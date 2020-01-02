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وزير الصحة: تسجيل 460 ألف مواطن بمنظومة التأمين الصحي

تحرير:محمد فتحي ٠٢ يناير ٢٠٢٠ - ٠٢:٣٢ م
وزيرة الصحة
وزيرة الصحة
أعلنت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، عن الانتهاء من تسجيل 460 ألف مواطن بمنظومة التأمين الصحي الشامل الجديد بمحافظة الأقصر، وذلك منذ بداية التسجيل في الأول من شهر أكتوبر الماضي، وحتى صباح اليوم. جاء ذلك خلال تفقد وزيرة الصحة والسكان، والمستشار مصطفى محمد ألهم، محافظ الأقصر، أعمال التطوير ورفع الكفاءة الجارية بوحدة صحة أسرة الغريرة، في إطار تطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل الجديد بالمحافظة.
وأوضح الدكتور خالد مجاهد أن الوزيرة شددت على سرعة الانتهاء من أعمال التطوير ورفع الكفاءة للوحدة وفقا للمواعيد المحددة، حيث من المقرر الانتهاء من كل أعمال التطوير بها شهر فبراير المقبل، مشيرا إلى أن الوحدة تخدم نحو 24500 مواطن، كما أبدت الوزيرة عددا من الملاحظات للتسريع من وتيرة العمل. وقال مجاهد، إن
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مصطفى-مدبولي

مدبولي: الثلاثاء المقبل إجازة رسمية بمناسبة عيد الميلاد المجيد

أصدر الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، قرارا اليوم الخميس، بأن يكون يوم الثلاثاء المقبل الموافق 7 من يناير عام 2020 إجازة رسمية مدفوعة الأجر فى الوزارات والمصالح الحكومية والهيئات العامة ووحدات الإدارة المحلية وشركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام، وذلك بمناسبة عيد الميلاد المجيد. وفي وقت سابق، أكد قداسة البابا تواضروس أن المصريين يعيشون معا في أرض واحدة ويشربون من نهر واحد، وأن المجوس الذين زاروا السيد المسيح عند ولادته قدموا له 3 هدايا في المزود ببيت لحم، وأننا من الممكن أن نقدم أيضا 3 هدايا هي المحبة والفرح والسلام.
فاتورة- شراء (2)

فاتورة بالسعر الشامل.. قرار إلزامي من حماية المستهلك للمحلات

ألزم جهاز حماية المستهلك، كافة الشركات، ومقدمي الخدمات، بضرورة الالتزام بالضوابط المنصوص عليها بقانون حماية المستهلك رقم 181 لسنه 2018، وتقديم السلع والخدمات للمواطنين بجودة عالية، ومنحهم فاتورة واضحة شاملة (الضريبة)، مدون بها كافة بيانات المحل الأساسية ومواصفات السلعة باللغة العربية، والامتناع عن أي ممارسات سلبية تضر المستهلك، وقال الدكتور راضي عبد المعطي رئيس الجهاز، في بيان اليوم، إن القرار يأتي في إطار استراتيجية الدولة لضبط الأسواق، واتخاذ كافة الإجراءات الكفيلة بحماية المستهلك، وإيجاد آليات غير تقليدية للتعامل مع شكاوى المواطنين، بالتنسيق مع الأجهزة المعنية والرقابة التموينية لاتخاذ اجراءات اكثر فاعلية لضبط الأسواق.
عبد الفتاح السيسى (4)

بالأسماء.. قرار جمهوري بتشكيل مجلس إدارة البنك المركزي

أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي، قرارا بتشكيل مجلس إدارة البنك المركزي المصري لمدة 4 سنوات مقبلة، برئاسة طارق حسن عامر ونائبين و6 أعضاء، ونص قرار رئيس الجمهورية رقم 678 لسنة 2019 على تعيين جمال محمد عبد العزيز نجم ورامي أحمد عادل أبو النجا نائبين لمحافظ البنك المركزي، بالإضافة إلى ممثل لوزارة المالية.
اقتحامات-الاقصى

