شريف إكرامي: التتويج بإفريقيا هدف أساسي هذا الموسم

تحرير:محمد جمال ٠٢ يناير ٢٠٢٠ - ١٢:١٨ م

شريف إكرامي

كشف شريف إكرامي حارس مرمى فريق النادي الأهلي، أن المارد الأحمر وضع المنافسة على لقب دوري أبطال أفريقيا هذا الموسم هدف أساسي بعد الفشل في تحقيق اللقب خلال السنوات الماضية. قال إكرامي في تصريحات عبر شاشة "إم بي سي مصر" :"بعد الوصول للنهائي مرتين وإخفاق كبير في الموسم الماضي أعتقد إن لم ننافس على اللقب هذا الموسم يبقى بنهرج ". وتابع إكرامي خلال تصريحاته :"صحيح أن لقب الدوري هدف أساسي أيضًا للفريق كل موسم، إلا أننا نريد التتويج باللقب الأفريقي بعد غياب دام ما يقرب من ست سنوات".

وأكمل :"التتويج باللقب القاري هدفًا أساسيًا للاعبين والجماهير أيضًا، نتمنى الاحتفال باللقب في شهر مايو المقبل". الأهلي لم يتوج بلقب الأفريقي منذ نسخة 2013 عندما توّج على حساب أورلاندو بطل جنوب أفريقيا، حيث وصل بعدها مرتين إلى المباراة النهائية خلال نسختي 2017، 2018 قبل الخسارة من الوداد البيضاوي المغربي

وأكمل :"التتويج باللقب القاري هدفًا أساسيًا للاعبين والجماهير أيضًا، نتمنى الاحتفال باللقب في شهر مايو المقبل".



الأهلي لم يتوج بلقب الأفريقي منذ نسخة 2013 عندما توّج على حساب أورلاندو بطل جنوب أفريقيا، حيث وصل بعدها مرتين إلى المباراة النهائية خلال نسختي 2017، 2018 قبل الخسارة من الوداد البيضاوي المغربي والترجي التونسي في المباراتين.



ويلعب الأهلي هذه النسخة من البطولة القارية حيث يتواجد الفريق الأحمر في المجموعة الثانية مع أندية النجم الساحلي التونسي والهلال السوداني وبلاتينيوم الزيمبابوي.



ويتقاسم الأهلي صدارة المجموعة مع منافسيه النجم الساحلي والهلال برصيد ست نقاط، في المقابل يتذيل بلاتينيوم الترتيب بدون أي نقاط .