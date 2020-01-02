حول الإرهاب وسد النهضة: السيسي بجتمع بمدبولي والمجموعة الأمنية

تحرير:أميرة إبراهيم ٠٢ يناير ٢٠٢٠ - ٠٣:٢٣ م

الرئيس عبد الفتاح السيسي _ أرشيفية

اجتمع الرئيس عبدالفتاح السيسي، اليوم الخميس، مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والفريق أول محمد زكي القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي، وسامح شكري وزير الخارجية، والدكتور محمدعبد العاطي وزير الموارد المائية والري، والسيد عباس كامل رئيس المخابرات العامة.

وصرح السفير بسام راضي، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، بأن الاجتماع تناول عددا من الموضوعات بشأن آخر المستجدات على صعيد التدابير والإجراءات الجاري اتخاذها لمكافحة الإرهاب في إطار حماية حدود الدولة وتأمينها، بالإضافة إلى عدد من الملفات الخارجية في سياق التحديات التي تهدد أمن المنطقة، وسبل مواجهتها