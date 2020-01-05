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«بديل المسكنات».. حضر هذا الزيت لتخفيف الآلام

إذا كنت تعاني من ألم مزمن، فإن مسكنات الألم لديها القدرة على تقليل آثاره بمرور الوقت وبالتالي ستلجأ لتناول المزيد منها، لذا لماذا لا تتجه إلى بديل أكثر أمانا؟
تحرير:فيروز ياسر ٠٥ يناير ٢٠٢٠ - ١١:٠٠ ص
الام العضلات
الام العضلات
عندما تهاجمك آلام العضلات، فأول شيء تقوم به هو الحصول على الأيبوبروفين -دواء لاستيرويدي مضاد للالتهاب يسوق بشكل كبير تحت أسماء تجارية مختلفة مثل بروفين- وبينما يمكن الحصول على بعض الأدوية بدون وصفة طبية حيث أصبح هذا الأمر صناعة ضخمة، فيمكن أيضا التركيز على العلامات المنزلية، ولكن في الحقيقة غير واضح الآثار الجانبية لها. ومن المعروف عن الأيبوبروفين أن له آثارا جانبية قصيرة المدى، مثل عسر الهضم، وحرقة في المعدة، ضيق التنفس، وآلام الصدر بالإضافة إلى القيء.
عندما تحصل على الأيبوبروفين بشكل منتظم، فغالبا ما يقودك إلى الإدمان وتلف الكبد بشكل دائم، وذلك حسبما ذكر موقع DailyHealthPost. إذا كنت تعاني من ألم مزمن، فإن مسكنات الألم لديها القدرة على تقليل آثاره بمرور الوقت وبالتالي فتتناول المزيد منها على مدار اليوم، لذا لماذا لا تتجه إلى بديل أكثر أمانا وغير
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دراسة: الفوضى تؤثر على صحتك العقلية

لا يشبه الأشخاص بعضهم، فهناك المنظم وآخر يحب الفوضى، كما أنه يوجد شخص نشيط مقبل على الحياة والعمل ويؤدي المهام ولا شيء يوقفه وآخر كسول يؤجل أغلب أعماله، ولا تنتهي التأجيلات حتى يصل إلى نقطة لا يستطيع فيها اللحاق بكل ما يجب إنجازه في لحظة ما. ووفقا لعالمة النفس، كاجلين فوس، فإن الاشخاص القائمين في غرف فوضوية، فإنهم الأكثر قدرة على الرسم بابداع، كما أن لديهم القدرة على حل المشكلات، وهذا الأمر يكشف عن السبب وراء أن العقول العظيمة لا ترتبك حينما تكون مكاتبهم فوضوية.
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«بديل المسكنات».. حضر هذا الزيت لتخفيف الآلام

عندما تهاجمك آلام العضلات، فأول شيء تقوم به هو الحصول على الأيبوبروفين - دواء لاستيرويدي مضاد للالتهاب يسوق بشكل كبير تحت أسماء تجارية مختلفة مثل بروفين - وبينما يمكن الحصول على بعض الأدوية بدون وصفة طبية حيث أصبح هذا الأمر صناعة ضخمة، فيمكن أيضا التركيز على العلامات المنزلية، ولكن في الحقيقة غير واضح الآثار الجانبية لها. ومن المعروف عن الأيبوبروفين أن له آثار جانبية قصيرة المدى، مثل عسر الهضم، وحرقة في المعدة، ضيق التنفس، وآلام الصدر بالإضافة إلى القيء.
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