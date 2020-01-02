رياضة

اليونايتد على أعتاب خسارة صفقة جديدة

تحرير:محمد جمال ٠٢ يناير ٢٠٢٠ - ١٠:١٦ ص
كالفيرت لوين مع إيفرتون
كالفيرت لوين مع إيفرتون
كشف تقرير صحفي إنجليزي، اليوم الخميس، عن صفقة جديد قد تغيب عن الميركاتو الشتوي لمانشستر يونايتد، الذي يبحث عن تعزيز صفوفه بعد نتائجه السلبية خلال هذا الموسم. وجاء في تقرير لصحيفة الـ"صن" البريطانية، أن صفقة انتقال المهاجم دومينيك كالفيرت ليوين، نجم إيفرتون، إلى الشياطين الحمر، أصبحت مهددة بالفشل. وكانت تقارير كشفت في وقت سابق أن مانشستر يونايتد يستعد لدفع 50 مليون جنيه إسترليني، لضم كالفيرت ليوين خلال فترة الانتقالات الشتوية الحالية والتي من المقرر إنتهائها يوم 31 من الهشر الجاري.
لكن الصن أوضحت أن اللاعب صاحب الـ22 عامًا، يقترب أكثر من تجديد عقده مع التوفيز لمدة خمس سنوات، وهو ما يصعب رحيله إلى قلعة أولد ترافورد. وكان مانشستر يونايتد يستهدف ضم المهاجم النرويجي، إيرلينج هالاند، من ريد بول سالزبورج، لكن الأخير انتقل إلى بوروسيا دورتموند، وعقب فشل صفقة هالاند، حول الشياطين الحمر
اقرأ المزيد
بيراميدز (1)

بيراميدز يواجه حرس الحدود.. والمصري يصطدم بسموحة

تستكمل اليوم مباريات الجولة الحادية عشر بمواجهتين قويتين، حيث يستضيف حرس الحدود فريق بيراميدز على ستاد المكس، في المباراة التي من المقرر إقامتها في تمام الثانية والنصف ظهر اليوم الخميس، حيث يبحث بيراميدز عن إنتصار جديد، بعد الفوز على وادي دجلة بهدف دون رد في الجولة الأخيرة من المسابقة . ويحتل حرس الحدود المركز الحادي عشر بجدول ترتيب الدوري برصيد 11 نقطة بعد أن لعب 10 مباريات، حيث فاز في مباراتين وتعادل في 5 مواجهات وخسر 3، بينما يحتل بيراميدز المركز الخامس برصيد 16 نقطة بعد أن لعب 10 مباريات، حيث فاز في أربعة وتعادل فى مثلهم وخسر مباراتين.
الزمالك- وطلائع- الجيش‎ (10)

الزمالك في مهمة سهلة أمام أسوان بالدوري الممتاز

يلتقي فريق الزمالك، اليوم الخميس فى تمام السابعة والنصف مساء، نظيره أسوان فى الجولة الحادية عشر من عمر مسابقة الدورى المصري والتي من المقرر إقامتها على ستاد القاهرة. يخوض أسوان مباراة اليوم بعد تراجع مديره الفنى مجدى عبدالعاطى، عن الاستقالة التى تقدم بها، عقب تعادل فريقه مع طلائع الجيش بهدف لمثله، ضمن مؤجلات الجولة السابعة للدورى. والتقى الناديان 18 مرة فى الدورى المصرى حقق الزمالك 12 فوزا وتعادل 6 مرات ولم يحقق أبناء الجنوب أى فوز على القلعة البيضاء .
ليفربول - ولفرهامبتون

يورجن كلوب يسعي لتحقيق رقم قياسي جديد أمام شيفيلد

يواجه فريق ليفربول اليوم الخميس في تمام العاشرة مساءً نظيره شيفيلد يونايتد، في الجولة الـ21 من عمر بطولة الدوري الإنجليزي (البريميرليج) لموسم 2019-2020، ويتطلع الريدز للإستمرار على تأكيد الصدارة بعدما اعتلي رجال يورجن كلوب جدول البريميرليج برصيد 55 نقطة، وبفارق 10 نقاط عن ليستر سيتي أقرب ملاحقيه، و بفارق 11 نقطة عن مانشستر سيتي حامل اللقب النسختين الماضيتين . ويبحث كلوب عن تحقيق رقم غاب عن الريدز منذ موسم 1990-1991، حيث كان أخر فوز لليفر ذهابًا وإيابًا علي شيفيلد .
اقرأ المزيد من الأخبار
مانشستر يونايتد

