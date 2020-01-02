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حماية المستهلك: إحالة الشركات المخالفة لقرار إعلان أسعار السلع للنيابة

تحرير:رنا عبد الصادق ٠٢ يناير ٢٠٢٠ - ١٠:١٦ ص
راضي عبد المعطي رئيس جهاز حماية المستهلك
راضي عبد المعطي رئيس جهاز حماية المستهلك
أصدر رئيس جهاز حماية المستهلك، قراراً يلزم كافة الشركات ومقدمي الخدمات بضرورة الالتزام بالضوابط المنصوص عليها بقانون حماية المستهلك رقم 181 لسنه 2018. وقال راضي عبد المعطي رئيس الجهاز في بيان له، إن القرار يشمل تقديم السلع والخدمات للمواطنين بجودة عالية، ومنحهم فاتورة واضحة شاملة (الضريبة)، مدون بها كافة بيانات المحل الأساسية، ومواصفات السلعة باللغة العربية والامتناع عن أي ممارسات سلبيه تضر المستهلك. وأوضح، أن القرار يأتي في إطار استراتيجية الدولة لضبط الأسواق، واتخاذ كافة الإجراءات الكفيلة بحماية المستهلك.
وأكد رئيس الجهاز، على ضرورة إيجاد آليات غير تقليدية للتعامل مع شكاوى المواطنين، بالتنسيق مع الأجهزة المعنية والرقابة التموينية لاتخاذ إجراءات أكثر فاعلية لضبط الأسواق.وأضاف عبد المعطي، أن عدم الالتزام بالضوابط المنصوص عليها بقانون حماية المستهلك رقم 181 لسنة 2018 فيه انتقاص لحقوق المستهلك يعد مخالفة
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وزير-الماليه

وزير المالية يوجه بسرعة بيع البضائع المكدسة بالموانئ

وجه الدكتور محمد معيط وزير المالية، بسرعة اتخاذ الإجراءات اللازمة لبيع البضائع التى مضى على بقائها بالساحات الجمركية 4 أشهر، من خلال المزادات العلنية التى تعقدها الهيئة العامة للخدمات الحكومية، أو البيع المباشر بالنسبة للأصناف القابلة للتلف أو النقصان طبقًا لما أجازه قانون الجمارك ولائحته التنفيذية؛ وذلك تنفيذًا للتكليفات الرئاسية، وتكليفات مجلس الوزراء بالتصرف فى حاويات وبضائع «المهمل» المكدسة بالموانئ. وأوضحت وزارة المالية اليوم، الخميس، أنه بالنسبة للبضائع الممنوع استيرادها، وتركها أصحابها بالموانئ، فيتم منح أصحابها مهلة لمدة شهر.
محمد-عمران-رئيس-هيئة-الرقابة-المالية

مصر تشهد أول إصدار من السندات الخضراء خلال 2020

كشف الدكتور محمد عمران رئيس هيئة الرقابة المالية، عن دعوة الهيئة لعقد اجتماع استشاري لمجموعة من الخبراء في مجالات الاستدامة ومسئولين من وزارة البيئة وممثلي المنظمات الدولية والإقليمية المعنية بشئون البيئة، لبحث رؤية الهيئة في وضع تصنيف للمشروعات الخضراء، تمهيداً لوضع دليل لإصدار السندات الخضراء في مصر، يضع أمام المستثمرين كافة التفاصيل المتعلقة بخطوات إصدار السندات الخضراء والتعريفات المتعلقة بها. وقال عمران، إن مقترح الهيئة لإنشاء تصنيف للمشروعات الخضراء يبني أساس مشترك بين الدولة والمستثمر في الفرص الاستثمارية في نطاق الاقتصاد الأخضر.
الدولار (1)

سعر الدولار اليوم الخميس 2 يناير 2020 في البنوك

استقرت أسعار صرف الدولار الأمريكي أمام الجنيه المصرى، خلال التعاملات الصباحية اليوم، الأربعاء، حيث بلغ متوسط سعر الشراء فى البنوك نحو 15.99 جنيه، ونحو 16.09 جنيه للبيع، وفقا لبيانات البنك المركزي. وبلغ أعلى سعر للدولار في كل من البنك الأهلي الكويتي، وبنك البركة ليسجل نحو 16.10 جنيه للبيع، و16 جنيه للشراء، بينما بلغ أقل سعر للدولار في بنك سئيب ليسجل نحو 16.09 جنيه للبيع، و15 جنيه للشراء، وسجل سعر الدولار في كل من البنك الأهلي المصري، وبنك مصر ليسجل نحو 16.09 جنيه للبيع، و15.99 جنيه للشراء.
الذهب (2)

