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مقتل 16 شخصًا بسبب الفيضانات في إندونيسيا

تحرير:وكالات ٠٢ يناير ٢٠٢٠ - ١٠:٢٨ ص
الفضيانات في إندونيسيا
الفضيانات في إندونيسيا
قالت وكالة إدارة الكوارث في إندونيسيا، اليوم الخميس، إن الفيضانات الشديدة التي وقعت في العاصمة جاكرتا مع احتفال السكان بالعام الجديد، أسفرت عن مقتل 16 شخصا على الأقل، وتشريد عشرات الآلاف، وأجبرت السلطات على إغلاق مطار، إذ قال أجوس ويبوو، المتحدث باسم الوكالة الوطنية للتخفيف من الكوارث، إن الأمطار الموسمية وارتفاع منسوب الأنهار، أديا الى إغراق 169 حيا في الاقل، وحدوث انهيارات أرضية في مقاطعتي بوجور وديبوك، الواقعتين على مشارف جاكرتا، بحسب سكاي نيوز.
وأظهر الفيديو والصور التي نشرتها الوكالة، السيارات وهي تطفو في المياه الموحلة، في حين ساعد الجنود ورجال الإنقاذ في القوارب المطاطية الأطفال والشيوخ الذين أجبروا على التوجه الى أسطح المنازل التي غمرتها المياه.وذكر ويبوو أن أكثر من 31 ألف شخصًا توجهوا إلى ملاجئ مؤقتة بعد أن وصلت مياه الفيضان إلى ارتفاع
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تحطم-طائرة (2)

مصرع رئيس أركان الجيش التايواني و7 ضباط في تحطم طائرة

? قتل رئيس أركان الجيش التايواني وسبعة ضباط كبار آخرين في حادث تحطم مروحية في منطقة جبلية، صباح اليوم الخميس، وفق ما أفادت وزارة الدفاع. ولقي رئيس الأركان الجنرال، شين يي-مينج، حتفه بعد تحطم المروحية وهي من طراز بلاك هوك يو-إتش-60 إم في منطقة جبلية قرب تايبيه، وفق المتحدث باسم وزارة الدفاع، شيه شون-وين، فيما تم إنقاذ خمسة أشخاص. وفي وقت سابق، أفادت وكالة الأنباء المركزية الرسمية، أن رئيس الأركان الجنرال نجا من الحادث، إلا أن وزارة الدفاع لم تؤكد ذلك في حينه.
تركيا (2)

«بسبب الركود».. إغلاق 5 محطات لتوليد الطاقة في تركيا

قال وزير البيئة التركي، مراد قوروم، اليوم الخميس، إن الحكومة قررت إغلاق خمس محطات لتوليد الطاقة الحرارية، بسبب عدم إكمال الاستثمارات البيئية الضرورية، إذ نقلت وكالة الأناضول للأنباء عن قوروم قوله في مؤتمر صحفي، إن محطات الطاقة الخمس كانت ضمن 13 محطة أمهلتها السلطات حتى 31 ديسمبر، لاستكمال الاستثمارات، لافته إلى أن الدولة قررت إغلاق محطتين في كوتاهيا، وثلاث محطات أخرى في كهرمان ماراس وسيفاس وزونجولداك، كما أغلقت السلطات جزئيا محطة في إقليم مانيسا بحسب سكاي نيوز.
ماكرون (1)

بعد خطاب «ماكرون».. المتظاهرون: «لم تقدم أي جديد»

دخل الإ ضراب ضد إصلاحات مثيرة للجدل لنظام التقاعد في فرنسا يومه الـ28، دون أن يلوح في الأفق احتمال التوصل إلى «تسوية سريعة» أمل الرئيس إيمانويل ماكرون بتحقيقها في خطابه لرأس السنة، إذ تؤكد النقابات المشاركة في الإضراب والمعترضة على الإصلاحات أن كلمة ماكرون الذي ألقاها مساء أمس الثلاثاء «لم تقدم أي جديد». ودعا ماكرون في كلمته من القصر الرئاسي إلى «التهدئة» بدلًا من «المواجهة»، لكن دون التراجع عن عزمه «إتمام» تطبيق إصلاحات التقاعد، لأنها بالنسبة له «مشروع عدالة وتطور اجتماعي»،وفقًا لما ذكرته العربية.
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مؤسسة أمريكية: مقتل 554 صحفيا خلال العقد الماضي

