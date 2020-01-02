وزير الصحة: تسجيل 460 ألف مواطن بمنظومة التأمين الصحي

تحرير:محمد فتحي ٠٢ يناير ٢٠٢٠ - ٠٢:٣٢ م

وزيرة الصحة

أعلنت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، عن الانتهاء من تسجيل 460 ألف مواطن بمنظومة التأمين الصحي الشامل الجديد بمحافظة الأقصر، وذلك منذ بداية التسجيل في الأول من شهر أكتوبر الماضي، وحتى صباح اليوم. جاء ذلك خلال تفقد وزيرة الصحة والسكان، والمستشار مصطفى محمد ألهم، محافظ الأقصر، أعمال التطوير ورفع الكفاءة الجارية بوحدة صحة أسرة الغريرة، في إطار تطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل الجديد بالمحافظة.

وأوضح الدكتور خالد مجاهد أن الوزيرة شددت على سرعة الانتهاء من أعمال التطوير ورفع الكفاءة للوحدة وفقا للمواعيد المحددة، حيث من المقرر الانتهاء من كل أعمال التطوير بها شهر فبراير المقبل، مشيرا إلى أن الوحدة تخدم نحو 24500 مواطن، كما أبدت الوزيرة عددا من الملاحظات للتسريع من وتيرة العمل. وقال مجاهد، إن