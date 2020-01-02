بسبب الفساد.. نتنياهو يستقيل رسميًا من مناصبه الوزارية

تحرير:وكالات ٠٢ يناير ٢٠٢٠ - ١٠:٥٢ ص

نتنياهو

قدم رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو، استقالته مساء أمس الأربعاء، من مناصبه الوزارية كافة على أن يبدأ سريان الاستقالة من يوم الأحد المقبل. وقدم نتنياهو استقالته من 3 وزارات كانت تبقت معه بعد استقالته سابقا من وزارة الصحة والتعليم، وهي وزارات الزراعة والشتات والرفاه، ومن المتوقع أن يعلن عن هوية الوزراء الجدد في وزارات الزراعة والشتات والرفاه. وعيين نفتالي بينيت، في نوفمبر الماضي، وزيرا للدفاع بدلا من نتنياهو، ويوم الأحد الماضي تم تعيين عضو الكنيست جاكوب ليتزمان نائبا لوزير الصحة.

وطلب وزير الداخلية أرييه درعي زعيم حركة «شاس» اليمينية المتطرفة، من نتنياهو، تعيين وزراء إضافيين من حزبه، وطلب حقيبتي الزراعة، والرفاه، بحسب ما ذكرته إرم نيوز اليوم الخميس.وطلب نتنياهو، أمس الأربعاء من البرلمان، منحه الحصانة، وذلك بعد أسابيع من توجيه الاتهام له في قضايا فساد.وقال المتحدث باسم نتنياهو،