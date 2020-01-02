إنقاذ سيدة تعطل بها مصعد عقار في القاهرة الجديدة

٠٢ يناير ٢٠٢٠ - ٠٢:٢٤ م

مصعد كهربائي

لا يقتصر دور جهاز الشرطة على حفظ الأمن وتحقيق الاستقرار بشتى ربوع البلاد، بل يشمل دورا اجتماعيا من خلال التعامل الإيجابى مع كافة الحالات الإنسانية التى قد تطلب مساعدة أجهزة الأمن خاصة رجال الإنقاذ البري بإدراة الحماية المدنية الأمر الذي ظهر جليا بحي مصر الجديدة بمحافظة القاهرة، وتحديدا تعطل مصعد كهربائي وبداخله محتجزين، وذلك فى إطار تفعيل الدور المجتمعى لأجهزة الشرطة من خلال التعامل الإيجابي مع كافة الحالات الإنسانية التي قد تستلزم مساعدة أجهزة الأمن

تفاصيل الواقعة تعود إلى إشارة تلقاها مشرف غرفة عمليات نجدة القاهرة بتعطل مصعد كهربائى بأحد العقارات بدائرة قسم شرطة مصر الجديدة وبداخله مُحتجزين.على الفور دفع مدير الإدارة العامة للحماية المدنية بالقاهرة بفريق إنقاذ بري إلى محل البلاغ، وتبين بالفحص المبدئي أن المصعد توقف بأحد طوابق العقار وبداخله سيدة.