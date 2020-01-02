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مصرع رئيس أركان الجيش التايواني و7 ضباط في تحطم طائرة

تحرير:وكالات ٠٢ يناير ٢٠٢٠ - ١٠:١٧ ص
تحطم طائرة_أرشيفية
تحطم طائرة_أرشيفية
? قتل رئيس أركان الجيش التايواني وسبعة ضباط كبار آخرين في حادث تحطم مروحية في منطقة جبلية، صباح اليوم الخميس، وفق ما أفادت وزارة الدفاع. ولقي رئيس الأركان الجنرال، شين يي-مينج، حتفه بعد تحطم المروحية وهي من طراز بلاك هوك يو-إتش-60 إم في منطقة جبلية قرب تايبيه، وفق المتحدث باسم وزارة الدفاع، شيه شون-وين، فيما تم إنقاذ خمسة أشخاص. وفي وقت سابق، أفادت وكالة الأنباء المركزية الرسمية، أن رئيس الأركان الجنرال نجا من الحادث، إلا أن وزارة الدفاع لم تؤكد ذلك في حينه.

وكان شين «62 عاما» وعدد من كبار المسؤولين العسكريين في مهمة روتينية لتفقد جنود في مقاطعة ييلان «شمال شرق» بمناسبة قرب حلول عيد السنة القمرية، بحسب ما ذكرته العربية.

يذكر أن شين بصفته رئيس الأركان، يشرف على الملف الدفاعي للجزيرة ضد الصين، التي تهدد باستخدام القوة العسكرية لضم ما تعتبره أرضاً تابعة لها.


سيول-اندونيسيا

مقتل 16 شخصًا بسبب الفيضانات في إندونيسيا

قالت وكالة إدارة الكوارث في إندونيسيا، اليوم الخميس، إن الفيضانات الشديدة التي وقعت في العاصمة جاكرتا مع احتفال السكان بالعام الجديد، أسفرت عن مقتل 16 شخصا على الأقل، وتشريد عشرات الآلاف، وأجبرت السلطات على إغلاق مطار، إذ قال أجوس ويبوو، المتحدث باسم الوكالة الوطنية للتخفيف من الكوارث، إن الأمطار الموسمية وارتفاع منسوب الأنهار، أديا الى إغراق 169 حيا في الاقل، وحدوث انهيارات أرضية في مقاطعتي بوجور وديبوك، الواقعتين على مشارف جاكرتا، بحسب سكاي نيوز.
تركيا (2)

«بسبب الركود».. إغلاق 5 محطات لتوليد الطاقة في تركيا

قال وزير البيئة التركي، مراد قوروم، اليوم الخميس، إن الحكومة قررت إغلاق خمس محطات لتوليد الطاقة الحرارية، بسبب عدم إكمال الاستثمارات البيئية الضرورية، إذ نقلت وكالة الأناضول للأنباء عن قوروم قوله في مؤتمر صحفي، إن محطات الطاقة الخمس كانت ضمن 13 محطة أمهلتها السلطات حتى 31 ديسمبر، لاستكمال الاستثمارات، لافته إلى أن الدولة قررت إغلاق محطتين في كوتاهيا، وثلاث محطات أخرى في كهرمان ماراس وسيفاس وزونجولداك، كما أغلقت السلطات جزئيا محطة في إقليم مانيسا بحسب سكاي نيوز.
ماكرون (1)

بعد خطاب «ماكرون».. المتظاهرون: «لم تقدم أي جديد»

دخل الإ ضراب ضد إصلاحات مثيرة للجدل لنظام التقاعد في فرنسا يومه الـ28، دون أن يلوح في الأفق احتمال التوصل إلى «تسوية سريعة» أمل الرئيس إيمانويل ماكرون بتحقيقها في خطابه لرأس السنة، إذ تؤكد النقابات المشاركة في الإضراب والمعترضة على الإصلاحات أن كلمة ماكرون الذي ألقاها مساء أمس الثلاثاء «لم تقدم أي جديد». ودعا ماكرون في كلمته من القصر الرئاسي إلى «التهدئة» بدلًا من «المواجهة»، لكن دون التراجع عن عزمه «إتمام» تطبيق إصلاحات التقاعد، لأنها بالنسبة له «مشروع عدالة وتطور اجتماعي»،وفقًا لما ذكرته العربية.
0001

