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«بديل المسكنات».. حضر هذا الزيت لتخفيف الآلام

إذا كنت تعاني من ألم مزمن، فإن مسكنات الألم لديها القدرة على تقليل آثاره بمرور الوقت وبالتالي فتتناول المزيد منها على مدار اليوم، لذا لماذا لا تتجه إلى بديل أكثر أمانا؟
تحرير:فيروز ياسر ٠٣ يناير ٢٠٢٠ - ٠٢:٠٠ م
الام العضلات
الام العضلات
عندما تهاجمك آلام العضلات، فأول شيء تقوم به هو الحصول على الأيبوبروفين - دواء لاستيرويدي مضاد للالتهاب يسوق بشكل كبير تحت أسماء تجارية مختلفة مثل بروفين - وبينما يمكن الحصول على بعض الأدوية بدون وصفة طبية حيث أصبح هذا الأمر صناعة ضخمة، فيمكن أيضا التركيز على العلامات المنزلية، ولكن في الحقيقة غير واضح الآثار الجانبية لها. ومن المعروف عن الأيبوبروفين أن له آثار جانبية قصيرة المدى، مثل عسر الهضم، وحرقة في المعدة، ضيق التنفس، وآلام الصدر بالإضافة إلى القيء.
عندما تحصل على الأيبوبروفين بشكل منتظم، فغالبا ما يقودك إلى الإدمان وتلف الكبد بشكل دائم، وذلك حسبما ذكر موقع DailyHealthPost. إذا كنت تعاني من ألم مزمن، فإن مسكنات الألم لديها القدرة على تقليل آثاره بمرور الوقت وبالتالي فتتناول المزيد منها على مدار اليوم، لذا لماذا لا تتجه إلى بديل أكثر أمانا وغير
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زيت-التامانو

زيت بذور القرع.. يحافظ على البشرة ويكافح حب الشباب

يعتبر حب الشباب من المشكلات الجلدية، التي تواجه العديد من الأشخاص، وخاصة في مرحلة المراهقة، لذا ينصح بشراء منتجات تحتوي على مكونات مضادة للالتهابات والبكتيريا المسببة لهذه الحبوب، وعلى الجانب الآخر، يميل البعض إلى استخدام المكونات الطبيعية، مثل استخدام خل التفاح، لأنه يساعد على مكافحة البكتيريا، ويقلل من الالتهاب الناتج عن زيادة الحبوب، كما يعتبر ماسك العسل والقرفة أكثرها فاعلية، لأنه يطهر البشرة ويرطبها، ولكن هل تعلم أن زيت القرع فعال أيضًا؟ نقلا عن "healthline".
اليوجا

اليوجا مفيدة للصغار.. تحافظ على القلب وتعزز المناعة

الرياضة بمختلف أنواعها ليست مفيدة فقط للبالغين، فهي أيضًا تقدم العديد من الفوائد للصغار، فبعض أنواع الرياضات تساعد على تنمية المهارات العقلية للطفل، إضافة إلى خلق قدرة على التكيف مع البيئة المحيطة، تحدثنا كثيرًا عن اليوجا وأهميتها، ولكن هل تعلم أنها مهمة أيضًا للأطفال؟ تساعد على تعلم المرونة والوعي، مع التعزيز من الجهاز المناعي، وعلى الجانب الآخر تعلم الأطفال بعض الصفات الهامة، مثل احترام الذات وزيادة الانتباه والتركيز، وذلك نقلًا عن الموقع الهندي "timesofindia".
أشياء لا تقولها لمن يفقد وزنه

جراثيم في الجيم.. كيف تتمرن بدون قلق؟

الذهاب إلى الجيم من الأمور التي يجب دمجها في الروتين اليومي للحفاظ على اللياقة البدنية والصحة العامة، وهناك العديد من الاشخاص الذين يدفعون اشتراك الجيم ولا يترددون عليه كثيرا. ربما في بعض الأحيان، قد يكون من الصعب بالنسبة لك الذهاب إلى الجيم خاصة في فصل الشتاء، ولكن إذا ذهبت في إحدى المرات ربما تقلق من انتقال الجراثيم إليك سواء عن طريق الأجهزة التي تتمرن عليها أو الأرض التي قد تتعرض لها. ووفقا لاستطلاع شمل آلاف الجراثيم، أظهرت النتائج قائمة بالطرق التي يمكن من خلالها انتقال الجراثيم من شخص لآخر.
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القهوة

