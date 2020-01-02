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بسبب الفساد.. نتنياهو يستقيل رسميًا من مناصبه الوزارية

تحرير:وكالات ٠٢ يناير ٢٠٢٠ - ١٠:٥٢ ص
نتنياهو
نتنياهو
قدم رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو، استقالته مساء أمس الأربعاء، من مناصبه الوزارية كافة على أن يبدأ سريان الاستقالة من يوم الأحد المقبل. وقدم نتنياهو استقالته من 3 وزارات كانت تبقت معه بعد استقالته سابقا من وزارة الصحة والتعليم، وهي وزارات الزراعة والشتات والرفاه، ومن المتوقع أن يعلن عن هوية الوزراء الجدد في وزارات الزراعة والشتات والرفاه. وعيين نفتالي بينيت، في نوفمبر الماضي، وزيرا للدفاع بدلا من نتنياهو، ويوم الأحد الماضي تم تعيين عضو الكنيست جاكوب ليتزمان نائبا لوزير الصحة.
وطلب وزير الداخلية أرييه درعي زعيم حركة «شاس» اليمينية المتطرفة، من نتنياهو، تعيين وزراء إضافيين من حزبه، وطلب حقيبتي الزراعة، والرفاه، بحسب ما ذكرته إرم نيوز اليوم الخميس.وطلب نتنياهو، أمس الأربعاء من البرلمان، منحه الحصانة، وذلك بعد أسابيع من توجيه الاتهام له في قضايا فساد.وقال المتحدث باسم نتنياهو،
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الجيش- الوطني -الليبي (2)

الجيش الليبي: مقتل 20 عنصرا من ميليشيات الوفاق بطرابلس

أعلن الجيش الوطني الليبي، اليوم الخميس، تراجع ميليشيات الوفاق بشكل واضح وأكثر من 20 قتيلا في صفوفهم بمحور صلاح الدين في طرابلس، وأكدت مصادر، أن الجيش الوطني الليبي أحرز تقدما، باتجاه منطقة أبو سليم جنوب طرابلس أمس الأربعاء، مضيفه أن طائرات سلاح الجو الليبي قصفت، مواقع تابعة للوفاق بطريق المطار جنوب طرابلس، إذ أوضح مقطع فيديو وصل للمصادر، والتقط من داخل إحدى طائرات سلاح الجو الليبي قصفها مواقع تابعة لميليشيا الوفاق بطريق المطار جنوب العاصمة طرابلس.
الجزائر

بعد إرسال 4 طائرات.. الجزائر: مبادرات حوار بين الأطراف الليبية

قال وزير الخارجية الجزائري صبري بوقادوم، اليوم الخميس، إن بلاده ستقوم بمبادرات حوار بين الأطراف الليبية، على أن تتم مبادرات الحوار تلك داخل الجزائر، إذ تأتي تصريحات الوزير الجزائري في وقت أرسلت بلاده، على متن أربع طائرات، نحو 100 طن من المساعدات الإنسانية، إلى مناطق حدودية في ليبيا. ونفت وسائل إعلام جزائرية ما نشرته وزارة الدفاع التركية، الأحد الماضي، من إرسال فرقاطة تركية إلى أحد الموانئ الجزائرية بذريعة تقديم الدعم المرتبط بعمليات حلف الناتو البحرية، وفقًا لسكاي نيوز.
التظاهر -في -لبنان (6)

مع بداية العام.. المتظاهرون اللبنانيون يصعدون تحركاتهم

مع بداية العام الجديد 2020، يستعد المحتجون في لبنان لتصعيد تحركاتهم في الشارع، للتأكيد على مطالبهم، وفي مقدمتها تشكيل حكومة مستقلة عن أحزاب السلطة، إذ يأتي هذا التصعيد في وقت عاد الحديث عن إمكانية الإعلان عن التشكيلة الحكومية الجديدة نهاية الأسبوع، بعد الوعود التي أطلقها الرئيس المكلف ورئيس الجمهورية بولادة الحكومة قبل نهاية العام. وأقدم المحتجون أمس على قطع عدد من الطرقات الرئيسية في البقاع شرقي البلاد، هذا إلى جانب بعض الطرقات في بيروت. ورغم الطقس الماطر، تحرّك المحتجون صباح الخميس، لإقفال مداخل المرفأ في بيروت وطرابلس شمالا، بحسب سكاي نيوز.
احتجاجات العراق

