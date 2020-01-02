زيت فاسد وأحذية مغشوشة.. مباحث التموين في 24 ساعة

٠٢ يناير ٢٠٢٠ - ٠٢:٣٢ م

زيت طعام فاسد - أرشيفية

واصلت الإدارة العامة لمباحث التموين حملاتها المكبرة تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية باتخاذ كافة الإجراءات والتدابير اللازمة للحفاظ على صحة المواطنين، ومراقبة الأسواق للمحافظة على استقرار الأسعار وتوافر السلع، ومكافحة جرائم الغش الغذائى، والتحقق من توافر مقومات الصلاحية للسلع. وجاءت الحملات بالتنسيق مع إدارات وأقسام شرطة التموين وفروعها الجغرافية بمديريات الأمن وقطاع الأمن العام، واستهدفت ضبط جرائم الغش التجاري، وأسفرت تلك الحملات عن ضبط 960 قضية تموينية متنوعة خلال 24 ساعة.

في القليوبية، أمكن ضبط مالك شركة لتعبئة السلع الغذائية بدائرة مركز شرطة القناطر الخيرية لحيازته 19,500 طن زيت طعام "خام" مجهولة المصدر. كما ألقت القوات القبض على مالك مصنع لإنتاج الأحذية الرياضية بدون ترخيص، وبلغ إجمالي المضبوطات 11,250 طن و22 ألف قطعة مصنوعات أحذية رياضية منتج نهائي مقلدة لإحدى العلامات

في القليوبية، أمكن ضبط مالك شركة لتعبئة السلع الغذائية بدائرة مركز شرطة القناطر الخيرية لحيازته 19,500 طن زيت طعام "خام" مجهولة المصدر. كما ألقت القوات القبض على مالك مصنع لإنتاج الأحذية الرياضية بدون ترخيص، وبلغ إجمالي المضبوطات 11,250 طن و22 ألف قطعة مصنوعات أحذية رياضية منتج نهائي مقلدة لإحدى العلامات التجارية.



وتمن رجال التموين من ضبط المدير المسئول عن مصنع أدوات صحية بدون ترخيص؛ لحيازته 33 ألف قطعة بلاستيكية تمهيداً لطرحها للبيع بالأسواق مدخلاً الغش والتدليس على جمهور المستهلكين.



وشملت الجهود ضبط مالك مصنع منتجات ألبان بدون ترخيص بدائرة قسم شرطة المنتزه ثالث بالإسكندرية بحوزته 2,200 طن جبن موتزريلا مغشوشة.



