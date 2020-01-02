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بعد إرسال 4 طائرات.. الجزائر: مبادرات حوار بين الأطراف الليبية

تحرير:وكالات ٠٢ يناير ٢٠٢٠ - ٠٢:١٢ م
الجزائر|_أرشيفية
الجزائر|_أرشيفية
قال وزير الخارجية الجزائري صبري بوقادوم، اليوم الخميس، إن بلاده ستقوم بمبادرات حوار بين الأطراف الليبية، على أن تتم مبادرات الحوار تلك داخل الجزائر، إذ تأتي تصريحات الوزير الجزائري في وقت أرسلت بلاده، على متن أربع طائرات، نحو 100 طن من المساعدات الإنسانية، إلى مناطق حدودية في ليبيا. ونفت وسائل إعلام جزائرية ما نشرته وزارة الدفاع التركية، الأحد الماضي، من إرسال فرقاطة تركية إلى أحد الموانئ الجزائرية بذريعة تقديم الدعم المرتبط بعمليات حلف الناتو البحرية، وفقًا لسكاي نيوز.
ويحاول الرئيس التركي رجب طيب أردوغان بكل السبل توريط دول عربية، لا سيما من شمال أفريقيا، في التدخل عسكريا في ليبيا، إلا أن هذه المحاولات باءت بالفشل.ويأتي هذا التطور بعد أيام من زيارة أردوغان المفاجئة إلى تونس، الجارة الغربية لليبيا، والتي حظيت باستنكار شعبي واسع ورفض سياسي للدخول في أي حلف بشأن الأزمة
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الجيش- الوطني -الليبي (2)

الجيش الليبي: مقتل 20 عنصرا من ميليشيات الوفاق بطرابلس

أعلن الجيش الوطني الليبي، اليوم الخميس، تراجع ميليشيات الوفاق بشكل واضح وأكثر من 20 قتيلا في صفوفهم بمحور صلاح الدين في طرابلس، وأكدت مصادر، أن الجيش الوطني الليبي أحرز تقدما، باتجاه منطقة أبو سليم جنوب طرابلس أمس الأربعاء، مضيفه أن طائرات سلاح الجو الليبي قصفت، مواقع تابعة للوفاق بطريق المطار جنوب طرابلس، إذ أوضح مقطع فيديو وصل للمصادر، والتقط من داخل إحدى طائرات سلاح الجو الليبي قصفها مواقع تابعة لميليشيا الوفاق بطريق المطار جنوب العاصمة طرابلس.
نتنياهو

بسبب الفساد.. نتنياهو يستقيل رسميًا من مناصبه الوزارية

قدم رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو، استقالته مساء أمس الأربعاء، من مناصبه الوزارية كافة على أن يبدأ سريان الاستقالة من يوم الأحد المقبل. وقدم نتنياهو استقالته من 3 وزارات كانت تبقت معه بعد استقالته سابقا من وزارة الصحة والتعليم، وهي وزارات الزراعة والشتات والرفاه، ومن المتوقع أن يعلن عن هوية الوزراء الجدد في وزارات الزراعة والشتات والرفاه. وعيين نفتالي بينيت، في نوفمبر الماضي، وزيرا للدفاع بدلا من نتنياهو، ويوم الأحد الماضي تم تعيين عضو الكنيست جاكوب ليتزمان نائبا لوزير الصحة.
التظاهر -في -لبنان (6)

مع بداية العام.. المتظاهرون اللبنانيون يصعدون تحركاتهم

مع بداية العام الجديد 2020، يستعد المحتجون في لبنان لتصعيد تحركاتهم في الشارع، للتأكيد على مطالبهم، وفي مقدمتها تشكيل حكومة مستقلة عن أحزاب السلطة، إذ يأتي هذا التصعيد في وقت عاد الحديث عن إمكانية الإعلان عن التشكيلة الحكومية الجديدة نهاية الأسبوع، بعد الوعود التي أطلقها الرئيس المكلف ورئيس الجمهورية بولادة الحكومة قبل نهاية العام. وأقدم المحتجون أمس على قطع عدد من الطرقات الرئيسية في البقاع شرقي البلاد، هذا إلى جانب بعض الطرقات في بيروت. ورغم الطقس الماطر، تحرّك المحتجون صباح الخميس، لإقفال مداخل المرفأ في بيروت وطرابلس شمالا، بحسب سكاي نيوز.
احتجاجات العراق

