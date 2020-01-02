استدرجت صديقتها لمصالحتها فأجبرتها على إيصالات أمانة

٠٢ يناير ٢٠٢٠ - ٠٢:١٥ م

ضبط متهم - أرشيفية

فى إطار جهود الأجهزة الأمنية لمكافحة الجريمة بشتى صورها، فقد تبلغ لقسم شرطة الزيتون بمديرية أمن القاهرة من طالبة، مقيمة بدائرة قسم شرطة عين شمس، بتضررها من (ربة منزل، مقيمة بدائرة قسم شرطة المطرية) لقيامها باستدراجها لأحد المقاهى كائن بدائرة القسم بدعوى إنهاء خلافات بينهما، وعقب وصولها فوجئت بأحد الأشخاص قام بتهديدها بسلاح نارى وإجبارها على توقيع 6 إيصالات أمانة بقيمة مبلغ 150 ألف جنيه، والإستيلاء منها على هاتفها المحمول؛ بسبب خلافات مالية بينها وبين المشكو فى حقها.

فور تلقيه بلاغ بالواقعة وجه اللواء علاء الدين سليم مساعد وزير الداخلية لقطاع الأمن العام، بتشكيل فريق بالتنسيق مع مديرية أمن العاصمة.بإجراء التحريات وجمع المعلومات تبين صحة الواقعة وأن وراء ارتكابها المشكو فى حقها بالاشتراك مع صديقها عامل سابق بذات المقهى، محل البلاغ ومقيم بدائرة القسم وتم ضبطه عقب