اليونايتد على أعتاب خسارة صفقة جديدة

تحرير:محمد جمال ٠٢ يناير ٢٠٢٠ - ١٠:١٦ ص

كالفيرت لوين مع إيفرتون

كشف تقرير صحفي إنجليزي، اليوم الخميس، عن صفقة جديد قد تغيب عن الميركاتو الشتوي لمانشستر يونايتد، الذي يبحث عن تعزيز صفوفه بعد نتائجه السلبية خلال هذا الموسم. وجاء في تقرير لصحيفة الـ"صن" البريطانية، أن صفقة انتقال المهاجم دومينيك كالفيرت ليوين، نجم إيفرتون، إلى الشياطين الحمر، أصبحت مهددة بالفشل. وكانت تقارير كشفت في وقت سابق أن مانشستر يونايتد يستعد لدفع 50 مليون جنيه إسترليني، لضم كالفيرت ليوين خلال فترة الانتقالات الشتوية الحالية والتي من المقرر إنتهائها يوم 31 من الهشر الجاري.

لكن الصن أوضحت أن اللاعب صاحب الـ22 عامًا، يقترب أكثر من تجديد عقده مع التوفيز لمدة خمس سنوات، وهو ما يصعب رحيله إلى قلعة أولد ترافورد. وكان مانشستر يونايتد يستهدف ضم المهاجم النرويجي، إيرلينج هالاند، من ريد بول سالزبورج، لكن الأخير انتقل إلى بوروسيا دورتموند، وعقب فشل صفقة هالاند، حول الشياطين الحمر



لكن الصن أوضحت أن اللاعب صاحب الـ22 عامًا، يقترب أكثر من تجديد عقده مع التوفيز لمدة خمس سنوات، وهو ما يصعب رحيله إلى قلعة أولد ترافورد.



وكان مانشستر يونايتد يستهدف ضم المهاجم النرويجي، إيرلينج هالاند، من ريد بول سالزبورج، لكن الأخير انتقل إلى بوروسيا دورتموند، وعقب فشل صفقة هالاند، حول الشياطين الحمر أنظارهم نحو كالفيرت ليوين التي أصبحت محل شك هي الأخرى .



ويبحث سولسكاير المدير الفني لليونايتد عن تدعيم صفوفه خلال الميركاتو الشتوي الحالي، لتعديل مركزه في جدول الدوري خاصة بعد الخسارة الأخيرة من أرسنال التي وضعت الشياطين الحمر في المركز الخامس من جدول البريمرليج برصيد 31 نقطة .



وخاض الشياطين الحمر حتي الآن 21 مواجهة في البريميرليج، تمكن من حصد الإنتصار في 8 مناسبات فقط بينما تعادل في 7 مباريات وخسر في 6 اخرين .