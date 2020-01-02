15 مصابا إثر سقوط ميكروباص بترعة في قنا

٠٢ يناير ٢٠٢٠ - ١٢:٠٨ م

أرشيفية

أصيب 15 شخصا في انقلاب سيارة ميكروباص وسقوطها بترعة "ألشيخ عيسى" بمركز دشنا في محافظة قنا، اليوم الخميس، وانتقلت قوات الإنقاذ النهري إلى مكان الحادث، وانتشلت الركاب قب مصرعهم غرقا، وجرى نقلهم بواسطة سيارات الإسعاف إلى أقرب مستشفى لتقديم الرعاية الطبية اللازمة لهم، ودفعت إدارتا الحماية المدنية والمرور بمديرية أمن قنا بالمعدات اللازمة؛ لانتشال السيارة، وإجراء مسح بمكان الحادث؛ للتحقق من استخراج أي راكب عالق، وشكل ضباط البحث الجنائي فريق بحث للوقوف على أسباب الحادث.

وشهدت محافظة قنا أيضًا انهيار منزل بالطوب اللبن مكون من طابقين، مما أثر على منزلين مجاورين، وتسبب فى إنهيار جزئي بهما، وعلى الفور انتقلت قوات الحملة المدنية، والأجهزة الأمنية لموقع الانهيار بقرية نجع عايد بدائرة مركز نجع حمادي، وتبين من المعاينة الأولية انهيار منزل قديم، وتحرر محضر بالواقعة فيما أخطرت

وشهدت محافظة قنا أيضًا انهيار منزل بالطوب اللبن مكون من طابقين، مما أثر على منزلين مجاورين، وتسبب فى إنهيار جزئي بهما، وعلى الفور انتقلت قوات الحملة المدنية، والأجهزة الأمنية لموقع الانهيار بقرية نجع عايد بدائرة مركز نجع حمادي، وتبين من المعاينة الأولية انهيار منزل قديم، وتحرر محضر بالواقعة فيما أخطرت النيابة العامة لتولى التحقيقات.



اللواء شريف عبد الحميد، مساعد وزير الداخلية، مدير أمن قنا، وجه بسرعة إخطار لجنة هندسية من المحافظة، لفحص حالة العقارات المجاورة وبيان مدى تأثير الانهيار عليها، للتحقق من عدم وجو توابع للانهيار، وضمان سلامة سكان المنازل المجاورة دون وقوع خسائر في الأرواح.