«مخمرة وإسبريسو».. هل القهوة تسبب الجفاف لجسمك؟

الكثير منا لا يستطيع الاستيقاظ بنشاط صباحا إلا بعد تناول المشروب المفضل، وتعتبر القهوة من المشروبات الشعبية حول العالم، والسبب في تفضيل الناس لها أنها تحتوي على الكافيين، وهي مادة لها تأثير نفسي تساعد للبقاء منتبها ومتيقظا وتحسن من الأداء، وبالرغم من ذلك فالكافيين يسبب الجفاف، مما قد يجعلك تتساءل ما إذا كان شرب القهوة يرطبك أو يجففك، ولهذا أنت في حاجة إلى معرفة حقيقة تأثير القهوة على جسمك خاصة وإن كنت تتناول أكثر من كوبين يوميا، لذا تعرف على التفاصيل وفقا لما ذكره موقع Healthline.
سرطان-الثدي-عند-الرجال-طرق-التشخيص-والعلاج

دواء جديد لسرطان الثدي منخفض الآثار الجانبية

قال العلماء أن الدواء الجديد الذي يوصف ويباع تحت اسم Arimidex يجب أن يكون الخيار الأول للنساء خلال فترة انقطاع الطمث لتقليل تطور الأمراض الخبيثة. وأوضح الباحثون أن النساء الأكبر سنا يمكنهن خفض خطر سرطان الثدي إلى النصف من خلال الحصول على الحبوب أثناء خصوعهن للعلاج الهرموني، وذلك لأن زيادة هرمون الاستروجين النسائي نتيجة تحول الاندروجين إلى استروجين يساعد في نمو الأورام، لذلك فإن الدواء يوقف تلك العملية، ويقلل من خطر الإصابة بالسرطان المميت، وذلك حسبما ذكر موقع "ميرور" البريطاني.
الشخصية القلقة

جفاف الفم وضيق التنفس.. 6 أعراض لاضطرابات القلق

القلق من المشكلات التي تواجه جميع الأشخاص بلا استثناء ولكن تظهر أعراضها ومضاعفتها بنسب متفاوتة، كآلام الصدر وضيق التنفس بالإضافة إلى العصبية الزائدة. في البداية عليك معرفة ما هو القلق؟.. هو عبارة عن حالة من الخوف والارتباك أو التخوف، ويمكن أن تكون هذه المشاعر حول أي موقف حقيقي أو يمكن أن تحدث كنتيجة لحدث معين، وعليك التعرف على علامات الإجهاد لتحديد مشاعر القلق والتعامل معها بأفضل شكل. من المهم ملاحظة الفرق بين الهلع العرضي واضطراب القلق، لكن في الحقيقة هناك قلق مزمن الذي يتداخل معك في كل شيء بحياتك اليومية.
مكملات-الحديد

«أرز الخميرة الحمراء»|3 مكملات غذائية تحسن صحة القلب

على مدار سنوات، غالبا ما شاهدت الكثير من الإعلانات عن المكملات الغذائية بينما تتصفح مواقع التواصل الاجتماعي، ومن بين ما توعد به تلك الإعلانات هو الحصول على منتجات تساعد في فقدان الوزن وجعل البشرة أنقى، بالإضافة إلى تحسين صحة القلب، لكن يقول الخبراء أن العديد من الإعلانات المزعومة غالبا ما تكون غير حقيقية. عندما يتعلق الأمر بصحة القلب، فقد زعم تقرير نشر في مجلة Methodist DeBakey Cardiovascularl أن هذه المكملات الغذائية الثلاثة هي ما تساعد القلب حقا، وذلك حسبما ذكر موقع Healthline.
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