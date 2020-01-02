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حول الإرهاب وسد النهضة: السيسي بجتمع بمدبولي والمجموعة الأمنية

تحرير:أميرة إبراهيم ٠٢ يناير ٢٠٢٠ - ٠٣:٢٣ م
الرئيس عبد الفتاح السيسي _ أرشيفية
الرئيس عبد الفتاح السيسي _ أرشيفية
اجتمع الرئيس عبدالفتاح السيسي، اليوم الخميس، مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والفريق أول محمد زكي القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي، وسامح شكري وزير الخارجية، والدكتور محمدعبد العاطي وزير الموارد المائية والري، والسيد عباس كامل رئيس المخابرات العامة.
وصرح السفير بسام راضي، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، بأن الاجتماع تناول عددا من الموضوعات بشأن آخر المستجدات على صعيد التدابير والإجراءات الجاري اتخاذها لمكافحة الإرهاب في إطار حماية حدود الدولة وتأمينها، بالإضافة إلى عدد من الملفات الخارجية في سياق التحديات التي تهدد أمن المنطقة، وسبل مواجهتها
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الجامعة العربية تدين قرار برلمان تركيا بشأن إرسال قوات إلى ليبيا

أدانت جامعة الدول العربية، قرار البرلمان التركي بالموافقة على تفويض الرئيس التركي بإرسال قوات عسكرية إلى ليبيا، مشددة على رفضها للتدخلات الخارجية، إذ قالت في بيان رسمي اليوم الخميس، إنها مستمرة في دعم العملية السياسية في ليبيا من خلال التنفيذ الكامل لاتفاق الصخيرات، بجانب التأكيد على منع التدخلات الخارجية التي قد ينتج عنها تسهيل انتقال العناصر الإرهابية والقوات المقاتلة إلى ليبيا.
السيسي ووزير الدفاع

ليبيا وسد النهضة.. مجلس الأمن القومي يحدد إجراءات التصدي للتهديدات

اجتمع مجلس الأمن القومي اليوم الخميس، برئاسة الرئيس عبد الفتاح السيسي، حيث تم استعراض عدد من القضايا الحيوية المتصلة بالأوضاع الإقليمية والدولية الراهنة، بما في ذلك المفاوضات الجارية من أجل التوصل إلى اتفاق بين مصر والسودان وإثيوبيا حول سد النهضة، وتأكيد حرص مصر على التوصل إلى اتفاق حول ملء وتشغيل السد على نحو يراعي مصالح الدول الثلاث بشكل متساوي ويفتح مجالات التعاون والتنمية.
سامح-شكرى (1)

مصر عن موافقة برلمان تركيا على إرسال قوات لليبيا: سنواجه التهديدات

?أدانت جمهورية مصر العربية بأشد العبارات، اليوم الخميس، خطوة تمرير البرلمان التركي المذكرة المقدمة من الرئيس التركي بتفويضه لإرسال قوات تركية إلى ليبيا، وذلك تأسيساً على مذكرة التفاهم الباطلة الموقعة في إسطنبول بتاريخ 27 نوفمبر 2019 بين فايز السراج والحكومة التركية حول التعاون الأمني والعسكري.
احمد-الطيب (3)

الأزهر:موقفنا ثابت تجاه كل من يخرج على المنهج الوسطي

ترأس الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر، اليوم الخميس، الاجتماع الدوري لهيئة كبار العلماء، بمشيخة الأزهر، لمناقشة عدد من الموضوعات الملحة والإعداد لمؤتمر الأزهر القادم. في بداية الاجتماع، أكد أعضاء هيئة كبار العلماء، أن موقف الأزهر ثابت تجاه كل من يخرج على المنهج الأزهري الوسطي، وأنه لن يسمح لكائن من كان الخروج بما يتناقض مع ما هو معروف عن الأزهر من سماحة واعتدال، مطالبين بالعمل على تعرية كل فكر مخالف، واتخاذ العقوبات الفورية بحق من يثبت ترويجهم له.
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لقاء-السيسى -وترامب

سد النهضة وليبيا.. السيسي وترامب يبحثان ملفات مصيرية

أجرى السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، مساء اليوم الخميس، اتصالا هاتفيا مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، وتم خلاله التباحث وتبادل وجهات النظر حول تطورات بعض الملفات الإقليمية خاصة الوضع في ليبيا، إذ أكد الرئيس السيسي دعم مصر لتفعيل إرادة الشعب الليبي في تحقيق الأمن والاستقرار لبلاده، وأهمية الدور الذي يقوم به الجيش الوطني الليبي في هذا السياق لمكافحة الإرهاب وتقويض نشاط التنظيمات والميليشيات المسلحة التي باتت تهدد الامن الإقليمي بأسره، مشددا في ذات الوقت على ضرورة وضع حد لحجم التدخلات الخارجية غير المشروعة في الشأن الليبي.
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السيسي يوجه الوزراء الجدد بالتواصل المنتظم مع المواطنين

اجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم الأحد، مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، بالإضافة إلى الوزراء ونواب الوزراء الجدد عقب أدائهم اليمين الدستورية، إذ صرح السفير بسام راضي، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، بأن الرئيس رحب بالوزراء ونواب الوزراء الجدد، متمنيا لهم التوفيق والنجاح في المساهمة في تحقيق خطط الدولة التنموية، بما يرقى لطموحات الشعب المصري ويحقق مصالحه، كما أكد الرئيس السيسي أهمية إدراك حجم المسئولية الملقاة على عاتق الوزراء ونواب الوزراء الجدد في ظل التحديات التي تواجه مصر.
السيسي ووزير الدفاع

السيسي يبحث مع وزير الدفاع تأمين الحدود البرية والبحرية

أشاد الرئيس عبد الفتاح السيسي، بما يبذله أبطال القوات المسلحة من جهد لمكافحة الإرهاب وتدعيم الأمن والاستقرار في مختلف ربوع مصر، موجها بمواصلة رفع مستوى القدرات والتدريب والاستعداد القتالي، جاء ذلك خلال اجتماعه اليوم السبت، مع الفريق أول محمد زكي القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي، والفريق أحمد خالد قائد القوات البحرية.
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السيسي يوجه بتكثيف الجهود للتحول إلى الحكومة الرقمية

وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي بتكثيف الجهود فيما يتعلق بخطة التحول إلى الحكومة الرقمية لتوفير أحدث الخدمات للمواطنين بأسلوب بسيط وميسر، وما يتطلبه ذلك من الاستثمار في الكوادر البشرية عن طريق برامج التدريب والتأهيل وبناء القدرات اللازمة لاستخدام أفضل وسائل التكنولوجيا الحديثة، كما وجه الرئيس السيسي بتطوير قطاع البرمجيات، وذلك في ضوء الأولوية المتقدمة التي يحظى بها قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في خطط واستراتيجيات الدولة، لدوره الحيوي والرئيسي في عملية التنمية الاقتصادية والمجتمعية، موجها في هذا الإطار باستخدام أحدث التقنيات والمعايير العالمية لتنفيذ تلك المشروعات.
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