكتوبر من العام الماضي. وأضافت أن سعود القحطاني، وهو مستشار سابق بارز للديوان الملكي، خضع للتحقيق لكنه لم يواجه اتهامات وتم الإفراج عنه.
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