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الجيش الليبي: مقتل 20 عنصرا من ميليشيات الوفاق بطرابلس

تحرير:وكالات ٠٢ يناير ٢٠٢٠ - ٠٢:٥٩ م
الجيش الليبي
الجيش الليبي
أعلن الجيش الوطني الليبي، اليوم الخميس، تراجع ميليشيات الوفاق بشكل واضح وأكثر من 20 قتيلا في صفوفهم بمحور صلاح الدين في طرابلس، وأكدت مصادر، أن الجيش الوطني الليبي أحرز تقدما، باتجاه منطقة أبو سليم جنوب طرابلس أمس الأربعاء، مضيفه أن طائرات سلاح الجو الليبي قصفت، مواقع تابعة للوفاق بطريق المطار جنوب طرابلس، إذ أوضح مقطع فيديو وصل للمصادر، والتقط من داخل إحدى طائرات سلاح الجو الليبي قصفها مواقع تابعة لميليشيا الوفاق بطريق المطار جنوب العاصمة طرابلس.
جاء ذلك بعد أن نقلت مصادر ميدانية تجدد الاشتباكات بالخط 8 وجزيرة الأرصاد بمشروع الهضبة جنوب طرابلس في ليبيا، وفقا للعربية.يذكر أن الجيش كان قد أعلن الأسبوع الماضي سيطرته على طريق مطار طرابلس ومعسكر النقلية الاستراتيجي في العاصمة.وأكد اللواء خالد المحجوب، مدير إدارة التوجيه بالجيش الليبي، أن قوات الجيش
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الجزائر

بعد إرسال 4 طائرات.. الجزائر: مبادرات حوار بين الأطراف الليبية

قال وزير الخارجية الجزائري صبري بوقادوم، اليوم الخميس، إن بلاده ستقوم بمبادرات حوار بين الأطراف الليبية، على أن تتم مبادرات الحوار تلك داخل الجزائر، إذ تأتي تصريحات الوزير الجزائري في وقت أرسلت بلاده، على متن أربع طائرات، نحو 100 طن من المساعدات الإنسانية، إلى مناطق حدودية في ليبيا. ونفت وسائل إعلام جزائرية ما نشرته وزارة الدفاع التركية، الأحد الماضي، من إرسال فرقاطة تركية إلى أحد الموانئ الجزائرية بذريعة تقديم الدعم المرتبط بعمليات حلف الناتو البحرية، وفقًا لسكاي نيوز.
نتنياهو

بسبب الفساد.. نتنياهو يستقيل رسميًا من مناصبه الوزارية

قدم رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو، استقالته مساء أمس الأربعاء، من مناصبه الوزارية كافة على أن يبدأ سريان الاستقالة من يوم الأحد المقبل. وقدم نتنياهو استقالته من 3 وزارات كانت تبقت معه بعد استقالته سابقا من وزارة الصحة والتعليم، وهي وزارات الزراعة والشتات والرفاه، ومن المتوقع أن يعلن عن هوية الوزراء الجدد في وزارات الزراعة والشتات والرفاه. وعيين نفتالي بينيت، في نوفمبر الماضي، وزيرا للدفاع بدلا من نتنياهو، ويوم الأحد الماضي تم تعيين عضو الكنيست جاكوب ليتزمان نائبا لوزير الصحة.
التظاهر -في -لبنان (6)

مع بداية العام.. المتظاهرون اللبنانيون يصعدون تحركاتهم

مع بداية العام الجديد 2020، يستعد المحتجون في لبنان لتصعيد تحركاتهم في الشارع، للتأكيد على مطالبهم، وفي مقدمتها تشكيل حكومة مستقلة عن أحزاب السلطة، إذ يأتي هذا التصعيد في وقت عاد الحديث عن إمكانية الإعلان عن التشكيلة الحكومية الجديدة نهاية الأسبوع، بعد الوعود التي أطلقها الرئيس المكلف ورئيس الجمهورية بولادة الحكومة قبل نهاية العام. وأقدم المحتجون أمس على قطع عدد من الطرقات الرئيسية في البقاع شرقي البلاد، هذا إلى جانب بعض الطرقات في بيروت. ورغم الطقس الماطر، تحرّك المحتجون صباح الخميس، لإقفال مداخل المرفأ في بيروت وطرابلس شمالا، بحسب سكاي نيوز.
احتجاجات العراق

