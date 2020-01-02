حماية المستهلك: إحالة الشركات المخالفة لقرار إعلان أسعار السلع للنيابة

تحرير:رنا عبد الصادق ٠٢ يناير ٢٠٢٠ - ١٠:١٦ ص

راضي عبد المعطي رئيس جهاز حماية المستهلك

أصدر رئيس جهاز حماية المستهلك، قراراً يلزم كافة الشركات ومقدمي الخدمات بضرورة الالتزام بالضوابط المنصوص عليها بقانون حماية المستهلك رقم 181 لسنه 2018. وقال راضي عبد المعطي رئيس الجهاز في بيان له، إن القرار يشمل تقديم السلع والخدمات للمواطنين بجودة عالية، ومنحهم فاتورة واضحة شاملة (الضريبة)، مدون بها كافة بيانات المحل الأساسية، ومواصفات السلعة باللغة العربية والامتناع عن أي ممارسات سلبيه تضر المستهلك. وأوضح، أن القرار يأتي في إطار استراتيجية الدولة لضبط الأسواق، واتخاذ كافة الإجراءات الكفيلة بحماية المستهلك.

وأكد رئيس الجهاز، على ضرورة إيجاد آليات غير تقليدية للتعامل مع شكاوى المواطنين، بالتنسيق مع الأجهزة المعنية والرقابة التموينية لاتخاذ إجراءات أكثر فاعلية لضبط الأسواق.وأضاف عبد المعطي، أن عدم الالتزام بالضوابط المنصوص عليها بقانون حماية المستهلك رقم 181 لسنة 2018 فيه انتقاص لحقوق المستهلك يعد مخالفة