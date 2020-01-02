جريمة

استدرجت صديقتها لمصالحتها فأجبرتها على إيصالات أمانة

٠٢ يناير ٢٠٢٠ - ٠٢:١٥ م
ضبط متهم - أرشيفية
ضبط متهم - أرشيفية
فى إطار جهود الأجهزة الأمنية لمكافحة الجريمة بشتى صورها، فقد تبلغ لقسم شرطة الزيتون بمديرية أمن القاهرة من طالبة، مقيمة بدائرة قسم شرطة عين شمس، بتضررها من (ربة منزل، مقيمة بدائرة قسم شرطة المطرية) لقيامها باستدراجها لأحد المقاهى كائن بدائرة القسم بدعوى إنهاء خلافات بينهما، وعقب وصولها فوجئت بأحد الأشخاص قام بتهديدها بسلاح نارى وإجبارها على توقيع 6 إيصالات أمانة بقيمة مبلغ 150 ألف جنيه، والإستيلاء منها على هاتفها المحمول؛ بسبب خلافات مالية بينها وبين المشكو فى حقها.
فور تلقيه بلاغ بالواقعة وجه اللواء علاء الدين سليم مساعد وزير الداخلية لقطاع الأمن العام، بتشكيل فريق بالتنسيق مع مديرية أمن العاصمة.بإجراء التحريات وجمع المعلومات تبين صحة الواقعة وأن وراء ارتكابها المشكو فى حقها بالاشتراك مع صديقها عامل سابق بذات المقهى، محل البلاغ ومقيم بدائرة القسم وتم ضبطه عقب
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زيت فاسد وأحذية مغشوشة.. مباحث التموين في 24 ساعة

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انتشار مروري بمحاور القاهرة والجيزة دون حوادث تصادم

سيولة مرورية وانسياب حركة السيارات سجلتهما غرفة عمليات الإدارة العامة للمرور بالشوارع والمحاور الرئيسية في القاهرة والجيزة، اليوم الخميس، وسط انتشار الخدمات المرورية، لتسيير الحركة، البداية من انتظام حركة السيارات بطريق كورنيش النيل أمام مبنى ماسبيرو، وصولا إلى ميداني عبد المنعم رياض والتحرير، وكذلك منطقة الإسعاف والمسطح الأرضي بشارع رمسيس، وسط انتظام الخدمات في مختلف المحاور والميادين وفقا لخطة الانتشار الموضوعة من مساعد وزير الداخلية مدير الإدارة العامة للمرور.
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رسالة ومحادثة جنسية تكشفان سر مقتل زوج بـ«سم صراصير»

نظرة فكلمة فلقاء.. اكتملت الثلاثية الأشهر بين سيدة وعشيقها بجريمة قتل نفذتها الأولى في حق زوجها المخدوع، تخلصت منه بـ"سم صراصير" بحثا عن إشباع رغباتها في أحضان سائق سيارة أجرة "تاكسي" أوقعها في شباك الحب والغرام التي غزلها بحرفية شديدة حتى حرضها على التخلص من بعلها ليخلو لهما الجو ويعيشان سويا ما تبقى من حياتهما، وتحقق الجزء الأول من السيناريو الشيطاني لكن الأمر لم يدم طويلا، الصدفة كشفت المستور بعد مرور أسبوع على الوفاة ليزج بالعشيقين خلف القضبان.
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«الصلح خير».. الشرطة تنهي نزاع عائلتين في سوهاج

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