متظاهرون عراقيون يحرقون «نقابة الأطباء» جنوب العراق

أشعل متظاهرون عراقيون، مساء اليوم الأربعاء، النيران في نقابة الأطباء والصيادلة في محافظة ذي قار، جنوب العراق، وفق ما أفادت وكالة الأنباء العراقية. وشهدت ساحات ذي قار في وقت سابق مسيرات حاشدة، رفع خلالها المشاركون هتافات تؤكد عزم رجال المحافظة على الدفاع عنها وعن حقوقها. وكانت المحافظة الجنوبية شهدت خلال الأيام الماضية، مجزرة عنيفة راح ضحيتها عشرات المتظاهرين، كما شهدت حرق مقار حزبية ومبنى المحافظة. وأعلن مجلس القضاء الأعلى في العراق، بعد أيام من المجزرة تشكيل هيئة تحقيق في الأحداث التي شهدتها مدينة الناصرية مركز محافظة ذي قار، وفقًا للعربية.
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عبد المجيد تبون رئيس الجزائر

لحماية الحدود مع ليبيا.. «الأعلى للأمن» بالجزائر يتخذ إجراءات عاجلة

قرر المجلس الأعلى للأمن في الجزائر، في اجتماعه الخميس، برئاسة الرئيس عبد المجيد تبون، اتخاذ إجراءات عاجلة لحماية الحدود مع ليبيا ومالي، دون توضيح ماهية تلك الإجراءات، وبحسب بيان للرئاسة الجزائرية، فقد دعا الرئيس تبون، في بداية الاجتماع، الحضور للوقوف دقيقة حداد على روحِ الفريق أحمد قايد صالح نائب وزير الدفاع رئيس الأركان الراحل، واستذكار ما قدمه من تضحيات جسام وبذل وعطاء من أجل الجزائر.
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السفارة الليبية بالقاهرة تعلق أعمالها لأجل غير مسمى

أعلنت السفارة الليبية في القاهرة، تعليق أعمالها لأجل غير مسمى لأسباب أمنية اعتباراً من اليوم الأحد. وذكرت السفارة الليبية في بيان صحفي بثته "بوابة إفريقيا" الإخبارية، "إن سفارة دولة ليبيا بالقاهرة تعلن للسادة المواطنين الليبيين المقيمين والجالية الليبية بجمهورية مصر العربية الشقيقة أنها علقت العمل بالسفارة لظروف أمنية وذلك اعتباراً من يوم الأحد الموافق 15 ديسمبر (كانون الأول) 2019 وحتى إشعار آخر". وقد أعلنت البعثة الدبلوماسية الليبية العاملة في مصر وكافة الملحقيات الدبلوماسية التابعة لها، انشقاقها عن حكومة الوفاق برئاسة فايز السراج وانحيازها التام للشعب الليبي وجيشه الوطني وبرلمانه المنتخب.
عبد المجيد تبون

رجل النظام.. كيف استقبل الجزائريون الرئيس الجديد؟

تنتظر الرئيس الجزائري الجديد عبدالمجيد تبون الكثير من التحديات أبرزها الحراك المستمر بعد الإطاحة بالرئيس السابق عبدالعزيز بوتفليقة في شهر أبريل، بعد 20 عامًا في سدة الحكم، حيث يطالب الحراك بكافة أعضاء النظام السابق. المتظاهرون رفضوا الانتخابات برمتها واعتبرونها خدعة مدبرة من قبل سلطات يلفها الغموض ويدعمها الجيش لإخماد الانتفاضة المستمرة منذ أشهر واستعادة النظام السياسي القديم، فرغم التأكيد على أن الانتخابات الحالية، ترسخ لحياة ديمقراطية، ومستقبل أفضل للجزائر.
عبد المجيد تبون رئيس الجزائر

عبد المجيد تبون.. الساكن الجديد لقصر المرادية بالجزائر

بإعلان السلطة المستقلة للانتخابات بالجزائر اليوم الجمعة فوز المرشح عبد المجيد تبون بالانتخابات الرئاسية تكون الجزائر قد أنهت أزمة سياسية استمرت لنحو 8 أشهر بعد استقالة الرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة في 2 أبريل الماضيي. وفاز تبون بأصوات 58.15% من الناخبين في الانتخابات الرئاسية التي جرت أمس الخميس. ولد الرئيس الجزائري المنتخب في 17 نوفمبر1945 بولاية النعامة(شمال غرب) وتخرج في المدرسة الوطنية للإدارة، تخصص اقتصاد ومالية، وشغل عدة مناصب حكومية منها منصب أمين عام ولايات الجلفة أدرار باتنة والمسيلة، كما عين واليا لولايات أدرار تيارت وتيزي وزو، قبل أن يعين وزيرا لعدة مرات.
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