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توقعات بوصول سعر الدولار إلى 15 جنيه خلال عام 2020

تراجعت أسعار العملة الخضراء أمام الجنيه بشكل ملحوظ على مدار العام الماضي 2019، فيما توقع عدد من خبراء الاقتصاد والمحللين استمرار تراجع سعر الدولار ليصل إلى 15 جنيه
تحرير:رنا عبد الصادق ٠٢ يناير ٢٠٢٠ - ١٢:٤٤ م
الدولار
الدولار
شهدت أسعار الدولار الأمريكي تراجعا ملحوظا أمام الجنيه المصري على مدار الأشهر الماضية، وفقدت العملة الخضراء أكثر من 11% من قيمتها أمام العملة المحلية، لتنخفض بمقدار 187 قرش لتصل حاليا إلى مستوى 16.08 جنيه، في مقابل نحو 17.95 جنيه مع بداية عام 2019. وبحسب وكالة بلومبرج الأمريكية، فقد أصبح الجنيه المصري ثاني أفضل العملات أداءا على مستوى العالم خلال العام الجاري 2019، ليتحول خلال الـ4 سنوات الماضية من أسوأ العملات أداءا على مستوى الشرق الأوسط خلال عام 2015، إلى الأفضل حاليا.
التدفقات النقدية تدعم انخفاض الدولار لأقل من 15 جنيهارتفع حجم التدفقات النقدية بالعملة الأجنبية إلى مصر لتتخطى حاجز الـ200 مليار دولار خلال السنوات الماضية، مع تزايد ثقة المستثمرين الأجانب في السوق المصري، بحسب تصريحات طارق عامر محافظ البنك المركزي المصري.وتوقع الدكتور وائل النحاس الخبير الاقتصادي،
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اسعار-الذهب-دهب (5)

ارتفاع طفيف في أسعار الذهب وعيار 21 يسجل 679 جنيه

شهدت أسعار الذهب ارتفاعا طفيفا خلال التعاملات المسائية اليوم، الخميس، في السوق المحلي، ليرتفع سعر الجرام بحوالي جنيها واحدا، وذلك نتيجة صعود سعر المعدن الأصفر عالميا، وسجل سعر الأوقية نحو 1525 دولار، ويعمل فى مصر نحو 5 شركات للتنقيب عن الذهب، المنتج منها فعليا في الوقت الحالي هو «منجم السكري»، وأعلنت شركة شلاتين للثروة المعدنية مؤخرًا عن بدء الإنتاج التجريبي من 3 مناجم، ودخول 13 منجمًا للإنتاج التجريبي خلال عام 2017. وارتفعت صادرات مصر من قطاع الحلى والأحجار الكريمة بنسبة بلغت 12.8% خلال الفترة من يناير إلى أكتوبر 2019 لتسجل 1.6 مليار دولار.
وزير-الماليه

وزير المالية يوجه بسرعة بيع البضائع المكدسة بالموانئ

وجه الدكتور محمد معيط وزير المالية، بسرعة اتخاذ الإجراءات اللازمة لبيع البضائع التى مضى على بقائها بالساحات الجمركية 4 أشهر، من خلال المزادات العلنية التى تعقدها الهيئة العامة للخدمات الحكومية، أو البيع المباشر بالنسبة للأصناف القابلة للتلف أو النقصان طبقًا لما أجازه قانون الجمارك ولائحته التنفيذية؛ وذلك تنفيذًا للتكليفات الرئاسية، وتكليفات مجلس الوزراء بالتصرف فى حاويات وبضائع «المهمل» المكدسة بالموانئ. وأوضحت وزارة المالية اليوم، الخميس، أنه بالنسبة للبضائع الممنوع استيرادها، وتركها أصحابها بالموانئ، فيتم منح أصحابها مهلة لمدة شهر.
اللواء-راضي-عبد المعطي-رئيس-جهاز حماية-المستهلك

حماية المستهلك: إحالة الشركات المخالفة لقرار إعلان أسعار السلع للنيابة

أصدر رئيس جهاز حماية المستهلك، قراراً يلزم كافة الشركات ومقدمي الخدمات بضرورة الالتزام بالضوابط المنصوص عليها بقانون حماية المستهلك رقم 181 لسنه 2018. وقال راضي عبد المعطي رئيس الجهاز في بيان له، إن القرار يشمل تقديم السلع والخدمات للمواطنين بجودة عالية، ومنحهم فاتورة واضحة شاملة (الضريبة)، مدون بها كافة بيانات المحل الأساسية، ومواصفات السلعة باللغة العربية والامتناع عن أي ممارسات سلبيه تضر المستهلك. وأوضح، أن القرار يأتي في إطار استراتيجية الدولة لضبط الأسواق، واتخاذ كافة الإجراءات الكفيلة بحماية المستهلك.
محمد-عمران-رئيس-هيئة-الرقابة-المالية