أسعار الذهب اليوم الخميس 2 يناير 2020

استقرت أسعار الذهب اليوم، الخميس، خلال التعاملات الصباحية فى السوق المحلى، وذلك نتيجة ثبات سعر المعدن الأصفر عالميا، وسجل سعر الأوقية نحو 1524 دولار، ويعمل فى مصر نحو 5 شركات للتنقيب عن الذهب، المنتج منها فعليا في الوقت الحالي هو «منجم السكري»، وأعلنت شركة شلاتين للثروة المعدنية مؤخرًا عن بدء الإنتاج التجريبي من 3 مناجم، ودخول 13 منجمًا للإنتاج التجريبي خلال عام 2017. وارتفعت صادرات مصر من قطاع الحلى والأحجار الكريمة بنسبة بلغت 12.8% خلال الفترة من يناير إلى أكتوبر 2019 لتسجل 1.6 مليار دولار.
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فاتورة- شراء (2)

فاتورة بالسعر الشامل.. قرار إلزامي من حماية المستهلك للمحلات

ألزم جهاز حماية المستهلك، كافة الشركات، ومقدمي الخدمات، بضرورة الالتزام بالضوابط المنصوص عليها بقانون حماية المستهلك رقم 181 لسنه 2018، وتقديم السلع والخدمات للمواطنين بجودة عالية، ومنحهم فاتورة واضحة شاملة (الضريبة)، مدون بها كافة بيانات المحل الأساسية ومواصفات السلعة باللغة العربية، والامتناع عن أي ممارسات سلبية تضر المستهلك، وقال الدكتور راضي عبد المعطي رئيس الجهاز، في بيان اليوم، إن القرار يأتي في إطار استراتيجية الدولة لضبط الأسواق، واتخاذ كافة الإجراءات الكفيلة بحماية المستهلك، وإيجاد آليات غير تقليدية للتعامل مع شكاوى المواطنين، بالتنسيق مع الأجهزة المعنية والرقابة التموينية لاتخاذ اجراءات اكثر فاعلية لضبط الأسواق.
شراء- اونلاين (2)

مليارات التجارة الإلكترونية.. بيزنس خارج السيطرة (ملف)

رغم أن تجارة "الأونلاين" وفرت على كثير من المواطنين عناء التسوق فى مختلف الأماكن والمرور على عشرات المحلات بحثا عن طلبهم، فإن الأمر ليس سهلا كما يظن البعض، ولا يخلو من المشكلات، إذ يتعرض ملايين الأشخاص حول العالم للغش التجارى أو النصب بسبب التسوق عبر الإنترنت، وهو ما زاد على حده فى البلدان العربية وانتشر مؤخرًا فى مصر، وأصبحت مجالا خصبا للنصابين الذين طوروا أساليب وألاعيب تواكب التكنولوجيا الجديدة، فى ظل غياب قوانين قادرة على حماية المستهلكين، وضبط وتنظيم حركة تعاملات بمليارات الجنيهات، لتصبح خطرا يهدد ملايين المتسوقين عبر الإنترنت.
وزير -الاتصالات- عمرو -طلعت

وزير الاتصالات: الرئاسة مهتمة بملف التجارة الإلكترونية.. وهناك إجراءات

وزارة الاتصالات تمثل حلقة الوصل بين كل الجهات المعنية بقانون التجارة الإلكترونية، باعتبارها المشرف على البنية التكنولوجية المؤهلة لإتمام عمليات التجارة الإلكترنية، فضلا عن دورها الرقابى وفقًا لقوانين حماية البيانات، ويؤكد الدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، أن الوزارة لديها اهتمام بالغ للتحول للمجتمع الرقمى، وزيادة صادرات مصر الرقمية لتصل إلى نحو 19 مليار دولار فى عام 2022، حيث تستهدف مصر التوسع بالأسواق الخليجية والإفريقية والأوروبية، مشيرا إلى أن الحكومة تجرى عددا من التحالفات الاستثمارية، فضلا عن تقديم عدد من الحوافز للشركات المصرية، لتشجيعها على التصدير للخارج.
التجارة-الإلكترونية (4)

الحكومة تخطط لفرض ضرائب على التجارة الإلكترونية

تدرس الحكومة فرض 4 أنواع ضرائب جديدة على التجارة الإلكترونية، وذلك ضمن مشروع قانون الضرائب على الانترنت ومواقع التواصل الاجتماعي، وتشمل هذه الضرائب كل من ضريبة القيمة المضافة، وضريبة الدمغة، وضريبة الدخل، بالإضافة إلى ضريبة رسم تنمية موارد على نشاط التجارة عبر الإنترنت. وبدأت الحكومة العام الماضي في إخضاع عدد من منصات التجارة الإلكترونية العاملة داخل مصر إلى ضريبة القيمة المضافة، مثل أوليكس وجوميا وسوق دوت كوم. ومن المقرر أن تنتهى وزارة المالية من إعداد دراسة بكيفية تحصيل ضرائب على إعلانات الإنترنت، بهدف تنظيم عمل التجارة الإلكترونية.
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