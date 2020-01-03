«بديل المسكنات».. حضر هذا الزيت لتخفيف الآلام

إذا كنت تعاني من ألم مزمن، فإن مسكنات الألم لديها القدرة على تقليل آثاره بمرور الوقت وبالتالي فتتناول المزيد منها على مدار اليوم، لذا لماذا لا تتجه إلى بديل أكثر أمانا؟

تحرير:فيروز ياسر ٠٣ يناير ٢٠٢٠ - ٠٢:٠٠ م

الام العضلات

عندما تهاجمك آلام العضلات، فأول شيء تقوم به هو الحصول على الأيبوبروفين - دواء لاستيرويدي مضاد للالتهاب يسوق بشكل كبير تحت أسماء تجارية مختلفة مثل بروفين - وبينما يمكن الحصول على بعض الأدوية بدون وصفة طبية حيث أصبح هذا الأمر صناعة ضخمة، فيمكن أيضا التركيز على العلامات المنزلية، ولكن في الحقيقة غير واضح الآثار الجانبية لها. ومن المعروف عن الأيبوبروفين أن له آثار جانبية قصيرة المدى، مثل عسر الهضم، وحرقة في المعدة، ضيق التنفس، وآلام الصدر بالإضافة إلى القيء.

عندما تحصل على الأيبوبروفين بشكل منتظم، فغالبا ما يقودك إلى الإدمان وتلف الكبد بشكل دائم، وذلك حسبما ذكر موقع DailyHealthPost. إذا كنت تعاني من ألم مزمن، فإن مسكنات الألم لديها القدرة على تقليل آثاره بمرور الوقت وبالتالي فتتناول المزيد منها على مدار اليوم، لذا لماذا لا تتجه إلى بديل أكثر أمانا وغير