مقتل 16 شخصًا بسبب الفيضانات في إندونيسيا

تحرير:وكالات ٠٢ يناير ٢٠٢٠ - ١٠:٢٨ ص

الفضيانات في إندونيسيا

قالت وكالة إدارة الكوارث في إندونيسيا، اليوم الخميس، إن الفيضانات الشديدة التي وقعت في العاصمة جاكرتا مع احتفال السكان بالعام الجديد، أسفرت عن مقتل 16 شخصا على الأقل، وتشريد عشرات الآلاف، وأجبرت السلطات على إغلاق مطار، إذ قال أجوس ويبوو، المتحدث باسم الوكالة الوطنية للتخفيف من الكوارث، إن الأمطار الموسمية وارتفاع منسوب الأنهار، أديا الى إغراق 169 حيا في الاقل، وحدوث انهيارات أرضية في مقاطعتي بوجور وديبوك، الواقعتين على مشارف جاكرتا، بحسب سكاي نيوز.

وأظهر الفيديو والصور التي نشرتها الوكالة، السيارات وهي تطفو في المياه الموحلة، في حين ساعد الجنود ورجال الإنقاذ في القوارب المطاطية الأطفال والشيوخ الذين أجبروا على التوجه الى أسطح المنازل التي غمرتها المياه.وذكر ويبوو أن أكثر من 31 ألف شخصًا توجهوا إلى ملاجئ مؤقتة بعد أن وصلت مياه الفيضان إلى ارتفاع