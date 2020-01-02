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وفاة الإعلامية اللبنانية نجوى قاسم بأزمة قلبية

تحرير:التحرير ٠٢ يناير ٢٠٢٠ - ١٢:٥٥ م
الإعلامية نجوى قاسم
الإعلامية نجوى قاسم
توفيت صباح اليوم الخميس، الإعلامية نجوى قاسم، مذيعة قناة الحدث والعربية، إذ كتب مالك الروقي عبر حسابه على تويتر: «وفاة الزميلة نجوى قاسم مذيعة قناة العربية.. كل التعازى للزملاء ولعائلتها»، بينما لم تقدم القناة أي بيانات رسمية لتأكيد أو نفى الأمر. وولدت قاسم في 7 يوليو عام 1967، ببلدة جون، وعملت مذيعة ومقدمة برامج سياسية لبنانية في قناة العربية الفضائية، كما أنها كانت تقدم البرنامج اليومي والمعروف باسم «حدث اليوم» على قناتي العربية و‌العربية الحدث.
غطت الإعلامية نجوى قاسم أخبار الحروب في أفغانستان والعراق ولبنان، وعملت 11 عامًا في تلفزيون المستقبل قبل أن تنتقل إلى قناة العربية عام 2004 رغبةً منها في قناة أكثر تخصصًا في الأخبار السياسية.حصلت نجوى قاسم في عام 2006 على جائزة أفضل مذيعة في المهرجان العربي الرابع للإعلام في بيروت، سميت على موقع قناة
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أروى جودة: أتمنى تقديم شخصية «نفرتيتي»

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وفاة المخرج سمير سيف عن عمر يناهز 72 عامًا

توفى اليوم الإثنين، المخرج الكبير سمير سيف، عن عمر يُناهز 72 عامًا، إثر أزمة قلبية مفاجئة بمستشفى السلام بالمهندسين. ولد سمير سيف عام 1947 وأخرج العديد من الافلام والأعمال الدرامية وعمل مع كبار النجوم أبرزهم الفنان عادل إمام وأخرج له "شمس الزناتى والمولد والنمر والأنثى والهلفوت واحترس من الخط والغول والمشبوه، وقدم مع الراحل نور الشريف "دائرة الانتقام وآخر الرجال المحترمين وغريب في بيتي" بينما أخرج مسلسل "البشاير" للفنان محمود عبد العزيز والذي لاقى نجاحا كبيرا عند عرضه عام 1986 وعدة أفلام منها سوق المتعة، وظهر "سيف" في فيلم كلام في الحب.
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