يونايتد يقسو على نيوكاسل برباعية في الدوري الإنجليزي

استعاد فريق مانشستر يونايتد ذاكرة الانتصارات من جديد، عقب الهزيمة في الجولة الماضية أمام فريق واتفورد، متذيل الترتيب، بهدفين دون رد، بفوزًا كبيرًا، على نظيره نيوكاسل، بأربعة أهداف مقابل هدف وحيد، في المباراة التي جمعتهما مساء الخميس، على ملعب استاد «أولد ترافورد»، ضمن مواجهات الجولة التاسعة عشرة من منافسات بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز، ليرفع الشياطين الحمر رصيده إلى 28 نقطة في المركز السابع، في المقابل تجمد رصيد نيوكاسل عند 25 نقطة في المركز العاشر.
بول بوجبا

سولسكاير: بوجبا مكسب مانشستر الوحيد أمام واتفورد

تعرض مانشستر يونايتد لهزيمة مفاجآة أمس الأحد، بالخسارة بهدفين دون رد أمام متذيل جدول ترتيب الدوري الإنجليزي واتفورد بهدفين دون رد، وذلك ضمن لقاءت الجولة رقم 18 من البريميرليج لموسم 2019- 2020، ومع ذلك حاول مدرب الشياطين الحمر، أولي جونار سولسكاير، الخروج بأي إيجابيات من تلك الهزيمة، مشيرًا إلى أن عودة الفرنسي بول بوجبا للمشاركة من جديد في المباريات يعد الأمر الإيجابي الوحيد من تلك المواجهة، خاصة أن بوجبا ابتعد عن الملاعب لفترة طويلة، وتحديدًا منذ يوم 30 سبتمبر الماضي في التعادل أمام آرسنال بالدوري الإنجليزي، ليتعرض بعدها لإصابة قوية في الكاحل.
تشيلسي

صدام ناري بين توتنهام وتشيلسي في البريميرليج

تختتم اليوم الأحد مباريات الجولة رقم 18 من الدوري الإنجليزي، وذلك من خلال قمة مباريات الجولة، عندما يستقبل توتنهام هوتسبير نظيره تشيلسي على ملعب توتنهام هوتسبير، وذلك في تمام الساعة 6:30 مساء، ويحتل توتنهام المركز السابع برصيد 26 نقطة، بينما يتواجد تشيلسي في المركز الرابع برصيد 29 نقطة، وتواجه الفريقان في عصر البريميرليج في 54 مباراة سابقة، حقق خلالها تشيلسي الانتصار في 28 لقاء وخسر 7 مواجهات أخرى وتعادل في 19 مباراة،ـ وسجل لاعبو البلوز في تلك المباريات 98 هدفًا، واستقبلت شباكهم 54 هدفًا.
كارلو أنشيلوتي (2)

إيفرتون يعلن تعيين أنشيلوتي رسميًا مدربًا للفريق

أعلن نادي إيفرتون عن تعيين الإيطالي كارلو أنشيلوتي مدربًا رسميًا للفريق، ويعد الإيطالي من أنجح المدربين في تاريخ كرة القدم، حيث توج بـ20 لقبًا من بينهم لقب الدوري في 4 بلدان مختلفة إلى جانب الفوز بدوري أبطال أوروبا 3 مرات من قبل، وسيمتد عقد أنشيلوتي مع التوفيز لمدة 4 سنوات وذلك حتى موسم 2023- 2024، ومن المنتظر أن يحضر أنشيلوتي مباراة إيفرتون اليوم أمام آرسنال على ملعب جوديسون بارك، ضمن لقاءات الجولة رقم 18 من الدوري الإنجليزي، قبل أن يتولى المهمة رسميًا غدًا الأحد.
للإعلان على موقع التحرير: [email protected]
عن مؤسسة التحرير

سياسة

إرهاب

جريمة

رياضة

فنون

حياة

صحة

رأي
إنضم لفريق التحرير: [email protected]