«بديل المسكنات».. حضر هذا الزيت لتخفيف الآلام

إذا كنت تعاني من ألم مزمن، فإن مسكنات الألم لديها القدرة على تقليل آثاره بمرور الوقت وبالتالي فتتناول المزيد منها على مدار اليوم، لذا لماذا لا تتجه إلى بديل أكثر أمانا؟
عندما تهاجمك آلام العضلات، فأول شيء تقوم به هو الحصول على الأيبوبروفين - دواء لاستيرويدي مضاد للالتهاب يسوق بشكل كبير تحت أسماء تجارية مختلفة مثل بروفين - وبينما يمكن الحصول على بعض الأدوية بدون وصفة طبية حيث أصبح هذا الأمر صناعة ضخمة، فيمكن أيضا التركيز على العلامات المنزلية، ولكن في الحقيقة غير واضح الآثار الجانبية لها.
ومن المعروف عن الأيبوبروفين أن له آثار جانبية قصيرة المدى، مثل عسر الهضم، وحرقة في المعدة، ضيق التنفس، وآلام الصدر بالإضافة إلى القيء.
عندما تحصل على الأيبوبروفين بشكل منتظم، فغالبا ما يقودك إلى الإدمان وتلف الكبد بشكل دائم، وذلك حسبما ذكر موقع DailyHealthPost.
إذا كنت تعاني من ألم مزمن، فإن مسكنات الألم لديها القدرة على تقليل آثاره بمرور الوقت وبالتالي فتتناول المزيد منها على مدار اليوم، لذا لماذا لا تتجه إلى بديل أكثر أمانا وغير
عندما تحصل على الأيبوبروفين بشكل منتظم، فغالبا ما يقودك إلى الإدمان وتلف الكبد بشكل دائم، وذلك حسبما ذكر موقع DailyHealthPost.
إذا كنت تعاني من ألم مزمن، فإن مسكنات الألم لديها القدرة على تقليل آثاره بمرور الوقت وبالتالي فتتناول المزيد منها على مدار اليوم، لذا لماذا لا تتجه إلى بديل أكثر أمانا وغير سام؟
زيت منزلي يساعد على تقليل الألم
يمكنك استخدام وصفة بسيطة لعلاج آلام المفاصل والعضلات، بالإضافة إلى الصداع والتشوش العقلي، كما يمكنك أن تبقيه بجانب سريرك لمحاربة الألم بطريقة صحيحة عند الاستيقاظ.
ستحتاج إلى :
20 ملعقة كبيرة من زيت الزيتون البكر
10 ملاعق كبار من ملح الهيمالايا
3-5 قطرات من زيت الروزماري العطري
طريقة التحضير:
1- امزج المكونات في برطمان زجاجي، ثم اتركها لمدة 48 ساعة.
2- استخدم كمية صغيرة من الخليط على المنطقة المصابة صباحا بعد الاسيتقاظ، ومن أجل الصداع، ضعها مباشرة على جانبي الجبهة.
3- دلك تلك المنطقة لمدة 2-3 دقائق ثم اترك الزيت ما لا يقل عن 20 دقيقة.
4- استخدم مناديل رطبة للتخلص من بقايا الزيت على جانبي الجبهة.
5- استخدم هذا الزيت كل يوم لمدة 10 أيام للحصول على نتيجة إيجابية.
ما فائدة هذا الخليط ونتائجه على الألم خاصة المزمن؟
يحتوي الروزماري على 29 مركبا كيميائيا جميعها تحمل خصائص شفائية متنوعة، كما أنه معروف عن هذا النبات أنه يحارب الحرارة الناجمة عن الألم وعسر الطمث.
كما أن للروزماري استخدام شامل لعلاج الصداع وآلا العضلات إلى جانب آلام المفاصل، حتى أن هذا العشب يعمل على محاربة الإجهاد وتحسين المزاج، وزيادة التركيز الذهني لاستمرار يومك وسط معاناتك من الآلام المزمنة.
وعند الحديث عن زيت الزيتون، فإنه يضمن أن زيت الروزماري يقوم بوظيفته عند وضعه على الجلد، كما أنه يخفف من تهيجات الجلد التي قد تحدث بسبب تركيز زيت الروزماري العطري، بالإضافة إلى أن زيت الزيتون يتكون من مواد طبيعية مضادة للالتهابات والتي تساعد على تخفيف العمل الزائد للعضلات، وإصابات المفاصل.
وما يجب معرفته أن الملح يحتوي على الإلكتروليتات التي تحسن من الإشارات العصبية لمنع آلام العضلات.
وفي النهاية، إذا كنت تعاني من ألم شديد أو التهاب المفاصل، فيعتبر استبدال ملح الهيمالايا بالملح الانجليزي يخفف من الألم الشديد نتيجة احتوائه على كميات كبيرة من المغنيسيوم.
زيوت عطرية أخرى لآلام العضلات
زيت الفلفل الأسود
على الرغم من أن معظم الناس يفكرون في الفلفل الأسود باعتباره شيئا يصيبك بالعطس، والشعور بالحكة في الأنف، لكنه مكون نشط قادر على تهدئة الالتهابات وتخفيف الألم عند استخدامه بشكل صحيح، وبجرعات صغيرة، يمكنك تطبيق هذا الزيت مباشرة على موقع عضلاتك ويمكنه امتصاص الألم والتورم بسرعة.
زيت النعناع
كواحد من أشهر الزيوت العطرية لألم العضلات، زيت النعناع هو عامل مهدئ وبارد طبيعيًا يمكن أن يزيل الحرارة من العضلات المتوترة، مع تقليل التورم والإحمرار والتهاب العضلات المجهدة، الأهم من ذلك، يمكن أن يخدر منطقة معينة قد تكون في الألم، مما يسمح بالنوم الجيد لاستعادة الجسم.