مؤسسة أمريكية: مقتل 554 صحفيا خلال العقد الماضي

ذكرت مؤسسة "لجنة حماية الصحفيين" المستقلة الأمريكية، التي ترصد مقتل الصحفيين حول العالم منذ عام 1992، اليوم الثلاثاء، أن أكثر من 550 صحفيا قتلوا خلال العقد الماضي. وأوضحت المؤسسة، في تقرير نشرته على موقعها الإلكتروني، أنه بين 2010 و2019، تم تأكيد مقتل 554 صحفيا بدافع القتل العمد، في ارتفاع عن العقد الذي يسبقه بين 2000 و2009 الذي شهد مقتل 480 صحفيا فقط، لافتة إلى أن هذا الرقم يرتفع إلى 603 أشخاص عندما يتم ضم "العاملين في الإعلام" إلى قائمة القتلى في هذه الفترة.
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تحطم-طائرة (2)

مقتل وإصابة 65 شخصًا في تحطم طائرة ركاب كازاخستانية

أفادت السلطات المحلية في كازاخستان اليوم الجمعة، بأن 15 شخصا قتلوا وأصيب 50 آخرين، بينهم أطفال، جراء تحطم طائرة تابعة لشركة الطيران الكازاخية كان على متنها 100 شخص بعد إقلاعها من مطار ألماتي. وذكرت السلطات وفقا لقناة "روسيا اليوم" الإخبارية، أن الطائرة المنكوبة تابعة لشركة طيران (بيك أير) الكازاخية، وكانت متجهة من ألماتي إلى عاصمة كازاخستان نور سلطان، وعلى متنها 95 راكبا، و5 من أفراد الطاقم، مضيفة أن الطائرة المنكوبة سقطت عقب إقلاعها بفترة قليلة، إذ فقدت ارتفاعها خلال الإقلاع واصطدمت بسياج خرساني وبمبنى من طابقين، وبدأت عمليات الإنقاذ على الفور ولم يحدث حريق في مكان الحادث.
تحطم-طائرة (2)

تشيلي: لا ناجين من حادث تحطم طائرة عسكرية

أعلنت تشيلي أن عمليات البحث لم تؤد إلى العثور عن ناجين من طائرة شحن تحطمت خلال رحلتها إلى القارة القطبية الجنوبية وعلى متنها 38 شخصا. وقال إدواردو موسكايرا، الجنرال بسلاح الجو، في تصريح نقلته قناة "روسيا اليوم"، "إنه جمع أشلاء بشرية خلال عملية البحث، لكنه لم يعثر على أي ناجين"، موضحا أن الطائرة لم ترسل أي إشارات استغاثة، مرجحا هبوط الطائرة اضطراريا بعد نفاد الوقود. يذكر أن طائرة نقل عسكرية من طراز "سي 130 هيركليز" اختفت بعد فترة وجيزة من إقلاعها في وقت متأخر من مساء الاثنين الماضي من مدينة بونتا أريناس في تشيلي، باتجاه قاعدة في القارة القطبية الجنوبية.
المتحدث-العسكري

المتحدث العسكري: سقوط مقاتلة أثناء طلعة تدريبية.. ونجاة الطيار

قال العقيد أركان حرب تامر الرفاعي، المتحدث العسكري للقوات المسلحة، إنه في إطار النشاط التدريبي للقوات الجوية اليوم 5/ 12/ 2019، وأثناء قيام إحدى المقاتلات بتنفيذ طلعة تدريبية بإحدى مناطق التدريب حدث عطل مفاجئ بالطائرة، مما أسفر عن سقوطها، وتمكن الطيار من القفز بالمظلة، مشيرا إلى أنه جارى تحديد سبب العطل بواسطة لجنة فنية متخصصة.
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