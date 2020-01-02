أغلقوا محطة حافلات.. الشرطة الفرنسية تطلق الغاز على المحتجين

تحرير:وكالات ٠٢ يناير ٢٠٢٠ - ٠٢:٢٠ م

احتجاجات فرنسا_أرشيفية

استخدمت الشرطة الفرنسية الغاز المسيل للدموع لتفريق محتجين أغلقوا محطة حافلات في باريس، اليوم الخميس، في أحدث مواجهة بين السلطات والنقابات، بسبب إصلاح نظام التقاعد، وفقًا لما ذكرته العربية. وأعلنت شرطة باريس، الثلاثاء الماضي، أنها حظرت تظاهرات «السترات الصفراء» في جادة الشانزليزيه وسط العاصمة باريس، ليلة رأس السنة، إذ أصدر قائد الشرطة قرارا يحظر فيه أي تجمعات ومواكب وتظاهرات للسترات الصفراء في ميدان شارل ديجول في الشانزليزيه، وكذلك في العديد من المناطق المركزية الأخرى، وخاصة بالقرب من مبنى الجمعية الوطنية،ومحطات القطار.

وفي وقت سابق، أعلن وزير الداخلية الفرنسي كريستوف كاستنر، تعزيز الإجراءات الأمنية، خلال احتفالات العام الجديد، وقال إنه سيكون هناك مئة ألف رجل أمن لحماية ليلة رأس السنة وتأمين سلامة المحتفلين بالسنة الجديدة.ولفتت وزارة الداخلية الفرنسية إلى أنها ستدعم القوات الأمنية بوحدات من الجيش والحماية المدنية تحسبا