متظاهرون عراقيون يحرقون «نقابة الأطباء» جنوب العراق

أشعل متظاهرون عراقيون، مساء اليوم الأربعاء، النيران في نقابة الأطباء والصيادلة في محافظة ذي قار، جنوب العراق، وفق ما أفادت وكالة الأنباء العراقية. وشهدت ساحات ذي قار في وقت سابق مسيرات حاشدة، رفع خلالها المشاركون هتافات تؤكد عزم رجال المحافظة على الدفاع عنها وعن حقوقها. وكانت المحافظة الجنوبية شهدت خلال الأيام الماضية، مجزرة عنيفة راح ضحيتها عشرات المتظاهرين، كما شهدت حرق مقار حزبية ومبنى المحافظة. وأعلن مجلس القضاء الأعلى في العراق، بعد أيام من المجزرة تشكيل هيئة تحقيق في الأحداث التي شهدتها مدينة الناصرية مركز محافظة ذي قار، وفقًا للعربية.
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نتنياهو

فلسطين: نتنياهو يسعى للبقاء في الحكم والهروب من تهم الفساد

قالت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية، إن رئيس الوزراء الإسرائيلي المنتهية ولايته بنيامين نتنياهو يسعى بشتى السبل والحيل والخدع للبقاء في سدة الحكم بدولة الاحتلال، والهروب من تهم الفساد التي تلاحقه، عبر إعلان المزيد من المواقف اليمينية المتطرفة المعادية للسلام والداعية إلى تكريس الاحتلال وتعميق الاستيطان وتسريع عمليات الضم التدريجي لأجزاء واسعة من الضفة الغربية المحتلة، كمدخل أساسي نحو تحشيد اليمين الإسرائيلي من حوله تحت راية المواقف التي يطلقها.
قوات-الاحتلال-في فلسطين

إصابة فلسطيني برصاص الاحتلال الإسرائيلي شمال قطاع غزة

أصيب مواطن فلسطيني اليوم الأحد برصاص الاحتلال الإسرائيلي المطاطي شرق بيت حانون شمال قطاع غزة. وأفادت مصادر طبية فلسطينية بإصابة مواطن برصاصتين مطاطيتين واحدة في اليد والثانية في الصدر جراء إطلاق قوات الاحتلال النار عليه شرق بيت حانون..مشيرة إلى أن قوات الاحتلال الإسرائيلي تتعمد إطلاق النار باستمرار على المواطنين الذين يقتربون من الحدود شمال وشرق القطاع. وتتعمد قوات الاحتلال الإسرائيلي إطلاق النار باستمرار على المواطنين الذين يقتربون من الحدود شمال وشرق القطاع، وتواصل خروقاتها اليومية في المناطق الحدودية لقطاع غزة في خرق واضح لتفاهمات التهدئة التي وقعت بين الفصائل الفلسطينية وإسرائيل في صيف عام 2014.
الاحتلال- الإسرائيلي- يهدم- منزلا- بالضفة- الغربية‎

617 مبنى و898 مشردا.. جرائم الهدم الإسرائيلية في فلسطين خلال 2019

قال مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشئون الإنسانية في الأرض الفلسطينية المحتلة "أوتشا"، إن سلطات الاحتلال الإسرائيلي، هدمت 617 مبنى في الضفة الغربية المحتلة، خلال العام 2019، موضحا في تقرير، بعنوان "حماية المدنيين" -يوثق الفترة ما بين 10-23 ديسمبر 2019-، أن عمليات الهدم أدت إلى تهجير 898 مواطنا، ولفت إلى أن سلطات الاحتلال هدمت 29 مبنى أو أجبرت أصحابها على هدمها في المنطقة المسماة (ج) بالضفة الغربية الخاضعة أمنيا وإداريا للاحتلال وفق اتفاقية أوسلو، ومدينة القدس المحتلة خلال الأسبوعين الماضيين، بحجة افتقارها إلى رخص البناء، ما أدى إلى تهجير 45 مواطنا وإلحاق الأضرار بأكثر من 100 آخرين.
بيني-جانتس-ونتنياهو

إسرائيل مشلولة سياسيا.. حل الكنيست استعدادا لانتخابات ثالثة

وافقت لجنة "الكنيست" البرلمانية الإسرائيلية، صباح اليوم الأربعاء، على بدء إجراءات سن قانون حل الكنيست الحالية، استعدادا لانتخابات مبكرة، عقب فشل الأحزاب الإسرائيلية في تشكيل حكومة، وقالت وسائل إعلام إسرائيلية إنه وبعد أن مر مقترح القانون في اللجنة، فإنه سيحال إلى الهيئة العامة للكنيست للتصويت عليه في ثلاث قراءات ليصبح نافذا، والإعداد لإجراء الانتخابات يوم الثاني من مارس 2020.
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