الأزهر: أكثر من 30 ألف صهيوني اقتحموا «الأقصى» في 2019

أصدر مرصد الأزهر لمكافحة التطرف، اليوم الأربعاء، تقريره السنوي حول أعداد مقتحمي ساحات المسجد الأقصى المبارك خلال عام 2019، إذ قال المرصد، إن ذلك العام شهد أرقامًا قياسية في تدنيس باحات «الأقصى»؛ حيث بلغ عدد المقتحمين 30416 صهيونيًّا، في حراسة أمنية مشددة من قبل شرطة الاحتلال، مضيفًا في تقريره أن أعداد مقتحمي ساحات الحرم الشريف خلال 2019 هي الأكبر منذ الاحتلال الصهيوني لمدينة «القدس» عام 1967.
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هشام-مسعود-وكيل-وزارة-الصحة

ضبط 95463 قرصًا مخدرًا ومعمل تحاليل.. حملات مكثفة لصحة الشرقية

قاد الدكتور هشام شوقي مسعود وكيل وزارة الصحة بالشرقية، حملة مسائية مكبرة للمرور على المنشآت الطبية غير الحكومية «الخاصة»، وذلك استمرارًا للضرب بيد من حديد على المخالفين في جميع المنشآت التي من شأنها المساس بصحة المواطنين بمحافظة الشرقية، إذ أسفرت جهود الحملة عن ضبط معمل تحاليل طبية خاص بمدينة الزقازيق يعمل بدون ترخيص، يحتوي على كيماويات منتهية الصلاحية، وأكياس دم وبلازما محفوظة بثلاجة عادية غير معدة لحفظ الدم ومشتقاته، وتم تحريز هذه الكميات، وامتنع الموجود بالمعمل عن التوقيع على محضر الضبط؛ مما ترتب عليه استدعاء الشرطة لتحرير المحاضر اللازمة، وتم تشميع المعمل.
هالة-زايد-وزيرة-الصحة

طلب إحاطة بشأن نقص وحدات العناية المركزة بالإسكندرية

تقدمت مني الشبراوي عضو مجلس النواب عن محافظة الإسكندرية، بطلب إحاطة إلى رئيس الوزراء ووزيرة الصحة، بشأن أزمة نقص وحدات العناية المركزة بالمستشفيات الإسكندرية، قائلة: "إن ظروف صعبة يعيشها مرضى الحالات الحرجة بالإسكندرية في أثناء بحث ذويهم عن أماكن شاغرة بين أروقة المستشفيات العامة، في غرف العناية المركزة ، خاصة عندما يأتيهم الرد من المسؤولين بأنه لا يوجد مكان، فيجد المريض وذويه أنفسهم مجبرين على وضعهم في قوائم الانتظار لأجل غير معلوم، أو أن يسلكوا طريق المستشفيات الخاصة التي ترفع شعار (الدفع قبل العلاج)".
ملح

«غلق مصنع وضبط 10 طن ملح».. حملات مكثفة لصحة الشرقية

شنت إدارة مراقبة الأغذية بمديرية الشئون الصحية بالشرقية، اليوم الأربعاء، حملة على إحدى المنشآت الغذائية بمدينة صان الحجر، وذلك تنفيذا لتعليمات الدكتور هشام شوقي مسعود وكيل وزارة الصحة بالشرقية، بتشديد الرقابة على المنشآت الغذائية لضمان وصول غذاء آمن حفاظا على صحة المواطنين بالمحافظة، إذ أسفرت جهود الحملة عن ضبط 10 طن ملح متحجر لسوء التخزين، وإعدام 700 كجم ملح لوجود تغير في خواصة الطبيعية، كما تم تحرير 3 محاضر جنحة صحية، كما تم سحب 3 عينات أغذية وإرسالها للمعامل لبيان مدي صلاحيتها للإستهلاك الآدمي.
هالة-زايد-وزيرة-الصحة

الصحة: إغلاق 3 منشأت طبية خاصة بالمهندسين

أعلنت وزارة الصحة والسكان، إغلاق 3 منشآت طبية خاصة بمنطقة المهندسين، وذلك بعد رصد عدد من المخالفات بها، جاء ذلك خلال حملة مفاجئة شنتها الإدارة المركزية للمؤسسات العلاجية غير الحكومية والتراخيص على عدد من المنشآت الطبية الخاصة. وصرح الدكتور خالد مجاهد، مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام، والمتحدث الرسمي للوزارة، اليوم الثلاثاء، بأن المنشآت التي تم إغلاقها تعمل بدون ترخيص، وبها العديد من المخالفات، مشيرا إلى أنها تعمل في مجال التخسيس والتجميل، إذ تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة إزاء تلك المخالفات.
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