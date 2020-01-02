الجيش الليبي: مقتل 20 عنصرا من ميليشيات الوفاق بطرابلس

تحرير:وكالات ٠٢ يناير ٢٠٢٠ - ٠٢:٥٩ م

الجيش الليبي

أعلن الجيش الوطني الليبي، اليوم الخميس، تراجع ميليشيات الوفاق بشكل واضح وأكثر من 20 قتيلا في صفوفهم بمحور صلاح الدين في طرابلس، وأكدت مصادر، أن الجيش الوطني الليبي أحرز تقدما، باتجاه منطقة أبو سليم جنوب طرابلس أمس الأربعاء، مضيفه أن طائرات سلاح الجو الليبي قصفت، مواقع تابعة للوفاق بطريق المطار جنوب طرابلس، إذ أوضح مقطع فيديو وصل للمصادر، والتقط من داخل إحدى طائرات سلاح الجو الليبي قصفها مواقع تابعة لميليشيا الوفاق بطريق المطار جنوب العاصمة طرابلس.

جاء ذلك بعد أن نقلت مصادر ميدانية تجدد الاشتباكات بالخط 8 وجزيرة الأرصاد بمشروع الهضبة جنوب طرابلس في ليبيا، وفقا للعربية.يذكر أن الجيش كان قد أعلن الأسبوع الماضي سيطرته على طريق مطار طرابلس ومعسكر النقلية الاستراتيجي في العاصمة.وأكد اللواء خالد المحجوب، مدير إدارة التوجيه بالجيش الليبي، أن قوات الجيش