ذكرت مؤسسة "لجنة حماية الصحفيين" المستقلة الأمريكية، التي ترصد مقتل الصحفيين حول العالم منذ عام 1992، اليوم الثلاثاء، أن أكثر من 550 صحفيا قتلوا خلال العقد الماضي. وأوضحت المؤسسة، في تقرير نشرته على موقعها الإلكتروني، أنه بين 2010 و2019، تم تأكيد مقتل 554 صحفيا بدافع القتل العمد، في ارتفاع عن العقد الذي يسبقه بين 2000 و2009 الذي شهد مقتل 480 صحفيا فقط، لافتة إلى أن هذا الرقم يرتفع إلى 603 أشخاص عندما يتم ضم "العاملين في الإعلام" إلى قائمة القتلى في هذه الفترة.
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صورة-لتنظيم-داعش

ارتفاع عدد قتلى تنظيم داعش بمدينة الموصل لـ21 قتيلًا

ارتفعت أعداد قتلى عناصر تنظيم داعش الإرهابي إلى 21 قتيلا خلال تصدي القوات الأمنية لهجوم شنه التنظيم بقضاء الحضر جنوب مدينة الموصل شمالي العراق، إذ قال آمر اللواء 44 في الحشد الشعبي حميد الياسري - وفقا لقناة «السومرية الإخبارية»، اليوم الأحد: «إن تنظيم داعش الإرهابي شن، مساء أمس، هجوما واسعا وكبيرا في منطقة المخازن شمالي قضاء الحضر بمحافظة نينوى»، مضيفا: «أن قوات الحشد الشعبي بالتعاون مع قيادة عمليات نينوى وطيران الجيش العراقي تمكنت من التصدي للهجوم الإرهابي الكبير، وقتل 21 داعشيا من المهاجمين».
تفجير-فى-سوريا

بـ«عبوة ناسفة».. اغتيال رئيس لجنة المصالحة في سوريا

أعلن المرصد السوري اغتيال رئيس لجنة المصالحة في مجلس الشعب السوري ?عمر أوسي، في بلدة (كناكر) بغوطة دمشق الغربية، وذلك من خلال استهدافه بعبوة ناسفة زرعها مجهولون في سيارته، ما أدى لمقتله على الفور، إذ ذكر المرصد، اليوم الأحد، «أنه في 26 ديسمبر الجاري رصد المرصد عملية اغتيال شهدتها مدينة (معضمية الشام) بريف دمشق الغربي، حيث أقدم مسلحون مجهولون على اغتيال أحد عناصر الفرقة الرابعة في المدينة، وذلك عبر إطلاق النار عليه أثناء سلوكه أحد الطرق الفرعية في المدينة ليلا ما أدى لمقتله على الفور».
ضحايا-تفجير-اليمن (1)

قتلى وجرحى بانفجار استهدف عرضًا عسكريًا في اليمن

أفادت مصادر عسكرية يمنية اليوم الأحد، بمقتل 7 أشخاص جراء انفجار استهدف حفل تخرج دفعة عسكرية في مدينة الضالع جنوبي اليمن. ومن جانبه، قال المسؤول الإعلامي لجبهة الضالع ماجد الشعيبي، في تصريحات أوردتها قناة "العربية الحدث"، إن تفجيرا وقع بالقرب من منصة للضيوف أثناء حفل تخرج دفعة عسكرية في مدينة الضالع الجنوبية أسفر عن سقوط قتلي وجرحى.
حادث- تصادم- في- المكسيك

«بينهم أطفال».. مقتل 14 شخصًا في حادث تصادم بالمكسيك

أعلنت السلطات المكسيكية مقتل 14 شخصا، من بينهم خمسة أطفال، اليوم الأربعاء، إثر اصطدام حافلة صغيرة تقل عائلة إلى أحد شواطئ العطلات بشاحنة واشتعال النيران بها، إذ أوضحت شبكة "فرانس 24" الإخبارية في نشرتها باللغة الإنجليزية اليوم، أن العديد من الضحايا حوصروا داخل الحافلة الصغيرة المحترقة في الحادث الذي وقع على الطريق السريع الممتد من ولاية جواناخواتو إلى منتجع بويرتو فالارتا على المحيط الهادئ في ولاية خاليسكو، مشيرة إلى أنه أصيب 12 شخصاً آخرين في الحادث، بينما يعاني اثنان منهم من جروح خطيرة وتم نقلهما جوا إلى المستشفى.
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