مصر تشهد أول إصدار من السندات الخضراء خلال 2020

كشف الدكتور محمد عمران رئيس هيئة الرقابة المالية، عن دعوة الهيئة لعقد اجتماع استشاري لمجموعة من الخبراء في مجالات الاستدامة ومسئولين من وزارة البيئة وممثلي المنظمات الدولية والإقليمية المعنية بشئون البيئة، لبحث رؤية الهيئة في وضع تصنيف للمشروعات الخضراء، تمهيداً لوضع دليل لإصدار السندات الخضراء في مصر، يضع أمام المستثمرين كافة التفاصيل المتعلقة بخطوات إصدار السندات الخضراء والتعريفات المتعلقة بها. وقال عمران، إن مقترح الهيئة لإنشاء تصنيف للمشروعات الخضراء يبني أساس مشترك بين الدولة والمستثمر في الفرص الاستثمارية في نطاق الاقتصاد الأخضر.
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الدولار (1)

سعر الدولار اليوم الخميس 2 يناير 2020 في البنوك

استقرت أسعار صرف الدولار الأمريكي أمام الجنيه المصرى، خلال التعاملات الصباحية اليوم، الأربعاء، حيث بلغ متوسط سعر الشراء فى البنوك نحو 15.99 جنيه، ونحو 16.09 جنيه للبيع، وفقا لبيانات البنك المركزي. وبلغ أعلى سعر للدولار في كل من البنك الأهلي الكويتي، وبنك البركة ليسجل نحو 16.10 جنيه للبيع، و16 جنيه للشراء، بينما بلغ أقل سعر للدولار في بنك سئيب ليسجل نحو 16.09 جنيه للبيع، و15 جنيه للشراء، وسجل سعر الدولار في كل من البنك الأهلي المصري، وبنك مصر ليسجل نحو 16.09 جنيه للبيع، و15.99 جنيه للشراء.
الريال-والدولار

سعر الدولار اليوم الأربعاء 1 يناير 2020 في البنوك

استقرت أسعار صرف الدولار الأمريكي أمام الجنيه المصرى، خلال التعاملات الصباحية اليوم، الأربعاء، حيث بلغ متوسط سعر الشراء فى البنوك نحو 15.99 جنيه، ونحو 16.09 جنيه للبيع، وفقا لبيانات البنك المركزي. وبلغ أقل سعر للدولار في بنك سئيب ليسجل نحو 16.09 جنيه للبيع، و15 جنيه للشراء، بينما بلغ أعلى سعر للدولار في كل من البنك الأهلي الكويتي، وبنك البركة ليسجل نحو 16.10 جنيه للبيع، و16 جنيه للشراء، وسجل سعر الدولار في كل من البنك الأهلي المصري، وبنك مصر ليسجل نحو 16.09 جنيه للبيع، و15.99 جنيه للشراء.
دولارات

سعر الدولار اليوم الأحد 29 ديسمبر 2019 في البنوك

استقرت أسعار صرف الدولار الأمريكي أمام الجنيه المصرى، خلال التعاملات الصباحية اليوم، الأحد، حيث بلغ متوسط سعر الشراء فى البنوك نحو 15.99 جنيه، ونحو 16.09 جنيه للبيع، وفقا لبيانات البنك المركزي. وبلغ أعلى سعر للدولار في كل من البنك الأهلي الكويتي، وبنك كريدي إجريكول، وبنك التنمية الصناعية، وبنك الاستثمار العربي، وبنك المشرق ليسجل نحو 16.10 جنيه للبيع، و16 جنيه للشراء، بينما بلغ أقل سعر للدولار في بنك قناة السويس ليسجل نحو 16.08 جنيه للبيع، و15.98 جنيه للشراء.
الدولار (3)

سعر الدولار اليوم السبت 28 ديسمبر 2019 في البنوك

استقرت أسعار صرف الدولار الأمريكي أمام الجنيه المصرى، خلال التعاملات الصباحية اليوم، السبت، حيث بلغ متوسط سعر الشراء فى البنوك نحو 15.99 جنيه، ونحو 16.09 جنيه للبيع، وفقا لبيانات البنك المركزي. وبلغ أقل سعر للدولار في بنك قناة السويس ليسجل نحو 16.08 جنيه للبيع، و15.98 جنيه للشراء، بينما بلغ اعلى سعر للدولار في كل من البنك الأهلي الكويتي، وبنك كريدي إجريكول، وبنك التنمية الصناعية، وبنك الاستثمار العربي، وبنك عودة ليسجل نحو 16.10 جنيه للبيع، و16 جنيه للشراء.
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