متظاهرون عراقيون يحرقون «نقابة الأطباء» جنوب العراق

أشعل متظاهرون عراقيون، مساء اليوم الأربعاء، النيران في نقابة الأطباء والصيادلة في محافظة ذي قار، جنوب العراق، وفق ما أفادت وكالة الأنباء العراقية. وشهدت ساحات ذي قار في وقت سابق مسيرات حاشدة، رفع خلالها المشاركون هتافات تؤكد عزم رجال المحافظة على الدفاع عنها وعن حقوقها. وكانت المحافظة الجنوبية شهدت خلال الأيام الماضية، مجزرة عنيفة راح ضحيتها عشرات المتظاهرين، كما شهدت حرق مقار حزبية ومبنى المحافظة. وأعلن مجلس القضاء الأعلى في العراق، بعد أيام من المجزرة تشكيل هيئة تحقيق في الأحداث التي شهدتها مدينة الناصرية مركز محافظة ذي قار، وفقًا للعربية.
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سيول-اندونيسيا

مقتل 16 شخصًا بسبب الفيضانات في إندونيسيا

قالت وكالة إدارة الكوارث في إندونيسيا، اليوم الخميس، إن الفيضانات الشديدة التي وقعت في العاصمة جاكرتا مع احتفال السكان بالعام الجديد، أسفرت عن مقتل 16 شخصا على الأقل، وتشريد عشرات الآلاف، وأجبرت السلطات على إغلاق مطار، إذ قال أجوس ويبوو، المتحدث باسم الوكالة الوطنية للتخفيف من الكوارث، إن الأمطار الموسمية وارتفاع منسوب الأنهار، أديا الى إغراق 169 حيا في الاقل، وحدوث انهيارات أرضية في مقاطعتي بوجور وديبوك، الواقعتين على مشارف جاكرتا، بحسب سكاي نيوز.
احمد-ابو-الغيط (1)

أبو الغيط: إجماع على رفض التدخلات غير العربية في ليبيا

رحّب الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط بالقرار الصادر اليوم عن مجلس الجامعة العربية على مستوى المندوبين بشأن تطورات الوضع في ليبيا. وأشار أبو الغيط في بيان صدر اليوم عن الجامعة العربية إلى ان القرار تضمن عدة قواسم عربية مشتركة حيال الوضع في ليبيا من بينها الإعراب عن القلق حيال التصعيد العسكري الذي يُفاقم الوضع المتأزم في ليبيا، ويُهدد أمن واستقرار دول الجوار الليبي والمنطقة ككل بما فيه المتوسط.
صورة-لتنظيم-داعش

ارتفاع عدد قتلى تنظيم داعش بمدينة الموصل لـ21 قتيلًا

ارتفعت أعداد قتلى عناصر تنظيم داعش الإرهابي إلى 21 قتيلا خلال تصدي القوات الأمنية لهجوم شنه التنظيم بقضاء الحضر جنوب مدينة الموصل شمالي العراق، إذ قال آمر اللواء 44 في الحشد الشعبي حميد الياسري - وفقا لقناة «السومرية الإخبارية»، اليوم الأحد: «إن تنظيم داعش الإرهابي شن، مساء أمس، هجوما واسعا وكبيرا في منطقة المخازن شمالي قضاء الحضر بمحافظة نينوى»، مضيفا: «أن قوات الحشد الشعبي بالتعاون مع قيادة عمليات نينوى وطيران الجيش العراقي تمكنت من التصدي للهجوم الإرهابي الكبير، وقتل 21 داعشيا من المهاجمين».
تفجير-فى-سوريا

بـ«عبوة ناسفة».. اغتيال رئيس لجنة المصالحة في سوريا

أعلن المرصد السوري اغتيال رئيس لجنة المصالحة في مجلس الشعب السوري ?عمر أوسي، في بلدة (كناكر) بغوطة دمشق الغربية، وذلك من خلال استهدافه بعبوة ناسفة زرعها مجهولون في سيارته، ما أدى لمقتله على الفور، إذ ذكر المرصد، اليوم الأحد، «أنه في 26 ديسمبر الجاري رصد المرصد عملية اغتيال شهدتها مدينة (معضمية الشام) بريف دمشق الغربي، حيث أقدم مسلحون مجهولون على اغتيال أحد عناصر الفرقة الرابعة في المدينة، وذلك عبر إطلاق النار عليه أثناء سلوكه أحد الطرق الفرعية في المدينة ليلا ما أدى لمقتله على الفور».
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